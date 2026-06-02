Maďarský prezident Tamás Sulyok vyhlásil, že „napriek vyhrážkam“ je ešte viac presvedčený o tom, že na dobrovoľné odstúpenie z funkcie nie je priestor. Rezignáciu od neho nátlakovo požaduje nový premiér Péter Magyar. Hlava štátu svoj neoblomný postoj vyjadrila v rozhovore pre prestížny nemecký politologický časopis Cicero, z ktorého v utorok citoval maďarský server index.hu. Spravodajca TASR v Budapešti pripomína, že v krajine aktuálne prebieha hlboká ústavná kríza.
Prezident odmieta osobné útoky a bráni ústavu
Prezident Tamás Sulyok v rozhovore podotkol, že novému premiérovi po jeho aprílovom volebnom triumfe korektne ponúkol spoluprácu. Péter Magyar však namiesto konštruktívneho dialógu požadoval jeho okamžitú rezignáciu, a to mimoriadne „osobne ladeným tónom“. Hlava štátu preto verejne pripomenula základy maďarského ústavného zriadenia.
„V prvom rade by som chcel začať tým, že som prisahal dodržiavať a presadzovať ústavu, rovnako ako to urobili predseda vlády and poslanci parlamentu. Maďarská ústava jasne definuje právomoci prezidenta Maďarska. Prezident v Maďarsku nemá výkonnú moc, ale skôr povinnosti a právomoci týkajúce sa verejného práva,“ zdôraznil Sulyok.
Prezident zároveň označil vyjadrenia premiéra o politickom odvolaní hlavy štátu pomocou parlamentnej väčšiny za priame hrozby a otvorený útok na samotný ústavný poriadok. Demokracia ani právny štát podľa neho nemôžu fungovať na základe ultimát.
Ultimátum vypršalo, schôdzka v Sándorovom paláci riešenie nepriniesla
Napätie vyvrcholilo na pondelňajšom rannom stretnutí. Premiér Péter Magyar a ministerka spravodlivosti Márta Görögová osobne navštívili prezidenta v Sándorovom paláci. Stretnutie nasledovalo po tom, čo predseda vlády po víťazstve v aprílových voľbách opakovane žiadal hlavu štátu, aby odstúpila do stanoveného termínu 31. mája. Keďže prezident výzvu ignoroval, politický konflikt sa vyostruje v nasledujúcich bodoch:
- Premiér Péter Magyar po schôdzke vyhlásil, že Maďarská republika nepatrí Sulyokovi, jednej strane a ani predchádzajúcemu politickému režimu.
- Predseda vlády plánuje bezodkladne informovať poslanecký klub svojej vládnej strany Tisza a spustiť oficiálne konanie smerujúce k odvolaniu hlavy štátu.
- Vládna strana avizuje novelizáciu ústavy s cieľom obnoviť maďarský právny štát a demokraciu, pričom tento legislatívny proces by mal trvať približne mesiac.
Opozícia hovorí o vydieraní a diktatúre
Péter Magyar v minulosti Tamása Sulyoka opakovane ostro kritizoval, pričom ho označil za obyčajnú „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“. Prezident však už v polovici mája deklaroval, že mieni plne naplniť svoj mandát aj ústavnú prísahu.
Do konfliktu cez víkend rázne vstúpila aj opozičná strana Fidesz. Vo svojom oficiálnom vyhlásení označila kroky nového premiéra za „otvorené vydieranie“ a „diktatúru“. Strana sa jednoznačne postavila na stranu prezidenta a dodala, že premiér Magyar svojimi nezákonnými ultimátami protiústavne napáda demokratické inštitúcie v Maďarsku.
Zostrená politická rétorika naznačuje, že budapeštiansky parlament čakajú horúce týždne plné ústavných obštrukcií. Kým nová vládna moc sa pokúsi o bezprecedentný prepis základného zákona štátu, hlava štátu sa plánuje oprieť o medzinárodné právo a podporu opozičných síl v boji za udržanie svojho prezidentského mandátu.