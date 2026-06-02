Desiatky vládnych opatrení na podporu slovenskej ekonomiky, ktoré pred utorkovým mimoriadnym zasadnutím Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartita) zverejnilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, čelia ostrej kritike celej opozície. Opozičné strany predstavený balík jednohlasne označujú za slabý, oneskorený a nekonkrétny. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) dokonca predložený materiál prirovnalo k obyčajnému predvolebnému letáku, pričom väčšinu sľubov podľa nich kabinet odkladá až na jeseň.
Drobné kozmetické zmeny namiesto silného impulzu
Ekonomický balík obsahuje celkovo 38 plánovaných opatrení. Jednotlivé rezorty ich majú pripraviť v priebehu tohto roka, pričom realizácia niektorých bodov sa odsuvá až do volebného roka 2027. Súčasťou vládneho návrhu je aj paragrafované znenie niekoľkých zmien vrátane zavedenia zníženej sadzby dane z elektriny pre vybrané priemyselné odvetvia.
Podľa opozície však tieto kroky prichádzajú v čase, kedy domáce hospodárstvo po minuloročnom útlme nutne potrebuje masívny reštart. „Náš ekonomický rast sa v roku 2025 skokovo znížil a dnes potrebujeme poriadny impulz. Vláda však ponúka len drobné kozmetické zmeny a kladie si za úlohu mnohé opatrenia len analyzovať alebo preskúmať do jesene či do konca roka,“ reagoval predseda KDH Milan Majerský.
Kriticky sa k téme energií vyjadril aj poslanec NR SR za KDH Rastislav Krátky. Upozornil, že hoci je zníženie cien elektriny pre veľkých odberateľov správnym krokom, v realite ide len o pomyselnú kvapku v mori. Skutočným problémom podľa neho zostáva, že slovenské podniky platia jedny z najvyšších cien energií v celej Európskej únii (EÚ), a to práve v dôsledku regulačných rozhodnutí súčasnej vládnej koalície.
Ekonomika na kraji recesie a nekonečné analýzy
Predstavitelia hnutia Progresívne Slovensko (PS) vyčítajú vláde najmä stratu drahocenného času. Poslancovi Štefanovi Kiššovi prekáža, že kabinet plánuje až tretinu z predložených návrhov len nanovo legislatívne posudzovať. „To v treťom roku vlády idete preskúmavať dosahy opatrení? Kým ekonomika je na pokraji recesie, podnikatelia ani občania už nevládzu, vy idete ešte len niečo prehodnocovať,“ vyhlásil Kišš s tým, že v balíku sa nachádzajú veci, ktoré síce vyslovene neuškodia, ale hospodárstvu nijako zásadne nepomôžu.
Jeho stranícky kolega Ivan Štefunko zdôraznil, že ak chce vláda skutočne pomôcť podnikateľskému prostrediu, musí začať pri kľúčových bariérach:
- Okamžite zrušiť spornú a zaťažujúcu transakčnú daň.
- Znížiť vysoké daňovo-odvodové zaťaženie ľudskej práce.
- Celkovo zjednodušiť a sprehľadniť slovenský daňový systém.
Podobný názor zdieľa aj Hnutie Slovensko. Poslanec Július Jakab poukázal na to, že časť vládneho balíčka tvoria len korekcie chýb, ktoré predtým spôsobila samotná koalícia. Ako príklad uviedol navrhované zrušenie povinnosti mať na prevádzkach povinne zverejnené papierové oznámenie o povinnosti vystaviť zákazníkovi doklad pri predaji tovaru či služieb.
SaS: Prorastová reforma sa nekoná, symbolom balíka je výrub stromov
Pre stranu Sloboda a Solidarita (SaS) je vládny dokument obrovským sklamaním pre zamestnancov, živnostníkov aj majiteľov firiem. Podľa liberálov vládny kabinet po mesiacoch veľkolepých sľubov nepredstavil žiadnu skutočnú prorastovú reformu, ale len zoznam neurčitých zámerov a deklarácií.
„Symbolom celého balíka je napríklad zjednodušenie pravidiel na výrub stromov. Je to možno drobné zníženie byrokracie, ale po mesiacoch príprav sa vláda chváli opatrením, ktoré ekonomike prakticky nijako nepomôže,“ zhodnotil poslanec za SaS Marián Viskupič. Strana síce privítala možnosť podnikať už od 16 rokov, keďže s identickým návrhom prišla v minulosti samotná SaS, no podľa Viskupiča je otázne, ako tento krok pomôže etablovaným firmám, ktoré momentálne zápasia s nedostatkom investícií a drahým štátom.
Slovenská tripartita tak zasadá v atmosfére hlbokej skepsy. Kým vládny rezort hospodárstva obhajuje svoj predložený zoznam 38 opatrení ako zodpovedný plán pre stabilizáciu trhu, opozičný tábor varuje, že bez okamžitého zrušenia transakčnej dane a zásadného zníženia odvodov čaká slovenské podniky mimoriadne náročné obdobie bez reálnej pomoci od štátu.