Švédska vládna komisia v utorok 2. júna 2026 oficiálne odporučila obmedziť používanie sociálnych sietí výlučne na osoby staršie ako 15 rokov. Tento radikálny krok má zabrániť negatívnym dopadom digitálnych platforiem na zdravie mládeže. Kým v súčasnosti je hranica bez súhlasu rodičov stanovená na 13 rokov, po novom by zodpovednosť za overovanie veku mala prejsť priamo na samotné technologické spoločnosti. Švédsko sa tak pripája k rastúcemu európskemu trendu prísnejšej regulácie, ktorý už v apríli odštartovalo susedné Nórsko s návrhom ešte prísnejšieho obmedzenia.
Dôvody na zákaz a nová zodpovednosť platforiem
Odporúčanie na zvýšenie vekovej hranice prezentovala vládna vyšetrovateľka Lisa Englundová Krafftová spoločne so švédskym ministrom zdravotníctva Jakobom Forssmedom.
Základné parametre navrhovaného obmedzenia:
- Používanie sociálnych sietí by sa malo obmedziť iba pre ľudí nad 15 rokov.
- V súčasnosti je v Švédsku hranica pre používanie týchto sietí bez súhlasu rodiča nastavená na 13 rokov.
- Samotný zákaz by sa v praxi zaviedol tak, že by priamo platformy boli plne zodpovedné za overovanie veku svojich používateľov.
„Dôvody na zavedenie vekovej hranice prevažujú nad výhodami vyplývajúcimi z pokračujúceho voľného prístupu k tomuto typu médií.“
Uviedla Englundová Krafftová na utorkovej tlačovej konferencii.
Strácame generáciu: Európa bojuje proti skrolovaniu
Minister zdravotníctva Jakob Forssmed vníma situáciu mimoriadne kriticky a poukazuje na devastačný vplyv digitálnych technológií na najmladších.
„Strácame celú generáciu kvôli nekonečnému skrolovaniu. Obrazovky a sociálne siete a ich vplyv na zdravie detí a mládeže sú jednou z najväčších výziev našej doby.“
Vyhlásil dôrazne minister Forssmed.
Švédska iniciatíva nie je v európskom priestore ojedinelá, keďže zavedenie podobnej vekovej hranice pre používanie sociálnych sietí aktívne zvažujú viaceré európske krajiny. Príkladom je susedné Nórsko, kde vláda ešte v apríli oznámila svoj plán predložiť parlamentu návrh, ktorý by úplne zakázal prístup na sociálne siete pre deti do 16 rokov.
Utorkové odporúčanie švédskej komisie z 2. júna 2026 jasne demonštruje rastúcu frustráciu severských štátov z nedostatočnej ochrany maloletých v digitálnom priestore. Presunutie zodpovednosti za overovanie veku priamo na technologické giganty predstavuje zásadný odklon od doterajšej praxe, v ktorej si siete vystačili s formálnym zaškrtnutím súhlasu. Ak sa k švédskemu návrhu 15 rokov a nórskemu plánu 16 rokov pridajú ďalšie európske krajiny, môže to spustiť reťazovú reakciu vedúcu k tvrdej paneurópskej regulácii. Krok Švédska tak potvrdzuje, že ochrana duševného zdravia mládeže sa v Európe definitívne mení z roviny apelov a odporúčaní na rovinu tvrdých legislatívnych zákazov.