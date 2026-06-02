Spojené štáty zvažujú, či rozmiestniť jadrové zbrane v ďalších európskych členských štátoch NATO. Najväčší záujem o tento krok prejavili spojenci, ktorí sa nachádzajú najbližšie k hraniciam s Ruskom. V utorok o tom s odvolaním sa na svoje zdroje informoval prestížny denník The Financial Times, od ktorého správu prevzala TASR. Celá iniciatíva prichádza v období zvýšeného geopolitického napätia na európskom kontinente.
Obavy z Trumpových krokov a Putinových hrozieb
Rokovania v rámci NATO, ktoré sú prísne dôverné a nemusia viesť k žiadnym okamžitým zmenám v dohodách o spoločnom využívaní jadrových zbraní, prebiehajú v čase, keď v Európe vládne všeobecné znepokojenie. Vyvolávajú ho najmä kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa zamerané na potenciálne stiahnutie vojakov a kľúčových zbraňových systémov z kontinentu.
Ruská invázia na Ukrajinu a opakované vyjadrenia šéfa Kremľa Vladimira Putina o jadrových schopnostiach Moskvy podnietili u niektorých spojencov USA eminentný záujem o umiestnenie lietadiel s dvojitým určením (DCA) na svojom území. Americkí predstavitelia dali otvorene najavo, že sú prístupní prípadnému rozšíreniu rozmiestnenia amerických jadrových zbraní aj mimo súčasnú šesticu európskych krajín.
Súčasný stav a záujem východného krídla
V súčasnosti funguje jadrové zdieľanie v obmedzenom režime, pričom povolenie na umiestnenie amerických stíhačiek schopných vykonávať misie so zbraňami konvenčného aj jadrového charakteru má obmedzený počet štátov. Aktuálna situácia v Európe vyzerá nasledovne:
- Povolenie pre stroje DCA má momentálne iba šesť spojencov: Belgicko, Británia, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Turecko.
- Záujem o zaradenie do tohto programu najnovšie prejavili štáty na východnom krídle Aliancie vrátane Poľska a niektorých pobaltských krajín.
- Podľa zdrojov z prostredia The Financial Times však nová dohoda aspoň nateraz nie je na dosah, hoci by v budúcnosti umožnila väčšiemu počtu krajín umiestniť tieto stroje na svojom území.
Ochota diskutovať o tejto strategickej otázke má za cieľ preukázať, že Spojené štáty sú naďalej pripravené poskytovať svoj jadrový dáždnik. Deje sa tak aj napriek tomu, že Washington tlačí na svojich partnerov v NATO, aby prevzali väčšiu časť finančného a materiálneho bremena konvenčnej obrany.
Všetky americké jadrové zbrane nasadené v európskych štátoch sú pod prísnym dohľadom, prič