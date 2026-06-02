Za spáchanie priestupkov na Slovensku budú hroziť výrazne vyššie finančné postihy a do praxe vstupuje úplne nová sankcia vo forme menších obecných služieb. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili. Rezort vnútra argumentuje tým, že sadzby pokút sa nezvyšovali už niekoľko dlhých rokov a stratili svoj pôvodný zmysel. Ak legislatívu podpíše prezident SR Peter Pellegrini, zmeny začnú platiť už od polovice júla.
Pokuty už neodrádzajú, štát zavádza prácu pre komunitu
Ministerstvo vnútra SR predložilo novelu s jasným zámerom vrátiť trestom ich váhu. „Súčasná výška pokút nespĺňa výchovný, represívny a ani preventívny charakter sankcie,“ tvrdí rezort. Podľa ministerstva v praxi bežne nastávajú dva extrémne prípady. Buď je páchateľ nemajetný a pokuta je od neho prakticky nevymožiteľná, čím sa stráca zmysel celého konania, alebo je naopak natoľko finančne zabezpečený, že pre neho peňažný trest nepredstavuje žiadny odstrašujúci prostriedok.
Riešením má byť práve povinná práca v prospech samosprávy, v ktorej páchateľ priestupku reálne žije. Štát si od toho sľubuje nielen efektívny postih, ale aj zvýšenie sociálnej zodpovednosti odsúdených voči svojmu okoliu. O uložení tohto trestu bude rozhodovať príslušný správny orgán, pričom legislatíva pamätá aj na jasné výnimky – nútené práce sa nebudú môcť uložiť dlhodobo práceneschopným osobám či ľuďom so zdravotným postihnutím.
Pravidlá pre odpracovanie hodín a bič na rodičov mladistvých
Nová alternatívna sankcia má presne stanovené mantinely a časové lehoty, ktoré musí páchateľ bezpodmienečne dodržať. Celý mechanizmus odpracovania hodín funguje nasledovne:
- Rozsah pre dospelých: Správny orgán môže uložiť povinné práce v rozsahu od 20 do 150 hodín.
- Rozsah pre mladistvých: U osôb do 18 rokov je táto sadzba znížená na polovicu, konkrétne od 10 do 75 hodín.
- Časový limit: Páchateľ musí stanovené služby vykonať bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase najneskôr do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia.
- Sankcia za nesplnenie: V prípade, že sa páchateľ prácam vyhýba, správny orgán má právomoc premeniť neodpracovanú sankciu alebo jej zvyšok späť na finančnú pokutu.
Práve pri mladistvých delikventoch rezort vnútra očakáva zásadný obrat v prevencii. Z doterajšej aplikačnej praxe totiž vyplýva, že ak mladistvý dostal finančnú pokutu, takmer vždy ju za neho uhradil jeho zákonný zástupca. V takomto prípade upratovania rodinným rozpočtom nedochádzalo k naplneniu výchovnej ani represívnej zložky trestu voči samotnému vinníkovi.
Opozícia varuje pred protiústavnou nútenou prácou
Schválená novela zákona sa však v parlamentnej sále nestretla s jednoznačnou podporou. Opoziční poslanci v rozprave podrobili vládny návrh ostrej kritike a varujú pred možným porušením základných práv. Najväčší problém vidia práve v zavedení povinných menších obecných služieb.
Podľa názoru opozície totiž takto koncipovaná sankcia nespĺňa prísne kritériá a nespadá pod medzinárodné ani ústavné výnimky zo všeobecne zakázanej nútenej práce. Novela tak podľa nich balansuje na hrane ústavnosti a môže skončiť na Ústavnom súde SR. Koaličná väčšina však tieto výhrady odmietla a zákon posunula na stôl hlave štátu.
Slovenský priestupkový systém tak prechádza najzásadnejšou reformou za posledné obdobie. Kým doteraz sa štát spoliehal výhradne na peňažné trestanie, po novom budú musieť previnilci v prospech svojich miest a obcí reálne priložiť ruku k dielu. Či novinka skutočne vyčistí ulice a zníži kriminalitu, alebo narazí na ústavné limity, ukážu až najbližšie mesiace praxe.