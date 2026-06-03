Rusko pokračuje vo zvyšovaní výroby bezpilotných strojov napriek spomaleniu rastu v iných sektoroch obranného priemyslu. Podľa najnovších údajov vzrástla výroba dronov v krajine v apríli tohto roka o neuveriteľných 117 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Tento výrazný rast je dôkazom o schopnosti Moskvy prispôsobiť sa novým ekonomickým a vojenským podmienkam počas pokračujúcej vojny proti Ukrajine.
Raketový rast a limity ťažkého priemyslu
Na základe prepočtov štatistík sa v roku 2025 výroba dronov v Rusku medziročne zvýšila v priemere o 68 percent. Zatiaľ čo výroba tankov a inej obrnenej techniky sa blíži k hraniciam svojich kapacít, bezpilotné systémy zostávajú jednou z mála oblastí ruského priemyslu, ktoré sa dokážu rýchlo rozširovať.
Ruské vedenie prvýkrát od začiatku invázie rozhodlo o znížení vojenských výdavkov, pričom oficiálne prognózy naznačujú prudké spomalenie rastu v odvetviach vyrábajúcich ťažkú techniku, muníciu a raketové komponenty. Kým v predchádzajúcich rokoch dosahoval rast v týchto segmentoch približne 30 percent, v súčasnosti sa očakáva úroveň iba štyroch až piatich percent.
Ciele na rok 2026 a technologické inovácie
Rozdiel medzi produkciou tradičného letectva a nasadením bezpilotných systémov je čoraz priepastnejší:
- Od začiatku vojny získala ruská armáda len 64 taktických lietadiel Su-34 a Su-35 a tiež 12 stíhačiek Su-27.
- V roku 2024 bolo v krajine podľa prezidenta Vladimira Putina vyrobených približne 1,4 milióna dronov.
- Podľa informácií ukrajinskej rozviedky má Moskva v úmysle vyrobiť v roku 2026 až 7,3 milióna FPV dronov a 7,8 milióna bojových hlavíc pre bezpilotné prostriedky rôznych typov.
- Moskva prudko zvýšila aj výrobu útočných dronov Šáhid, no značná časť tejto produkcie je naďalej závislá od čínskych komponentov.
Vedecký pracovník Douglas Barrie z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie (IISS) zdôraznil, že diaľkovo ovládané drony umožnili Rusku doplniť oveľa menší arzenál pozemných riadených striel a pokračovať v útokoch na kritickú infraštruktúru Ukrajiny. Tieto systémy podľa neho zohrávajú kľúčovú úlohu vo vojenských operáciách, lebo zvyšujú účinnosť drahších riadených striel. Barrie však dodáva, že udržanie súčasného tempa ich nasadenia môže časom presiahnuť výrobné kapacity krajiny. Tieto systémy sú oveľa lacnejšie ako tradičné zbrane, ich výroba si vyžaduje menej zdrojov a umožňuje širšie zapojenie pracovnej sily vrátane žien v čase nedostatku pracovníkov. Výrobu je navyše možné flexibilne škálovať od malých dielní až po veľké podniky pracujúce na štátnych zákazkách.
Odborník Inštitútu pre výskum zahraničnej politiky (FPRI) Rob Lee zdôraznil, že hoci je Ukrajina lídrom v niektorých technologických inováciách v oblasti dronov, Rusko preukázalo schopnosť tieto riešenia rýchlo kopírovať a zavádzať do masovej výroby. Technologický náskok sa mu podarilo znížiť rozšírením elitných jednotiek operátorov dronov a zavedením nových taktických postupov, hoci to zatiaľ neviedlo k rozhodujúcemu zvratu na bojisku.
O pokroku vo vývoji informoval aj Vadim Badecha, generálny riaditeľ Zjednotenej leteckej korporácie (OAK). Uviedol, že majú viaceré projekty ťažkých bojových dronov, ktoré sa už nachádzajú v záverečnej fáze testovania.
„Dosiahli sme dobré výsledky a sme na úrovni konkurencie v oblasti ťažkých bojových dronov. Moderné zbraňové systémy sú hlboko integrované s bezpilotnými leteckými systémami. Všetky naše aktivity v oblasti bojového letectva smerujú k vytváraniu sieťovo-centrálnych systémov, ktoré nám umožnia operovať v skupine spolu s bezpilotnými lietadlami.“
Rast ruskej produkcie dronov ukazuje efektívnu adaptáciu vojnového hospodárstva na nové podmienky. Zatiaľ čo ťažký priemysel a výroba obrnenej techniky narážajú na svoje kapacitné limity a očakávajú spomalenie rastu, Kremeľ našiel riešenie v lacnejšej a flexibilnejšej výrobe bezpilotných systémov. Tieto systémy umožňujú kompenzovať menší arzenál drahých riadených striel a pomalú produkciu tradičných bojových lietadiel. Významnou výzvou pre Rusko však zostáva udržateľnosť tohto extrémneho tempa nasadenia a pokračujúca závislosť domácej produkcie Šáhidov od čínskych komponentov. Schopnosť ruského vojenského aparátu rýchlo kopírovať ukrajinské inovácie a integrovať ich s modernými zbraňovými systémami však jasne ukazuje, že vojna sa čoraz viac posúva do roviny technologických pretekov a sieťovo-centrálnych operácií.