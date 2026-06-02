Najnovší prieskum volebných preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ24 ukázal, že parlamentné voľby by v máji vyhralo opozičné Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 19,7 percenta hlasov. V mimoriadne tesnom závese na druhom mieste skončil koaličný Smer-SD, ktorému by odovzdalo svoj hlas 18,9 percenta voličov. Pomyselnú tretiu priečku obsadila mimoparlamentná Republika so ziskom 9,1 percenta. Podľa politických analytikov by takéto rozloženie síl viedlo k hlbokej patovej situácii pri pokusoch o zostavenie novej vládnej koalície.
Hlas na štvrtom mieste a tesný postup Demokratov
Hneď za vedúcou trojicou sa v prieskume umiestnila koaličná strana Hlas-SD, ktorá oslovila 8,9 percenta respondentov. Do poslaneckých lavíc by zasadli aj zástupcovia strán SaS so ziskom 8,6 percenta, Hnutie Slovensko, ktoré presvedčilo 8,2 percenta občanov, a kresťanskí demokrati z KDH so ziskom 7,9 percenta.
Poslednou stranou, ktorej sa podarilo prekročiť päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do Národnej rady, sú Demokrati so ziskom 5,1 percenta hlasov. Všetky ostatné politické subjekty zostali pred bránami parlamentu.
Kto zostal pod čiarou a ako by sa delili mandáty
Slovenská národná strana (SNS) pod vedením Andreja Danka by sa do zákonodarného zboru nedostala, keďže získala iba 4,8 percenta. Mimo parlamentu by podľa nálad voličov v druhej polovici mája skončili aj tieto kandidujúce subjekty:
- Maďarská aliancia, ktorej dalo dôveru rovných štyri percentá voličov.
- Hnutie Sme rodina so ziskom 2,2 percenta hlasov.
- Strana Právo na pravdu, ktorá presvedčila 2,1 percenta respondentov.
- Strana vidieka s marginálnym ziskom 0,3 percenta.
- Komunistická strana Slovenska (KSS), ktorú by volilo iba 0,2 percenta ľudí.
V prepočte na poslanecké kreslá by víťazné hnutie PS disponovalo v parlamente 34 mandátmi a druhý Smer-SD by získal 33 stoličiek. Strany Republika a Hlas-SD by mali v pléne zhodne po 16 kresiel, zatiaľ čo liberáli zo SaS by do lavíc posadili 15 poslancov. Hnutie Slovensko a KDH by získali rovnaký počet, konkrétne po 14 mandátov, a najmenší poslanecký klub s počtom osem kresiel by vytvorili Demokrati.