Znižovanie príjmu klasickej kuchynskej soli nie je len o tom, že sa vyhnete sodíku. Draslík, ktorý tvorí základ zdravších alternatív soli, je pre ľudské telo mimoriadne dôležitým minerálom a elektrolytom.
Podľa odborníkov zo zdravotníckeho zariadenia Cleveland Clinic draslík pomáha svalovým sťahom a funguje ako zásadný protipól sodíka, čím chráni náš kardiovaskulárny systém.
Väčšina z nás si draslík spája takmer výhradne s banánmi. Tento esenciálny minerál sa však nachádza v bohatej škále potravín a v tele plní kritické úlohy, ktoré priamo ovplyvňujú to, ako sa cítime. Podporuje rovnováhu tekutín v bunkách, čo prispieva k udržaniu normálneho krvného tlaku, a úzko spolupracuje so sodíkom na vyvážení tekutín mimo buniek.
Prečo telo potrebuje draslík?
Draslík funguje v organizme ako elektrolyt, čo znamená, že nesie kladný elektrický náboj. Elektrolyty sú kľúčové pre udržiavanie rovnováhy vnútorného prostredia a nedostatok draslíka okamžite pocítite. Medzi jeho hlavné prínosy patria:
- Pôsobí ako protihráč sodíka: Sodík a draslík patria medzi kľúčové prvky potrebné na udržanie normálnej hladiny elektrolytov. Keďže nadmerný príjem sodíka telu škodí, strava bohatá na draslík dokáže tieto negatívne účinky soli na krvný tlak tlmiť. Zároveň môže znížiť riziko vzniku obličkových kameňov či straty kostnej hmoty spojenej so starnutím.
- Reguluje krvný tlak: Kým vysoká konzumácia sodíka krvný tlak zvyšuje, draslík ho pomáha znižovať. Americká asociácia pre srdce (AHA) potvrdzuje, že dostatočný príjem draslíka pomáha predchádzať vysokému tlaku a dokáže ho dokonca pomôcť liečiť. V minulosti lekári pri hypertenzii odporúčali len obmedzenie solenia, dnes radia súbežne s tým zvýšiť príjem draslíka.
- Znižuje riziko srdcovo-cievnych chorôb: Rozsiahly prehľad štúdií z roku 2020 potvrdil, že vyššia hladina draslíka a nižší pomer sodíka k draslíku v strave sú priamo spojené s nižším rizikom kardiovaskulárnych ochorení, ktoré postihujú srdce a cievy.
Jedným z najlepších zdrojov draslíka sú banány. Doplniť potrebný vitamín však pomáha aj náhrada kuchynskej soli, draselná soľ; Foto: Paulo Vilela/Shutterstock.com
- Udržiava hydratáciu a energiu: Elektrolyty držia tekutiny v tele v rovnováhe. Ak sa niekedy cítite malátni, letargickí, ubolení alebo unavení, príčinou môže byť práve nerovnováha elektrolytov. Nápoje či potraviny s obsahom draslíka a sodíka dokážu človeka v takejto situácii takmer okamžite postaviť na nohy.
- Umožňuje svalové sťahy: Draslík pomáha prenášať nervové signály, ktoré svaly potrebujú na akýkoľvek pohyb – či už vedomý (cvičenie), alebo nevedomý (žmurkanie, prehĺtanie). Pri jeho nedostatku sa objavuje svalová slabosť, únava a bolestivé kŕče.
- Udržiava správny rytmus srdca: Keďže aj srdce je sval, draslík je kľúčový pre jeho neustálu prácu a pumpovanie krvi do celého tela. Ak sú hladiny draslíka vychýlené z rovnováhy, môžu sa objaviť nebezpečné komplikácie ako búšenie srdca, abnormálny srdcový rytmus a v krajnom prípade aj infarkt.
Draselná soľ: Prečo sa oplatí?
Ak sa snažíte variť doma a chcete znížiť príjem sodíka, náhrady soli na báze draslíka predstavujú skvelé riešenie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča dospelým držať príjem sodíka pod hranicou 2 000 miligramov denne. Väčšina populácie však túto hranicu prekračuje a zároveň trpí deficitom draslíka.
Klinické štúdie ukázali, že u ľudí, ktorí v svojej kuchyni prešli na draselnú soľ, zaznamenali výrazne menej mozgových príhod (mŕtvic), srdcových infarktov a celkových úmrtí než u tých, ktorí naďalej solili bežnou sodnou soľou.
Hoci primárnym zdrojom tohto minerálu by malo zostať ovocie a zelenina, draselná soľ slúži ako vynikajúci doplnkový zdroj. Podľa Národného inštitútu zdravia (NIH) by mali dospelé ženy prijať aspoň 2 600 mg a dospelí muži aspoň 3 400 mg draslíka denne.
Ako chutí draselná soľ a na čo si dať pozor?
Napriek benefitom nie je suplementácia draslíkom vo forme solí vhodná pre každého. Vyhnúť by sa jej mali ľudia:
- s ochorením obličiek,
- so zhoršenou alebo narušenou funkciou obličiek,
- ktorí užívajú špecifické lieky meniace spôsob, akým telo draslík spracováva.
V takýchto prípadoch je nevyhnutné možnosť používania draselnej soli vopred prekonzultovať s ošetrujúcim lekárom.
Ako vyriešiť chuťové špecifiká draslíka?
Propagátori zdravého životného štýlu často tvrdia, že rozdiel v chuti medzi sodnou a draselnou soľou si nevšimnete. Realita je však taká, že draselná soľ má jemne odlišný chuťový profil. Ako približuje portál Life Hacker, hoci je slaná a nechutí vyložene zle, chýba jej presne tá špecifická, uspokojivá slanosť klasickej kuchynskej soli. Vo väčších množstvách môže dokonca pôsobiť mierne kovovo alebo horko.