Polícia v Humennom intenzívne vyšetruje ďalší mimoriadne sofistikovaný prípad telefonického podvodu, pri ktorom 39-ročná žena prišla o takmer 30 000 eur. Poškodenú obeť postupne kontaktovali dvaja muži, ktorí sa vydávali za policajta a elitného pracovníka Národnej banky Slovenska. Pod zámienkou záchrany peňazí pred fiktívnym úverom ju zmanipulovali natoľko, že si sama vzala v banke obrovskú pôžičku a peniaze poslala na účty zločincov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Psychologický nátlak v mene zákona a NBS
Páchatelia pri tomto podvode uplatnili overený scenár, v ktorom zneužili autoritu štátnych inštitúcií. Celý útok prebiehal cez viacero komunikačných kanálov súčasne, čo v poškodenej žene vyvolalo pocit bezprostredného ohrozenia a strachu o vlastnú finančnú identitu.
Scenár tohto organizovaného podvodu prebiehal v jasne premyslených krokoch:
- Ženu najskôr telefonicky, e-mailom a cez mobilnú aplikáciu kontaktoval neznámy muž, ktorý sa predstavil ako príslušník Policajného zboru.
- Následne bol do komunikácie zapojený druhý páchateľ, ktorý o sebe tvrdil, že je oficiálnym pracovníkom Národnej banky Slovenska (NBS).
- Obaja muži obeti tvrdili, že tretia osoba sa práve pokúša v jej mene nezákonne vybaviť komerčný úver, a preto je nevyhnutná jej okamžitá a tajná súčinnosť.
Sama si vzala úver a poslala peniaze podvodníkom
Vystrašená žena v plnej dôvere, že spolupracuje s políciou a NBS pri odhaľovaní trestnej činnosti, presne plnila pokyny zo slúchadla. Elektronicky požiadala svoju banku o spotrebný úver v astronomickej výške 30 000 eur. Keď finančná inštitúcia žiadosť obratom schválila a zaslala prostriedky na jej osobný účet, podvodníci ju prinútili k okamžitému konaniu.
Poškodená žena následne na nimi určené bankové kontá postupne previedla takmer celú sumu. Celkovo tak prišla približne o 29 500 eur, ktoré bude musieť banke reálne splatiť. „Ide o závažné protiprávne konanie, kde zákon pre páchateľa stanovuje trest odňatia slobody až na štyri roky, keďže spôsobil väčšiu škodu,“ doplnila policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
Polícia SR preto opätovne a dôrazne varuje verejnosť, že jej príslušníci ani zamestnanci komerčných či centrálnych bánk nikdy telefonicky nežiadajú občanov o poskytovanie citlivých údajov, autorizačných kódov a už vôbec nie o prevody finančných prostriedkov na cudzie účty. Akékoľvek podozrivé telefonáty tohto druhu odporúčajú muži zákona okamžite prerušiť a informácie si bezodkladne overiť na bezplatnom telefónnom čísle 158.