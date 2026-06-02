Poslancom Národnej rady (NR) SR sa ani v utorok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Parlament nebol uznášaniaschopný ani na druhý pokus, keďže v sále sa prezentovalo len 57 zákonodarcov. Návrh opozície na odvolanie šéfa envirorezortu sa tak v zmysle rokovacieho poriadku presúva a má sa zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne až 15. septembra.
Prázdne lavice a zablokovaný parlament
Pokus o predčasné vyslovenie nedôvery členovi vládneho kabinetu narazil na neúčasť koaličných poslancov, ktorí otvorenie schôdze zablokovali. Na to, aby bola Národná rada SR uznášaniaschopná, je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda minimálne 76 zákonodarcov.
Keďže sa v utorok dopoludnia v rokovacej sále prezentovalo iba 57 poslancov, predsedajúci schôdze musel obidva pokusy vyhlásiť za neúspešné. Celý bod programu sa tak odkladá na nadchádzajúce jesenné obdobie, kedy poslancov čaká po letnej parlamentnej prestávke prvá riadna schôdza.
Dôvody opozície na odvolanie ministra
Iniciatívu na odvolanie ministra životného prostredia podalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS), podľa ktorého Tomáš Taraba fatálne zlyháva pri strategickom riadení svojho rezortu. Opozícia sformulovala hneď niekoľko zásadných výčitiek:
- Personálne čistky, pri ktorých minister podľa vyjadrení hnutia „vyštval“ uznávaných odborníkov z rezortných organizácií.
- Zastavenie viacerých rozbehnutých ekologických a investičných projektov.
- Zlyhania v oblastiach odpadového hospodárstva, kritickej infraštruktúry a pri príprave zonácií národných parkov.
- Reálne riziko, že Slovenská republika príde o stovky miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti.
- Nezvládnutie manažmentu situácie s výskytom medveďa hnedého a ignorovanie krízovej situácie spojenej s extrémnym suchom.
- Vážne pochybnosti o tom, akým spôsobom vedenie Ministerstva životného prostredia SR nakladá s pridelenými verejnými financiami.
Minister životného prostredia a nominant SNS Tomáš Taraba akékoľvek obvinenia zo strany opozície dlhodobo odmieta a argumentuje, že na ministerstve iba upratuje po predchádzajúcich vládach. Definitívny verdikt nad jeho zotrvaním vo funkcii tak padne až v polovici septembra, kedy sa opozícia pokúsi argumenty predniesť pred plénom znova.