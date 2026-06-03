Mimoparlamentná Maďarská aliancia chce stáť po ďalších parlamentných voľbách na strane politickej zmeny a pomôcť zostaviť novú vládu. V diskusnej relácii Štúdio TASR v TASR TV to otvorene deklaroval jej nový predseda László Gubík s tým, že stabilná vládna koalícia po roku 2027 bez zastúpenia maďarskej menšiny skrátka nevznikne. Ponuka na spoluprácu je nateraz hodená do opozičného ringu.
Rokovania s PS a KDH už začali, Matovičovcov a SaS Gubík ostro kritizuje
Šéf mimoparlamentnej strany potvrdil, že Maďarská aliancia už rozbehla oficiálne rozhovory s kľúčovými hráčmi súčasnej parlamentnej opozície. Cieľom týchto stretnutí je nájsť programové prieniky a presadiť dôležité body z ich vlastnej politickej agendy.
„Maďari vedia priniesť zmenu a vedia sa postaviť na stranu zmeny a priniesť aj nových voličov a novú voličskú základňu na stranu zmeny. Je však otázka na tie opozičné strany, s ktorými ešte teraz nerokujeme, lebo si nesadli k stolu, čo s tým narobia, či túto ponuku alebo príležitosť prijmú,“ priblížil aktuálnu situáciu László Gubík. Zároveň dodal, že ostatní partneri by sa mali rozhodnúť, či sa chcú správať ako štátnici, alebo ako politickí egoisti.
Predseda Maďarskej aliancie zároveň rázne odmietol kritické hlasy, ktoré na adresu jeho strany zaznievajú z tábora liberálov a hnutia Igora Matoviča:
- Odmietnutie kritiky SaS: Vyjadrenia liberálov o tom, že strana zmenila svoj politický postoj až po nedávnej výmene vlády v Maďarsku, označil za čistú nepravdu. Upozornil, že sa na opozičných protestoch zúčastňoval už predtým a kroky súčasnej vládnej moci kritizoval dlhodobo.
- Reakcia na Hnutie Slovensko: Výroky o tom, že po voľbách príde „telefonát z Budapešti“ a strana napokon podporí Smer-SD, označil za absolútne absurdné.
- Vylúčenie Smeru zo spolupráce: Gubík pripomenul, že strana už oficiálne a definitívne vylúčila akúkoľvek povolebnú spoluprácu so stranou Smer-SD.
Dôvody stopky pre Smer a špecifický prístup k Hlasu a SNS
Rozhodnutie zabuchnúť dvere pred spoluprácou so Robertom Ficom odôvodnil Gubík krokmi samotnej vládnej koalície. Súčasnému kabinetu vyčíta, že hoci má nadštandardné spojenectvo s bývalým maďarským premiérom Viktorom Orbánom, maďarskej komunite žijúcej na Slovensku reálne nepomohol. Problémom je tiež nová legislatíva, ktorá do Trestného zákona zaviedla trestný čin popierania tzv. Benešových dekrétov.
Na otázku, prečo Maďarská aliancia rovnako nezatratila aj zvyšné dve koaličné strany, ktoré za sporné zmeny v Trestnom zákone taktiež hlasovali, ponúkol predseda pragmatické vysvetlenie. S Hlasom-SD totiž stranu spája fungujúce regionálne politické spojenectvo. Pokiaľ však dôjde k priamym rokovaniam, plánuje sa vedenia Hlasu na toto hlasovanie otvorene opýtať. V prípade národniarov zo SNS je situácia odlišná – Maďarská aliancia totiž podľa Gubíka vôbec nepredpokladá, že sa táto strana po ďalších voľbách prebojovala do Národnej rady (NR SR) ako samostatný politický subjekt.
Vyhlásenia Lászlóa Gubíka jasne naznačujú, že Maďarská aliancia sa po budúcich voľbách pokúsi o návrat do veľkej slovenskej politiky cez bránu sformovaného demokratického bloku. Úspech tohto plánu však bude závisieť nielen od schopnosti zjednotiť maďarských voličov, ale aj od toho, či dokážu prekonať hlbokú nedôveru zo strany niektorých etablovaných parlamentných opozičných síl.