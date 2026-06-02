Predsedníčka Valného zhromaždenia OSN Annalena Baerbocková dôrazne vyzvala na hlboké štrukturálne reformy Organizácie Spojených národov. Podľa jej slov je táto celosvetová organizácia pre stabilitu planéty naďalej absolútne nevyhnutná, a to aj napriek narastajúcej vlne kritiky a nebezpečne sa vyostrujúcim geopolitickým napätiam. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Svet bez OSN by bol podľa Baerbockovej horší
Hoci šéfka Valného zhromaždenia otvorene priznáva slabiny inštitúcie, dôrazne varuje pred jej spochybňovaním. Multilaterálna diplomacia je podľa nej v súčasnosti pod najväčším tlakom od konca studenej vojny.
„Reforma je už dávno potrebná. Ale ani jediný deň na tomto svete by nebol lepší bez Organizácie Spojených národov,“ konštatovala Annalena Baerbocková. OSN je podľa nej aj napriek svojim nedostatkom naďalej jediným legitímnym fórom, kde má všetkých 193 členských štátov rovnaký hlas a k tejto organizácii skrátka neexistuje žiadna rozumná alternatíva.
Snahy o reformu sa však často zamotali do politických mocenských zápasov medzi členskými štátmi, pričom mnohé z nich nie sú demokraciami a chýba im tradícia kompromisu. „Dni, keď sme tu mohli všetko vyriešiť konsenzom a priateľskou diplomaciou, sú preč,“ otvorene priznala predsedníčka a naliehala na členské štáty, aby bezpodmienečne bránili Chartu OSN a medzinárodné právo.
Nemecká kandidatúra do Bezpečnostnej rady
K naliehavej potrebe transformácie celosvetového systému sa Baerbocková vyjadrila pred stredajším kľúčovým hlasovaním Valného zhromaždenia o nemeckej kandidatúre na prestížne miesto. Valné zhromaždenie OSN si bude v najbližších hodinách voliť päť nestálych členov na nadchádzajúce obdobie:
- Voľba sa týka uvoľnených nestálych kresiel v Bezpečnostnej rade OSN pre funkčné obdobie rokov 2027 – 2028.
- Jedným z hlavných uchádzačov o toto strategické postavenie je práve Nemecko, ktoré dlhodobo presadzuje modernizáciu štruktúr organizácie.
- Úspešní kandidáti budú musieť čeliť hlboko rozdelenému geopolitickému prostrediu a paralyzovaným diplomatickým procesom.
„Vstúpiť do Bezpečnostnej rady v tomto štádiu nie je jednoduchá úloha,“ uviedla Baerbocková a Bezpečnostnú radu OSN opísala ako absolútne ústredné fórum pre udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Na záver dodala, že všetci členovia rady by mali zabezpečiť, aby krajiny konali v súlade s právom. To sa podľa nej bezvýhradne týka aj piatich stálych členov tejto rady, ktorí disponujú silným právom veta.
Nemecko sa o postavenie nestáleho člena uchádza s jasnou víziou posilnenia menších štátov a obmedzenia zneužívania práva veta. Stredajšie hlasovanie v New Yorku tak ukáže, nakoľko sú reformné myšlienky Annaleny Baerbockovej akceptované medzinárodným spoločenstvom v čase globálnej neistoty.