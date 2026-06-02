Tragické následky mala utorková predpoludňajšia dopravná nehoda na ceste I/64 v Rajeckých Tepliciach. Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, čelnú zrážku s kamiónom neprežil vodič osobného auta a jeho spolujazdca so zraneniami okamžite odviezli do nemocnice. Podľa predbežných informácií prešlo nákladné vozidlo z doposiaľ neznámych príčin do protismeru.
Kamión prešiel do protismeru a zachytil ďalšie vozidlo
Policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková priblížila, že kamionista viedol svoje vozidlo v smere od mesta Rajec do Žiliny. Následne sa však situácia na ceste prvej triedy skomplikovala a viedla k fatálnemu stretu dvoch automobilov.
„Z doposiaľ presne nezistených príčin mal prejsť do protismernej časti vozovky, kde došlo k čelnej zrážke s osobným motorovým vozidlom Mitsubishi. Zároveň pri prechádzaní do tejto časti vozovky došlo k zachyteniu zadnej časti pred ním idúcej jazdnej súpravy,“ uviedla hovorkyňa k priebehu tragického incidentu.
Pri tragickej zrážke kamiónom zahynul vodič osobného auta; Foto: facebook.com/KRPZZA
Alkohol u vodičov nezistili, prípad prevzal vyšetrovateľ
Policajti na mieste okamžite podrobili prítomných účastníkov dychovým skúškam, aby vylúčili prítomnosť omamných látok. Vyšetrovanie bude ďalej prebiehať pod dohľadom kriminálnej polície, pričom kľúčové budú aj výsledky nariadenej súdnolekárskej expertízy.
- Negatívne dychové skúšky: Žijúci vodiči sa na mieste podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom, požitie alkoholu pred jazdou sa tak u nich nepotvrdilo.
- Nariadená pitva: U nebohého vodiča osobného vozidla bude prítomnosť alkoholu alebo iných látok zisťovaná pri pitve.
- Prácu prebrala kriminálka: Vec si priamo na mieste nešťastia prebral vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície.
Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny a miera zavinenia tejto tragickej dopravnej nehody sú aktuálne predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Cesta I/64 v úseku Rajeckých Teplíc bola z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov na nevyhnutný čas obmedzená.