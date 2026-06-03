Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických v utorok 2. júna 2026 prekvapivo ustúpilo od kontroverzného plánu na vytvorenie špeciálneho kompenzačného programu v hodnote 1,8 miliardy dolárov. Projekt, ktorý kritici označovali za politickú pokladničku pre spojencov prezidenta Donalda Trumpa, napokon nevznikne. Tento ústupok predstavuje zásadnú ranu pre jednu z najrozporuplnejších iniciatív Trumpovho druhého funkčného obdobia, ktorá vyvolala tvrdý odpor nielen u demokratov a právnych expertov, ale narazila aj na odpor u samotných republikánov v Kongrese.
Zablokovaný fond a svedectvo ministra
O zrušení kontroverzného fondu oficiálne informoval minister spravodlivosti Todd Blanche počas svojho utorkového vypočutia pred výborom Snemovne reprezentantov. Pôvodným cieľom tzv. fondu proti zneužívaniu moci malo byť odškodňovanie osôb, ktoré tvrdia, že boli nespravodlivo vyšetrované alebo stíhané.
„Dôvody pre vznik fondu zostávajú rovnako dôležité ako predtým, ale s fondom nebudeme pokračovať.“
Zániku projektu predchádzal aj dôležitý súdny zásah. Federálna sudkyňa Leonie Brinkemaová už v piatok 29. mája 2026 dočasne zablokovala Bielemu domu možnosť pokračovať v jeho zakladaní. Oponenti od začiatku upozorňovali na viaceré systémové riziká:
- Fond nemal podľa kritikov jasný právny základ a podliehal by len minimálnemu verejnému dohľadu.
- Mohol by byť zneužitý na finančné odmeňovanie verných priaznivcov prezidenta.
- Medzi potenciálnych príjemcov by teoreticky mohli patriť aj obžalovaní a odsúdení v súvislosti s útokom na Kapitol zo 6. januára 2021.
Dohoda s IRS a politická toxickosť pre republikánov
Vznik fondu bol pôvodne naviazaný na mimoriadne urovnanie Trumpovej civilnej žaloby proti daňovému úradu (IRS), ktorého sa prezident domáhal za únik svojich daňových priznaní. Hoci fond nevznikne, minister Blanche zdôraznil, že dôležitý dodatok k tomuto urovnaniu zostáva naďalej v platnosti. Tento dodatok explicitne zakazuje IRS pokračovať vo vyšetrovaní Trumpa, jeho rodiny alebo firiem v súvislosti s daňovými nedoplatkami.
Otázka odškodňovania podporovateľov útoku na Kapitol sa však ukázala ako politicky toxická aj pre samotnú Republikánsku stranu. V Senáte pre obavy z financovania týchto osôb z verejných zdrojov dokonca republikáni odložili hlasovanie o dôležitom zákone, ktorý mal zabezpečiť financovanie imigračného a colného úradu (ICE) a pohraničnej stráže.
Ako mal fond pôvodne fungovať:
- Ministerstvo spravodlivosti plánovalo jeho fungovanie až do decembra 2028.
- Na prerozdeľovanie miliárd mala dohliadať päťčlenná komisia vymenovaná ministrom Blancheom.
- Prezident by pritom disponoval priamou právomocou členov tejto komisie odvolávať.
Rozhodnutie upustiť od 1,8-miliardového fondu z 2. júna 2026 ukazuje, že aj súčasná administratíva narazila na limity pri presadzovaní zmien v justícii. Zatiaľ čo udelenie milosti pre viac ako 1500 osôb odsúdených v súvislosti s útokom na Kapitol a premazávanie tlačových správ ministerstva spravodlivosti označených za "stranícku propagandu" prešlo exekutívnou cestou, pokus priamo odškodniť sťažovateľov z verejných zdrojov zlyhal. Strata podpory od vlastných senátorov, ktorí radšej odložili hlasovanie o financovaní ICE a pohraničnej stráže, v kombinácii s dočasným zablokovaním fondu federálnou sudkyňou, donútila ministerstvo k ústupu. Triumfom pre prezidenta však zostáva zachovanie platnosti dodatku k urovnaniu s IRS, čím si úspešne poistil seba i svoju rodinu voči ďalšiemu vyšetrovaniu daňových nedoplatkov.