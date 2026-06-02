Ruské ozbrojené sily uviedli, že podnikli masívny úder zameraný na sieť objektov ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu, pričom do útokov nasadili aj obávané hypersonické rakety. Vyhlásenie ruskej armády prišlo bezprostredne po tom, čo po tragických útokoch na Ukrajine zahynulo najmenej deväť civilistov a ďalších 80 utrpelo zranenia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii na vlnu teroru opätovne dôrazne vyzval USA na urgentné dodanie ďalších rakiet pre protivzdušnú obranu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Masívny úder na infraštruktúru a kľúčové oblasti
Ministerstvo obrany v Moskve vo svojom oficiálnom vyhlásení potvrdilo, že išlo o koordinovaný útok s použitím vysoko presných zbraní dlhého dosahu. Podľa ruskej strany boli ciele jasne definované, pričom zasiahnuté mali byť strategické body v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, ako aj v Záporožskej, Charkovskej a Dnepropetrovskej oblasti. Útoky zasiahli aj energetickú a dopravnú infraštruktúru v ďalších regiónoch.
Ruské útoky na husto obývané mestá podľa ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu jasne ukazujú, že ruský prezident Vladimir Putin už nie je schopný ničoho iného ako šíriť strach medzi civilným obyvateľstvom.
„Moskva prehráva na bojisku. Žiadne množstvo rakiet to nezmení. Čo však môžeme zmeniť, je schopnosť Ruska pokračovať v terorizovaní,“ uviedol Andrij Sybiha na sociálnej sieti X a zároveň vyzval západných spojencov Ukrajiny, aby nezostávali len pri slovnom odsudzovaní ruských činov, ale okamžite pristúpili ku konkrétnym činom.
Bilancia útoku a urgentné požiadavky na systémy Patriot
Ukrajinské letectvo v utorok ráno zverejnilo presné štatistiky o rozsahu nočnej agresie, ktorá patrí k najväčším za posledné obdobie. Intenzita vzdušného útoku si vyžiadala maximálne nasadenie obranných zložiek, pričom bilancia noci vyzerá nasledovne:
- Rusko do nočných útokov nasadilo dovedna rekordných 656 dronov a 73 rakiet vrátane ťažko zostreliteľných balistických striel.
- Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa vďaka enormnému úsiliu podarilo zlikvidovať 602 dronov a 40 rakiet.
- Útoky si vyžiadali najmenej 9 obetí na životoch a viac ako 80 zranených osôb naprieč celou krajinou.
Prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom príspevku varoval, že ak krajina nebude mať dostatočnú ochranu pred údermi balistických striel, Kremeľ bude v týchto masakroch bez milosti pokračovať. Podľa jeho slov je absolútne nevyhnutné, aby USA pomohli dodávkami rakiet pre pokročilé systémy protivzdušnej obrany Patriot. Vlastnú protiraketovú obranu však podľa neho akútne potrebuje aj samotná Európa.
Výzva pre Európsku úniu na uvalenie nových sankcií
Šéf ukrajinskej diplomacie ďalej adresoval jasnú požiadavku smerom k Európskej únii. Apeloval na to, aby EÚ okamžite využila odblokovaný mierový nástroj pre Ukrajinu na financovanie programu PURL a na urgentný nákup ďalších systémov Patriot a príslušnej munície pre Kyjev.
Zároveň zdôraznil, že Európska únia musí rapídne zvýšiť investície do ukrajinských zbraní dlhého doletu, zintenzívniť ekonomický tlak na Rusko uvalením nových sankčných balíkov a bezodkladne otvoriť rokovania o klastroch. K masívnemu ruskému úderu pritom došlo po tom, čo Moskva už niekoľko dní vopred otvorene varovala pred odvetným rozsiahlym útokom.
Ukrajina tak čelí ďalšej vlne devastácie kritickej infraštruktúry uprostred prebiehajúceho konfliktu. Výzvy Kyjeva smerom k západným partnerom naberajú na kritickej dôležitosti, keďže zásoby rakiet do obranných systémov sa po takto masívnych vlnách útokov nebezpečne míňajú a krajina potrebuje okamžitú materiálnu pomoc.