Bratislavská polícia vyšetruje okolnosti vážnej nočnej dopravnej nehody, ku ktorej došlo v utorok 2. júna na Ceste na Kamzík v smere do centra v mestskej časti Nové Mesto. Mladá, len 18-ročná vodička tam vo vysokej rýchlosti narazila osobným autom priamo do stromu pri ceste. Náraz bol taký silný, že na mieste museli zasahovať záchranári a do nemocníc rozviezli až päť zranených ľudí.
Vysoká rýchlosť a náraz priamo do kmeňa
Podľa doterajších informácií od vyšetrovateľov bola hlavnou príčinou nešťastia pravdepodobne neskúsenosť v kombinácii s riskantnou jazdou. Mladá šoférka totiž za volantom precenila svoje sily a situáciu na vozovke.
„18-ročná vodička pravdepodobne neprispôsobila jazdu svojich schopnostiam, stavu a povahe vozovky a vo vysokej rýchlosti narazila do stromu,“ informoval o prvotných zisteniach bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff, ktorý o udalosti oficiálne informoval agentúru TASR.
Náraz do stromu pravdepodobne spôsobila neskúsenosť mladej vodičky; Foto: facebook.com/KRPZBA
Päť zranených skončilo v nemocniciach
Náraz do stromu mal okamžité následky pre všetkých ľudí, ktorí sedeli vo vozidle. Na miesto museli okamžite vyraziť všetky záchranné zložky vrátane viacerých posádok rýchlej lekárskej pomoci.
Pri náraze sa zranilo päť ľudí, všetkých previezli do nemocníc; Foto: facebook.com/KRPZBA
Policajné hliadky na mieste zdokumentovali nasledujúce skutočnosti:
- Hromadné zranenie posádky: Pri náraze do stromu utrpelo zranenia celkovo päť ľudí nachádzajúcich sa vo vnútri havarovaného vozidla.
- Rozvoz do nemocníc: Všetky zranené osoby boli so zraneniami rôzneho rozsahu okamžite prevezené sanitkami do najbližších bratislavských nemocníc.
- Prebiehajúce vyšetrovanie: Presné príčiny, ako aj to, či pred jazdou u mladého dievčaťa zohral úlohu alkohol alebo iné návykové látky, polícia naďalej preveruje.