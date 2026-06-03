Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu potvrdil, že ukrajinské bezpilotné lietadlá v noci vykonali masívny úder hlboko v ruskom vnútrozemí. Drony úspešne zasiahli strategický ropný terminál v Petrohrade, vojenské objekty na základni v neďalekom meste Kronštadt a priemyselný komplex v Tambovskej oblasti. Podľa Kyjeva ide o jasný dôkaz rastúcich technologických možností ukrajinskej armády, ktorá dokáže presne zasahovať ciele vzdialené viac ako tisíc kilometrov od vlastných hraníc. Informácie priniesla britská stanica BBC a agentúra TASR.
Zelenskyj potvrdil údery viac ako 1 100 kilometrov od hraníc
Ukrajinský prezident vo svojom oficiálnom vyhlásení na sociálnej sieti Telegram vyzdvihol prácu domácich konštruktérov a armády. Útoky boli zamerané výhradne na infraštruktúru, ktorú Kremeľ využíva na financovanie a materiálne zabezpečenie svojich inváznych vojsk.
„V noci boli zasiahnuté dôležité objekty na území Ruska. Medzi nimi aj petrohradský ropný terminál. Od štátnej hranice Ukrajiny je tento objekt..., ktorý slúži vojne, vzdialený približne 1100 kilometrov. Zasiahnuté boli aj čisto vojenské ciele na základni v Kronštadte,“ uviedol vo svojom príspevku Volodymyr Zelenskyj.
Ruské ministerstvo obrany v stredu ráno kontrovalo vyhlásením, že ich vlastná protivzdušná obrana v noci zachytila až 354 ukrajinských dronov. Podľa Moskvy boli stroje zneškodnené nad Belgorodskou, Kurskou a ďalšími pohraničnými oblasťami, ale aj v blízkosti Moskvy, Petrohradu, nad anektovaným Krymom a Azovským morom. Masívny nálet si však vyžiadal zavedenie mimoriadnych bezpečnostných opatrení a dočasné úplné pozastavenie prevádzky viacerých civilných letísk v zasiahnutých regiónoch.
Ruská odveta si vyžiadala životy civilistov a zasiahla autobus
Paralelne s ukrajinskými údermi prebiehal aj masívny ruský útok na ukrajinské územie. Generálny štáb ukrajinskej armády v rannej zvodke spresnil, že ich protivzdušná obrana dokázala zneškodniť 189 zo 198 ruských dronov. Zvyšných osem strojov zasiahlo sedem rôznych lokalít a trosky zostrelených bezpilotných lietadiel dopadli na ďalších sedem miest.
Aj napriek vysokej úspešnosti obrany si ruské útoky vyžiadali obete na životoch a zranených medzi civilným obyvateľstvom:
- Tragédia v Sumskej oblasti: Ruský dron na severovýchode krajiny priamo zasiahol osobné auto, v ktorom zahynul 72-ročný muž. Z rovnakej oblasti hlásia po útokoch na civilnú infraštruktúru viacero zranených vrátane iba päťmesačného chlapčeka.
- Zásah linkového autobusu: Ruský útočný dron zasiahol v Sumskej oblasti aj bežný linkový minibus, čo si vyžiadalo ďalších päť zranených cestujúcich.
- Obeť na juhu krajiny: Úrady Chersonskej oblasti potvrdili, že pri dronovom nálete utrpela smrteľné zranenia 86-ročná žena.
Súčasná vlna útokov prichádza po tom, čo Rusko len noc predtým vypálilo na Ukrajinu 73 rakiet a rekordných 656 dronov. Tento bezprecedentný úder kompletne preťažil časť ukrajinskej obrannej siete a vyžiadal si najmenej 23 ľudských životov. Veľké materiálne škody a obete vtedy zasiahli aj metropolu Kyjev či mesto Dnipro, pred čím prezident Zelenskyj verejnosť vopred varoval.
Dramatická noc na oboch stranách frontu potvrdzuje, že konflikt sa čoraz intenzívnejšie presúva do vzdušného priestoru s masívnym nasadením bezpilotných technológií. Zatiaľ čo Ukrajina úspešne preniká hlboko do ruského tyla a paralyzuje tamojšiu ekonomickú a vojenskú infraštruktúru, ruská armáda pokračuje v masívnom tlaku na ukrajinské mestá, kde na kľúčové zásahy doplácajú predovšetkým nevinní civilisti.