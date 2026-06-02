Slovenská vláda sa bude daňovo-odvodovými opatreniami zameranými na podporu hospodárskeho rastu zaoberať na jeseň tohto roku pri zostavovaní štátneho rozpočtu na rok 2027. Po utorkovom mimoriadnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) 2. júna 2026 to potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková. Rezort financií nateraz čaká na kľúčové makroekonomické a daňové prognózy, ktoré budú zverejnené v priebehu júna, aby sa mohol jasnejšie postaviť k požiadavkám zamestnávateľov a podnikateľského sektora.
Kľúčové júnové termíny a konkurencieschopnosť
Daňovo-odvodová oblasť zostáva najviac frekventovanou témou v dialógu medzi štátom a podnikateľmi. Asociácie zamestnávateľov dlhodobo deklarujú, že súčasné daňovo-odvodové zaťaženie v Slovenskej republike nie je konkurencieschopné v porovnaní s okolitými krajinami. Rezort financií preto určil dva zásadné termíny, ktoré určia ďalší postup:
- 17. jún 2026: Termín, kedy bude oficiálne publikovaná nová makroekonomická prognóza.
- 24. jún 2026: Termín, kedy dôjde k zverejneniu kľúčovej daňovo-odvodovej prognózy.
Až na základe týchto tvrdých dát bude ministerstvo financií schopné presne vyhodnotiť finančné dopady požiadaviek prichádzajúcich z biznis sektora.
„My rozumieme, že podnikateľský sektor čakal hlavne nejaké spätné väzby, čo sa týka daňovo-odvodového zaťaženia a možno aj novej odpisovej politiky. Od začiatku sme však deklarovali, že na rok 2026 v rámci skráteného legislatívneho konania predložíme také zmeny, ktoré sa v legislatívnej úprave dajú aplikovať už tento rok. O všetkých ostatných zmenách, dosahoch, opatreniach, na ktorých sa vláda zhodne, budeme rokovať v septembri, keď sa bude zostavovať rozpočet na rok 2027.“
Balíček 49 opatrení pre hospodárstvo
Na rokovanie tripartity bol predložený ucelený súbor približne 49 rôznych opatrení. Tento zoznam vznikol po nájdení konsenzu medzi odborármi, zamestnancami, zamestnávateľmi a jednotlivými asociáciami. Každé jedno podkladové opatrenie bolo v rámci kompetenčného zákona vopred prerokované s príslušným ministrom, do ktorého portfólia daná problematika spadá.
Predložený prorastový balíček je rozdelený do dvoch hlavných kategórií:
- 11 opatrení legislatívneho charakteru: Tieto body boli v legislatívnej podobe predložené priamo na aktuálne rokovanie tripartity ako formálny zákon o prorastových opatreniach.
- 32 opatrení prenesených do uznesenia vlády: O týchto návrhoch sa bude s konkrétnymi ministrami detailne rokovať až na jeseň tohto roku, keďže väčšina z nich má priamy zásah do štátneho rozpočtu.
Predloženie prvého balíčka prorastových opatrení z 2. júna 2026 ukazuje snahu ministerstva hospodárstva reagovať na kritiku domáceho podnikateľského sektora ohľadom slabej regionálnej konkurencieschopnosti. Stratégia odloženia zásadných daňovo-odvodových zmien na september je však zo strany vládnej koalície pragmatickým krokom. Ministerstvo financií sa odmieta zaviazať k akýmkoľvek úľavám pred predložením nových makroekonomických a daňových prognóz, ktoré stanovia reálne finančné mantinely. Rozdelenie balíčka na okamžité legislatívne zmeny a opatrenia viazané na rozpočet potvrdzuje, že skutočný boj o ekonomické úľavy pre biznis sa odohrá až počas jesenných vyjednávaní o štátnom rozpočte na rok 2027.