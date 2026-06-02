V žilinskom regióne došlo k ďalšiemu stretu človeka s medveďom. V obci Stráňavy napadla šelma v utorok 2. júna 2026 v podvečerných hodinách 36-ročného muža. Na záchranu zraneného turistu, ktorý utrpel poranenia v oblasti krku, museli vyslať záchranársky vrtuľník. Vedenie samosprávy okamžite reagovalo a vydalo prísny zákaz vstupu do lesov v okolí obce.
Letecký transport a detaily útoku
K nebezpečnému incidentu došlo počas utorkového podvečera priamo v katastri obce Stráňavy v okrese Žilina. Útok šelmy na človeka sa odohral v známom lokálnom teréne pod Havraniou skalou. Tieto informácie bezprostredne po udalosti potvrdil starosta obce Branislav Štrba.
K zranenému mužovi okamžite smerovala odborná pomoc:
- Na miesto incidentu bol urgentne vyslaný záchranársky vrtuľník.
- Napadnutým bol 36-ročný pacient.
- Muž utrpel povrchové poranenia v oblasti krku.
- Záchranári zraneného následne transportovali priamo do nemocnice v Žiline.
Zásah leteckých záchranárov potvrdila aj hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.
„K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. Tridsaťšesťročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.“
Bezpečnostné opatrenia a výzva pre obyvateľov
Starosta obce Branislav Štrba ubezpečil verejnosť, že o útoku medveďa boli okamžite upovedomené všetky príslušné záchranné a bezpečnostné zložky.
Samospráva v reakcii na hroziace nebezpečenstvo zaviedla krízové opatrenia:
- Vedenie obce vydalo mimoriadnu výzvu pre všetkých miestnych obyvateľov.
- Obyvatelia majú prísny zákaz vstupovať do oblastí mimo zastavanej časti obce.
- Toto nariadenie a varovanie platí až do odvolania.
Útok medveďa z utorka 2. júna 2026 v obci Stráňavy potvrdzuje stúpajúci trend nebezpečných stretov šeliem s ľuďmi v husto osídlenom žilinskom regióne. Nasadenie záchranárskeho vrtuľníka a špecifické poranenia krku jasne poukazujú na potenciálnu fatalitu podobných incidentov, hoci povrchový charakter zranení naznačuje skôr obranný manéver zvieraťa než priamy predátorský útok. Blesková reakcia starostu a okamžitý zákaz opúšťania zastavanej časti obce sú ukážkovým krízovým manažmentom. Táto udalosť však nevyhnutne zintenzívni celospoločenský tlak na rezort životného prostredia a zásahové tímy, od ktorých sa bude v prímestských rekreačných zónach, akou sú aj Stráňavy pod Lúčanskou Malou Fatrou, vyžadovať oveľa razantnejší a proaktívnejší prístup k regulácii problémových jedincov.