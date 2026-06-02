Úplné oslobodenie nízkopríjmových živnostníkov od platenia nového mikroodvodu výrazne finančne pomôže približne 30 000 samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO). V reakcii na schválenie očakávanej legislatívnej zmeny to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR vyčíslil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Živnostníci vďaka tomuto kroku ušetria v tomto roku takmer 800 eur, pričom za celý budúci rok im v peňaženkách zostane k dobru až 1 675 eur.
Ústavná väčšina v parlamente a automatická valorizácia
Šéf rezortu práce Erik Tomáš vyzdvihol, že novelu zákona o sociálnom poistení z dielne koaličných strán SNS a Hlas-SD v záverečnom hlasovaní podčiarkla až ústavná väčšina prítomných zákonodarcov. Nové pravidlá prinášajú úľavu pre najzraniteľnejšie skupiny podnikateľov. Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré za rok zarobia menej ako 10,5-násobok životného minima, čo aktuálne predstavuje sumu necelých 2 900 eur, nebudú musieť od 1. júla tohto roka platiť novozavedený mikroodvod. Jeho fixná mesačná suma bola stanovená na 131 eur.
Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko vyjadril veľkú spokojnosť s dosiahnutým kompromisom a poďakoval partnerom za koaličnú súčinnosť. Zároveň pripomenul, že schválené ochranné opatrenie v sebe nesie dôležitý prvok:
- Automatická valorizácia: Hranica oslobodenia od odvodov sa bude každoročne automaticky zvyšovať, keďže je pevne naviazaná na vývoj životného minima.
- Odmietnutie kritiky: Obaja koaliční predstavitelia rázne odmietli výhrady opozície, že by touto novelou len narýchlo a chaoticky opravovali vlastnú legislatívnu chybu z minulosti.
- Ďalšie plány: Národniari majú pripravenú sériu ďalších zákonov na podporu podnikateľského prostredia, o ktorých rozpočtovom krytí aktuálne intenzívne rokujú s ministrom financií.
Peniaze na pomoc živnostníkom našli vďaka boju s fiktívnymi PN
Zavedenie odvodovej úľavy pre najmenších podnikateľov bude mať negatívny vplyv na štátnu kasu, a to vo výške 21 miliónov eur v tomto roku a 42 miliónov eur v roku nasledujúcom. Minister práce však ubezpečil, že tieto výpadky sú plne kompenzované vnútornými úsporami rezortu. Peniaze sa podľa jeho slov podarilo nájsť vďaka tomu, že štát úspešne a nekompromisne bojuje s fiktívnymi práceneschopnosťami (PN).
„Oproti legislatívnym zmenám v roku 2024 by mala Sociálna poisťovňa za dva roky odľahčiť verejné financie spolu o 300 miliónov eur, teda zo štátneho rozpočtu nebude potrebné transferovať tieto peniaze do Sociálnej poisťovne. Preto sme tieto ušetrené peniaze použili na pomoc tejto kategórii drobných živnostníkov,“ priblížil detaily financovania Erik Tomáš.
Podľa ministra sa zmena pozitívne dotkne najmä pracujúcich seniorov, zdravotne znevýhodnených občanov či matiek a otcov na rodičovskej dovolenke. Zákon rovnako zachytí špecifické profesie s nepravidelným príjmom, ako sú súdni znalci, tlmočníci alebo nezávislí autori, a definitívne vyrieši aj situáciu osôb, ktoré majú živnostenské oprávnenie iba formálne založené a vykazujú nulové príjmy.
Schválená novela zákona o sociálnom poistení tak prináša okamžitú finančnú injekciu pre desiatky tisíc drobných podnikateľov na celom Slovensku. Kým opozičné tábory hovoria o hasení legislatívneho požiaru na poslednú chvíľu, vládna koalícia prezentuje úspešný boj proti zneužívaniu dočasných práceneschopností, ktorého výnosy obratom premenila na cielenú sociálnu pomoc pre ekonomicky najslabšie živnostenské profesie.