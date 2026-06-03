Nový premiér Šalamúnových ostrovov Matthew Wale v stredu 3. júna 2026 vyhlásil, že prehodnotí utajený bezpečnostný pakt svojej krajiny s Čínou z roku 2022. Táto dohoda v minulosti vyvolala znepokojenie v Austrálii aj Spojených štátoch. Canberra sa tak po nedávnom zvolení nového premiéra snaží využiť príležitosť na obnovenie vzťahov a zmiernenie rastúceho vplyvu Pekingu v tomto ostrovnom štáte.
Zmluva držaná v tajnosti
Počas stretnutia so svojím austrálskym náprotivkom Anthonym Albanesem premiér Wale potvrdil, že bezpečnostná dohoda s Pekingom prejde revíziou.
„Budeme ju prehodnocovať rovnako, ako prehodnocujeme aj ďalšie bezpečnostné dohody, ktoré máme s mnohými inými krajinami.“
Na tlačovej konferencii následne priblížil detaily o povahe a svojej doterajšej (ne)vedomosti o tomto dokumente:
- Zmluva s Čínou obsahuje doložku o mlčanlivosti.
- Premiér musel odvolať niektorých ľudí z kľúčových pozícií.
- Kópiu dohody nedostal až do dňa pred svojím odletom do Austrálie, a preto si ju podľa vlastných slov ešte nestihol dôkladne preštudovať.
Rastúci dlh a čínske policajné praktiky
Šalamúnove ostrovy, štát s približne 800 000 obyvateľmi, predstavujú dôležitý strategický bod. Kým Austrália je ich najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci a v minulosti poskytovala policajnú pomoc počas krízových situácií, Čína je najväčším veriteľom krajiny. Dlh ostrovného štátu voči čínskym bankám, ktorý je určený na financovanie infraštruktúrnych projektov, sa minulý rok zdvojnásobil.
Spolupráca s Pekingom však nebola len finančného charakteru. Predchádzajúca vláda umožnila čínskym policajtom vstupovať do dedín a zhromažďovať dáta o domácnostiach či biometrické údaje. Išlo o presadzovanie čínskeho modelu policajnej práce, pričom predchádzajúci kabinet zároveň zastavil pôvodnú dohodu a program s Austráliou.
Nová komplexná zmluva a širšia stratégia v Pacifiku
Zvolenie Matthewa Walea za premiéra minulý mesiac otvorilo dvere pre novú diplomatickú ofenzívu Austrálie. Austrálsky premiér Anthony Albanese v stredu oznámil ďalšie kroky v bilaterálnej spolupráci:
- Obe krajiny začnú pracovať na novej „komplexnej“ zmluve, ktorá bude založená na vzájomnej dôvere, rešpekte a otvorenom dialógu.
- Strany prehĺbia spoluprácu v oblasti policajnej činnosti.
- Dohodli sa tiež na pokračovaní programu výcviku policajtov, ktorý bol v minulosti zastavený.
Tento vývoj je integrálnou súčasťou širšej regionálnej stratégie Austrálie v južnom Pacifiku. Canberra sa dlhodobo usiluje užšie prepojiť krajiny tohto regiónu uzatváraním zmlúv s viacerými malými, ale strategicky dôležitými ostrovnými štátmi, ako sú Tuvalu, Nauru a Papua Nová Guinea. Výmenou za obmedzenie bezpečnostných väzieb s Čínou im ponúka významnú hospodársku podporu. K podpisu podobných dohôd sú podľa vlastných vyjadrení aktuálne blízko aj Vanuatu a Fidži.
Záväzok nového premiéra Šalamúnových ostrovov prehodnotiť bezpečnostný pakt s Pekingom prichádza po tom, čo predchádzajúca vláda umožnila implementáciu čínskeho modelu policajnej práce siahajúcu až k zberu biometrických údajov. Kým čínsky vplyv sa prejavuje aj zdvojnásobením dlhu ostrovného štátu za infraštruktúru v uplynulom roku, Austrália využíva zmenu vo vedení na obnovenie vzťahov a zmiernenie tohto vplyvu. Stredajšie dohody o novej zmluve a obnove policajného výcviku jasne demonštrujú stratégiu Canberry v južnom Pacifiku, kde strategicky dôležitým štátom ponúka hospodársku podporu výmenou za obmedzenie bezpečnostných väzieb na Čínu.