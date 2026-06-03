Nový premiér Šalamúnových ostrovov Matthew Wale v stredu 3. júna 2026 vyhlásil, že prehodnotí utajený bezpečnostný pakt svojej krajiny s Čínou z roku 2022. Táto dohoda v minulosti vyvolala znepokojenie v Austrálii aj Spojených štátoch. Canberra sa tak po nedávnom zvolení nového premiéra snaží využiť príležitosť na obnovenie vzťahov a zmiernenie rastúceho vplyvu Pekingu v tomto ostrovnom štáte.

Zmluva držaná v tajnosti

Počas stretnutia so svojím austrálskym náprotivkom Anthonym Albanesem premiér Wale potvrdil, že bezpečnostná dohoda s Pekingom prejde revíziou.

„Budeme ju prehodnocovať rovnako, ako prehodnocujeme aj ďalšie bezpečnostné dohody, ktoré máme s mnohými inými krajinami.“

Na tlačovej konferencii následne priblížil detaily o povahe a svojej doterajšej (ne)vedomosti o tomto dokumente:

  • Zmluva s Čínou obsahuje doložku o mlčanlivosti.
  • Premiér musel odvolať niektorých ľudí z kľúčových pozícií.
  • Kópiu dohody nedostal až do dňa pred svojím odletom do Austrálie, a preto si ju podľa vlastných slov ešte nestihol dôkladne preštudovať.

Rastúci dlh a čínske policajné praktiky

Šalamúnove ostrovy, štát s približne 800 000 obyvateľmi, predstavujú dôležitý strategický bod. Kým Austrália je ich najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci a v minulosti poskytovala policajnú pomoc počas krízových situácií, Čína je najväčším veriteľom krajiny. Dlh ostrovného štátu voči čínskym bankám, ktorý je určený na financovanie infraštruktúrnych projektov, sa minulý rok zdvojnásobil.

Spolupráca s Pekingom však nebola len finančného charakteru. Predchádzajúca vláda umožnila čínskym policajtom vstupovať do dedín a zhromažďovať dáta o domácnostiach či biometrické údaje. Išlo o presadzovanie čínskeho modelu policajnej práce, pričom predchádzajúci kabinet zároveň zastavil pôvodnú dohodu a program s Austráliou.

Nová komplexná zmluva a širšia stratégia v Pacifiku

Zvolenie Matthewa Walea za premiéra minulý mesiac otvorilo dvere pre novú diplomatickú ofenzívu Austrálie. Austrálsky premiér Anthony Albanese v stredu oznámil ďalšie kroky v bilaterálnej spolupráci:

  • Obe krajiny začnú pracovať na novej „komplexnej“ zmluve, ktorá bude založená na vzájomnej dôvere, rešpekte a otvorenom dialógu.
  • Strany prehĺbia spoluprácu v oblasti policajnej činnosti.
  • Dohodli sa tiež na pokračovaní programu výcviku policajtov, ktorý bol v minulosti zastavený.

Tento vývoj je integrálnou súčasťou širšej regionálnej stratégie Austrálie v južnom Pacifiku. Canberra sa dlhodobo usiluje užšie prepojiť krajiny tohto regiónu uzatváraním zmlúv s viacerými malými, ale strategicky dôležitými ostrovnými štátmi, ako sú Tuvalu, Nauru a Papua Nová Guinea. Výmenou za obmedzenie bezpečnostných väzieb s Čínou im ponúka významnú hospodársku podporu. K podpisu podobných dohôd sú podľa vlastných vyjadrení aktuálne blízko aj Vanuatu a Fidži.

Záväzok nového premiéra Šalamúnových ostrovov prehodnotiť bezpečnostný pakt s Pekingom prichádza po tom, čo predchádzajúca vláda umožnila implementáciu čínskeho modelu policajnej práce siahajúcu až k zberu biometrických údajov. Kým čínsky vplyv sa prejavuje aj zdvojnásobením dlhu ostrovného štátu za infraštruktúru v uplynulom roku, Austrália využíva zmenu vo vedení na obnovenie vzťahov a zmiernenie tohto vplyvu. Stredajšie dohody o novej zmluve a obnove policajného výcviku jasne demonštrujú stratégiu Canberry v južnom Pacifiku, kde strategicky dôležitým štátom ponúka hospodársku podporu výmenou za obmedzenie bezpečnostných väzieb na Čínu.