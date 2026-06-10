Pôvodné predpoklady, že biologický dopad elektronických cigariet závisí najmä od toho, ako často a v akom množstve človek vapuje, dostávajú vážnu trhlinu. Nová štúdia vedcov z Keck School of Medicine (USC) odhalila, že kľúčovým spúšťačom molekulárnych zmien spojených s vážnymi ochoreniami sú najmä chemické príchute a pokročilé typy zariadení.
Keďže elektronické cigarety sú na trhu relatívne krátko, ich dlhodobé zdravotné riziká zostávajú nejasné. Rozvoj chronických chorôb totiž trvá celé desaťročia. Zmeny v aktivite génov spojených s chorobami však vedcom poskytujú dôležité včasné indície o potenciálnej škodlivosti vapovania.
Predchádzajúce výskumy už potvrdili, že vapovanie, podobne ako klasické fajčenie, vyvoláva genetické zmeny zapojené do rozvoja rakoviny, ako aj niektorých chorôb srdca a pľúc.
Až dve tretiny genetických zmien určuje príchuť a technológia
Na genetiku fajčiarov najviac vplývajú ovocné príchute e-cigariet, ukázal výskum; Foto: Tibanna79/Shutterstock.com
Výskumníci v rámci štúdie zverejnenej v žurnále Frontiers in Oncology porovnávali zmeny v aktivite génov u 83 zdravých mladých dospelých, medzi ktorými boli vaperi, fajčiari aj nefajčiari. Pomocou sekvenovania RNA analyzovali vzorky ústnych buniek odobraté z vnútornej strany líca účastníkov. Výsledky priniesli prekvapivé dáta:
- Zmeny v tisíckach génov: Pravidelní vaperi vykazovali zmenenú aktivitu až pri 3 124 génoch v celom genóme v porovnaní s ľuďmi, ktorí nefajčia ani nevapujú. Vzorce genetickej aktivity boli u vaperov dokonca variabilnejšie než u klasických fajčiarov.
- Dominancia príchutí a zariadení: Frekvencia a intenzita vapovania (množstvo) dokázali vysvetliť iba 28,8 % týchto zmien. Oveľa väčší podiel – až 66,6 % (dve tretiny) zmien v aktivite génov – je priamo prepojený s typom príchute a druhom zariadenia, ktoré ľudia používajú. Chemické zloženie náplní a technologická konfigurácia tak hrajú v biologických efektoch zásadnú rolu.
Ktoré príchute a zariadenia menia gény najviac?
Podrobná analýza dát ukázala, že rôzne príchute vyvolávajú odlišné a jedinečné zmeny v regulácii génov:
- Kombinácia viacerých príchutí: Bola spojená s najväčším zásahom – stojí za zmenami pri 64,3 % ovplyvnených génov.
- Ovocné príchute: Vyvolali zmeny v 31 % dotknutých génov.
- Sladké príchute: Boli prepojené so zmenami v 2,9 % zasiahnutých génov.
- Mätové a mentolové príchute: Mali najnižší podiel, konkrétne 0,9 % ovplyvnených génov.
Z hľadiska technológie boli najsilnejšie a najkonzistentnejšie zmeny v genetickej regulácii zaznamenané u používateľov pokročilých plniteľných zariadení, známych ako „mody“. Tieto zariadenia novšej generácie dokážu do tela dodávať vyššie hladiny nikotínu a často obsahujú potenciálne toxické prísady, ktorých cieľom je zjemniť dym a urobiť vapovanie atraktívnejším.
Prepojenie s rakovinou a inými chorobami
Vedci následne uskutočnili pokročilú bioinformatickú analýzu, aby zistili, s akými konkrétnymi molekulárnymi procesmi a chorobami tieto zmeny v expresii génov súvisia. U vaperov boli identifikované nasledovné riziká:
- Rakovina: Bola spojená s vôbec najvyšším počtom zaznamenaných zmien v aktivite génov.
- Endokrinné poruchy: Genetické zmeny zasiahli hormonálny systém.
- Gastrointestinálne ochorenia: Zmeny boli prepojené s chorobami tráviaceho traktu.
- Neurologické ochorenia: Vplyv sa prejavil aj v oblasti nervovej sústavy.
Čo skutočne vdychujete? Toxický koktail v aerosóle
Mnoho ľudí si myslí, že fajčenie e-cigariet je zdravšou alternatívou klasických cigariet. Výskumy však tvrdia niečo iné; Foto: Tayler Derden/Shutterstock.com
Laická verejnosť si často mýli aerosól z e-cigariet s neškodnou vodnou parou. Popredná americká zdravotnícka inštitúcia CDC (Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb) však varuje, že tento aerosól obsahuje množstvo škodlivých a potenciálne nebezpečných látok, ktoré sa vdychujú hlboko do pľúc:
- Nikotín: Chemikália ohrozujúca zdravý vývoj dospievajúcich.
- Karcinogény: Chemické látky preukázateľne spôsobujúce rakovinu.
- Ťažké kovy: Vo vdychovanom aerosóle boli lokalizované častice niklu, cínu a olova.
- Mikroskopické častice: Jemné mikročastice, ktoré prenikajú hlboko do pľúcnych štruktúr.
- Prchavé organické zlúčeniny: Chemické látky s negatívnym vplyvom na organizmus.
- Nebezpečné príchute: Prísady ako diacetyl – chemikália, ktorá je priamo spojená s vážnym ochorením pľúc. CDC upozorňuje na zásadný fakt: niektoré príchute používané v e-cigaretách môžu byť bezpečné na konzumáciu v potravinách, no ich inhalácia je nebezpečná, pretože pľúca spracovávajú látky úplne inak ako žalúdok a črevá.
Hoci aerosól z e-cigariet spravidla obsahuje menej škodlivých chemikálií ako smrtiaca zmes 7 000 látok v dyme z klasických cigariet, neznamená to, že elektronické cigarety sú bezpečné.
Ďalšie skryté riziká: Od záchvatov po výbuchy batérií
Zdravotné a bezpečnostné riziká vapovania presahujú len samotné poškodenie dýchacích ciest:
- Mýtus o kombinovanom užívaní (Dual use): Mnoho ľudí súčasne vapuje aj fajčí klasické cigarety. Tento prístup však nie je efektívnou cestou k ochrane zdravia. Naopak, takéto kombinovanie môže viesť k ešte väčšiemu vystaveniu organizmu toxínom a k horším dýchacím problémom, než keby človek užíval len jeden z týchto produktov samostatne.
- Riziko epileptických záchvatov: U niektorých používateľov e-cigariet sa objavili nečakané záchvaty. Väčšina týchto prípadov nahlásených Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) sa týkala detí a mladých dospelých.
- Fyzické zranenia a explózie: Chybné batérie v elektronických cigaretách už spôsobili množstvo požiarov a výbuchov, ktoré vyústili do vážnych zranení. K väčšine týchto explózií došlo v momente, keď sa batérie zariadení nabíjali.