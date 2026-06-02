Ruská elita začína priamo financovať kremeľskú vojnovú mašinériu. Niektorí z najbohatších ruských podnikateľov dobrovoľne presunuli do štátnej pokladnice približne 220 miliárd rubľov (tri miliardy dolárov), aby pomohli stabilizovať štátne financie zasiahnuté pokračujúcou inváziou na Ukrajine. Podľa ruského ekonomického týždenníka Expert, ktorý o správe informoval v pondelok 1. júna 2026, by táto suma mohla do konca fiškálneho roka vzrásť až na 300 miliárd rubľov (4,1 miliardy dolárov). Tieto mimoriadne finančné injekcie však odhaľujú hlbokú trhlinu v rozpočte, na ktorú už Putina upozorňovali aj jeho vlastní experti.
Putinovo marcové stretnutie a príspevky oligarchov
Základ pre tento neštandardný mechanizmus financovania štátu bol položený priamo v Kremli. Ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí 26. marca osobne požiadal pozvaných oligarchov o finančnú pomoc pre rozpočet krajiny.
Hoci Kremeľ detaily tají, na povrch presakujú konkrétne informácie o zapojených podnikateľoch a spôsobe prevodu peňazí:
- Sulejman Kerimov: Podľa zdrojov blízkych účastníkom stretnutia bol jedným z hlavných prispievateľov práve tento magnát, pričom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov bez menovania potvrdil, že išlo o „rozhodnutie jeho rodiny“ poskytnúť štátu obrovskú sumu peňazí. Kerimov mal podľa informácií The Financial Times prisľúbiť až 100 miliárd rubľov.
- Oleg Deripaska: K finančnému príspevku sa podľa rovnakých zdrojov zaviazal aj tento známy ruský priemyselný magnát.
- Schránkové firmy a nadácie: Týždenník Expert uviedol, že oligarchovia nesmerujú peniaze vláde naraz, ale posielajú ich postupne v nižších sumách prostredníctvom schránkových spoločností a korporátnych nadácií.
- Mlčanie dotknutých strán: Zástupcovia Sulejmana Kerimova, Vladimira Potanina, Olega Deripasku, ako aj ruské ministerstvo financií či štátna pokladnica na otázky médií ohľadom týchto transakcií odmietli reagovať.
Miliardový deficit a varovania expertov
Anomáliu v príjmoch štátu potvrdzujú aj oficiálne vládne dáta. Podľa štátneho portálu „Elektronický rozpočet“ predstavovala k 27. máju celková suma bezodplatných platieb od mimovládnych organizácií už spomínaných 220 miliárd rubľov. Bizarnosť tejto situácie podčiarkuje fakt, že pôvodný zákon o štátnom rozpočte na celý rok 2026 predpokladal príjmy tohto typu na úrovni iba 1,7 miliardy rubľov.
Dôvodom pre tento drastický krok je kritický stav ruskej kasy. Analytici upozorňujú, že hoci ide o obrovské sumy, vyzbierané miliardy dolárov od oligarchov dokážu pokryť iba približne 15 percent prudko rastúceho rozpočtového deficitu. Ruský deficit od januára do apríla dosiahol v prepočte až 79,7 miliardy dolárov (2,5 percenta HDP), čím v predstihu prevalcoval pôvodný vládny plán na celý rok, ktorý počítal s deficitom 52 miliárd dolárov.
Agentúra Bloomberg navyše v pondelok 1. júna informovala, že poprední predstavitelia ruského ministerstva financií a centrálnej banky v uplynulom období dôrazne varovali samotného Vladimira Putina. Nadmerné a nekontrolované výdavky na vojnu na Ukrajine podľa nich vytvárajú v štátnom rozpočte trvalú a neudržateľnú dieru.
Dobrovoľno-povinné príspevky ruských oligarchov do štátneho rozpočtu z 1. júna 2026 sú jasným dôkazom toho, že ekonomické dôsledky opotrebovávacej vojny doliehajú na Rusko plnou váhou. Skutočnosť, že Moskva musela narušiť štandardné rozpočtové procesy a nechať oligarchov posielať miliardy cez schránkové firmy, potvrdzuje vážnosť situácie, ktorú už otvorene kritizujú aj domáci bankári a ekonómovia. Hoci 220 miliárd rubľov od rodín ako Kerimovci či Deripaskovci dočasne zapláta najakútnejšie diery, zakrytie iba 15 percent deficitu ukazuje, že ide o krátkodobé riešenie. Ak Kremeľ neobmedzí masívne vojenské výdavky, ktoré podľa ministerstva financií likvidujú dlhodobú stabilitu krajiny, ani vyvlastňovanie ziskov najbohatších občanov nedokáže odvrátiť hroziacu rozpočtovú krízu.