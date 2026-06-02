Poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Kmec (Hlas-SD) dôrazne odmieta ostrú opozičnú kritiku svojej nominácie na post veľvyslanca v Taliansku. Podľa vlastných slov v žiadnom prípade nedovolí, aby bolo jeho meno a diplomatická kariéra politicky zneužívané na vnútropolitické súboje. TASR o tom informovala koaličná strana Hlas-SD. O nomináciách politikov na prestížne diplomatické posty, ktoré opozícia označuje za politické obchody, má v utorok popoludní rokovať parlamentný zahraničný výbor.
Kmec: Moja nominácia prešla zákonným procesom a previerkou
Dlhoročný diplomat a poslanec Peter Kmec reagoval na vlnu kritiky zo strany opozičných strán vecnými argumentmi. Zdôraznil, že jeho vyslanie do Ríma nie je výsledkom žiadnych netransparentných dohôd, ale prešlo štandardným a prísnym diplomatickým protokolom.
„Moju nomináciu schválila vláda SR, prijímajúci štát udelil súhlas s mojím pôsobením a absolvoval som všetky zákonom predpísané procesy vrátane bezpečnostného preverenia. Bezpečnostná previerka mi bola vydaná po riadnom posúdení všetkých relevantných skutočností príslušnými orgánmi štátu. To sú fakty,“ vyhlásil rázne Kmec.
Ako ďalej poukázal, Slovensko je stále právny štát, v ktorom o bezpečnostných previerkach rozhodujú na to určené a nezávislé inštitúcie. Odmieta preto akékoľvek spochybňovanie svojej spôsobilosti bez predloženia reálnych dôkazov.
„Preto považujem za potrebné pripomenúť, že všetky príslušné inštitúcie vykonali svoju prácu a rozhodli v súlade so zákonom. Kto tieto rozhodnutia bez dôkazov spochybňuje, nespochybňuje mňa, ale dôveryhodnosť štátnych orgánov Slovenskej republiky,“ doplnil poslanec s tým, že za svoju hlavnú prioritu považuje obranu záujmov Slovenska v zahraničí a nie reagovanie na politické útoky.
Zahraničný výbor rieši štyri krajiny, odísť má aj Radačovský
Zahraničný výbor Národnej rady má na svojom utorkovom zasadnutí mimoriadne nabitý program. Poslanci majú za zatvorenými dverami prerokovať personálne nominácie na obsadenie diplomatických misií v štyroch strategických krajinách:
- Taliansko (Rím): Novým slovenským veľvyslancom sa má stať spomínaný poslanec Peter Kmec.
- Cyprus (Nikózia): Slovenskú republiku by mal na ostrove zastupovať nezaradený poslanec parlamentu Miroslav Radačovský.
- Egypt a Kazašská republika: Výbor prerokuje aj nominácie kariérnych diplomatov Jozefa Hudeca a Ľubomíra Reháka.
Práve obsadzovanie veľvyslaneckých postov aktívnymi politikmi namiesto kariérnych diplomatov vyvolalo na domácej scéne obrovské napätie. Opozícia tieto kroky vládnej koalície tvrdo kritizuje a otvorene ich označuje za vládne „trafiky“ a politické obchody za lojalitu v parlamente.
Diplomatická rošáda tak nanovo otvára otázku profesionalizácie slovenskej zahraničnej služby. Kým vládna koalícia argumentuje legitímnym právom na presadzovanie svojej zahraničnej politiky prostredníctvom overených mien, opozícia varuje pred oslabovaním kreditu krajiny v očiach kľúčových spojencov. Rozhodujúce slovo v celom procese bude mať po odobrení výborom prezident republiky, ktorý veľvyslancov oficiálne vymenúva.