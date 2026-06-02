Pre mnoho ľudí je predseda maďarskej vlády Péter Magyar nositeľom nádeje. Povedal to v utorok na spoločnej tlačovej konferencii nemecký kancelár Friedrich Merz po rokovaní s maďarským premiérom. Kancelár zdôraznil, že Magyar dostal od voličov jasný mandát na obnovenie demokracie a právneho štátu v Maďarsku. Na základe správy servera nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Nemecko sľubuje otvorené dvere a návrat do stredu Európy
Nemecký kancelár vyjadril novému maďarskému premiérovi plnú podporu na európskej úrovni. Podľa jeho slov je Berlín pripravený úzko spolupracovať s novou administratívou v Budapešti a pomôcť krajine prekonať obdobie medzinárodnej izolácie, v ktorej sa v uplynulých rokoch nachádzala.
„Dôverujeme vám, že Maďarsko privediete späť do stredu Európy,“ podčiarkol Friedrich Merz a rozhovor s Péterom Magyarom označil za dobrý a plodný. Zdôraznil, že maďarského premiéra v Nemecku čakajú otvorené dvere a chce, aby sa Maďarsko opäť ekonomicky rozvíjalo. „Môžete sa na nás spoľahnúť a ja osobne som vám k dispozícii, ak hľadáte partnera pre vašu prácu v Európskej únii,“ dodal nemecký kancelár.
Volebné víťazstvo ako inšpirácia proti populizmu
Zmena politického kurzu v Maďarsku má podľa nemeckého lídra širší geopolitický význam. Vníma ju ako jasný signál pre demokratické sily na celom kontinente, ktoré čelia tlaku radikálnych a národniarskych hnutí.
- Zmena smerovania: Volebné víťazstvo Pétera Magyara je podľa kancelára inšpiráciou pre celú Európu, pretože dokázalo, že „kyvadlo sa nehojdá len jedným smerom“.
- Návrat k demokracii: Politický vývoj ukázal, že spoločnosť sa môže odkloniť od neliberálneho alebo dokonca autoritársym smeru a vrátiť sa späť do politického stredu.
- Varovanie pred AfD: Podľa serveru nepszava.hu mal Friedrich Merz týmito slovami zjavne na mysli domáce obavy, že by spolkové voľby do Bundestagu v roku 2029 mohla vyhrať pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko (AfD).
Spoločné vyhlásenie oboch štátnikov v Budapešti potvrdzuje začiatok novej éry v nemecko-maďarských vzťahoch, ktoré boli počas predchádzajúcich vlád podkopávané nezhodami ohľadom právneho štátu. Podpora zo strany najsilnejšej ekonomiky Európskej únie dáva novej maďarskej vláde silný mandát na presadzovanie vnútroštátnych reforiem.