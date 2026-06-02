Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zverejnilo komplexný balík opatrení na podporu rastu slovenskej ekonomiky, ktorým sa bude v utorok zaoberať Hospodárska a sociálna rada vlády SR. Nová legislatívna iniciatíva sa dotýka kľúčových oblastí od cien elektriny a využitia modernizačného fondu až po výrazné znižovanie byrokracie a navýšenie finančnej pomoci pre energeticky náročné podniky z výnosov z predaja emisných povoleniek. Všetky tieto strategické zmeny sú pre urýchlenie legislatívneho procesu spojené do jedného spoločného návrhu zákona.
Nižšie dane, menej byrokracie a lacnejšia energia
Hlavným zámerom predloženého materiálu je okamžitá úľava pre domáci podnikateľský sektor, ktorý v posledných rokoch čelil vysokým nákladom. Rezort hospodárstva si od zmien sľubuje naštartovanie investícií a celkové oživenie hospodárskeho rastu.
„Návrh zákona obsahuje prvý súbor opatrení zameraných na znižovanie nákladov podnikateľského sektora v rozsahu zníženia spotrebnej dane z elektriny, ako aj zjednodušením alebo zrušením niektorých byrokratických oznamovacích a administratívnych povinností podnikateľských subjektov,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v predkladacej správe k novej legislatíve.
Opatrenia majú podľa rezortu priniesť jasne definované ekonomické stimuly:
- Zníženie energetických a administratívnych nákladov podnikov.
- Zvýšenie investičnej aktivity a cielená podpora inovácií.
- Zlepšenie podmienok pre podnikanie a zásadné zníženie byrokratickej záťaže.
- Lepšia dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily vrátane pracovníkov zo zahraničia.
- Posilnenie regionálneho rozvoja a efektívnejšie využívanie verejných a európskych zdrojov.
Zmeny v energetike a reforma daňových odpisov
V oblasti energetiky MH SR navrhuje analyzovať vhodnosť nastavenia taríf za prevádzkovanie systému a za systémové služby (TPS a TSS), zvýšenie prostriedkov z Modernizačného fondu na modernizáciu prenosovej a distribučnej sústavy či preskúmanie možnosti využitia silovej elektriny zo zdrojov vo vlastníctve štátu pre priemysel. K tomuto balíku patrí aj zvýšenie schémy na kompenzáciu nepriamych nákladov oxidu uhličitého z Environmentálneho fondu.
Podporiť investície by podľa materiálu malo napríklad aj zriadenie Slovenského fondu regionálneho rozvoja, zriadenie Inovačného fondu pre slovenské regióny či grantová podpora pre vysoko inovatívne projekty. Ministerstvo financií SR by malo do konca septembra preskúmať možnosti na zatraktívnenie daňovo-odpisovej politiky Slovenska a možnosti zvýšenia a flexibility superodpočtu na výskum a vývoj.
Dostupnejší trh práce, ekologické úľavy a s.r.o. od 16 rokov
Ekonomický balík myslí aj na nedostatok zamestnancov. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR má preto preskúmať možnosti administratívnych opatrení na zefektívnenie a urýchlenie procesu uznávania dokladov o vzdelaní. V oblasti trhu práce by sa mali prehodnotiť aj jazykové požiadavky pri uznávaní zahraničných kvalifikácií cudzincov, čo zjednoduší ich príchod na náš trh.
Ďalšími dôležitými bodmi navrhovaných opatrení sú napríklad revízia zastaraných technických noriem STN, systémová revízia a deregulácia BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), ale aj zjednodušenie administratívnej evidencie pri nakladaní s malým množstvom odpadu či zníženie administratívnej záťaže pri bežných, respektíve nízkorizikových projektoch v oblasti zariadení na úpravu a spracovanie ostatných odpadov. Podnikateľom by malo výrazne pomôcť aj navrhované zníženie sankcie za neplnenie povinností voči Štatistickému úradu SR.