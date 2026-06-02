Ukrajinskí špecialisti v najbližších týždňoch pricestujú do Lotyšska, aby sa podelili o svoje cenné skúsenosti so zostreľovaním bezpilotných lietadiel. Oznámil to v pondelok 1. júna 2026 nový lotyšský premiér Andris Kulbergs po stretnutí so svojou ukrajinskou partnerkou Julijou Svyrydenkovou. Tento krok prichádza v napätej situácii po tom, čo séria incidentov so zblúdenými ukrajinskými dronmi vyvolala v Lotyšsku hlbokú vnútropolitickú krízu, ktorá viedla k pádu predchádzajúcej vlády.
Havárie dronov a politické zemetrasenie
Problémy vo vzdušnom priestore pobaltských štátov sa začali zintenzívňovať na jar tohto roka. Ďalšie detaily incidentov a ich následkov sú nasledovné:
- Od marca vletelo do vzdušného priestoru Lotyšska, Litvy a Estónska, ktoré hraničia s Ruskom a Bieloruskom, už niekoľko zblúdených ukrajinských dronov.
- Kyjev oficiálne tvrdí, že cieľom týchto strojov boli vojenské objekty v Rusku, avšak ich dráhu výrazne ovplyvnili ruské rušičky.
- Niektoré z týchto dronov napokon havarovali a explodovali.
- K najvážnejšiemu incidentu došlo 7. mája 2026, keď dva drony narazili v Lotyšsku do skladu ropy a spôsobili požiar.
- Tento incident bezprostredne vyvolal politickú krízu.
- V dôsledku tejto krízy najskôr zo svojej funkcie odstúpil minister obrany Andris Spruds a následne po ňom podala demisiu aj samotná premiérka Evika Siliňová.
- Novému premiérovi Andrisovi Kulbergsovi vyslovil dôveru litovský parlament iba vo štvrtok 28. mája 2026.
Pomoc z Kyjeva a budovanie obrany
Na vzniknutú bezpečnostnú dieru a hrozbu z neba reaguje nová vláda okamžitým spojenectvom s Kyjevom. Ukrajinskí odborníci majú v Lotyšsku pomôcť vypracovať dlhodobý plán zameraný na vybudovanie viacúrovňového systému protivzdušnej obrany. Podľa vyjadrení Andrisa Kulbergsa bude tento systém schopný promptne reagovať na rôzne typy moderných hrozieb.
„Musíme byť lepšie pripravení na zostreľovanie dronov, ktoré vstupujú do lotyšského vzdušného priestoru, a nikto nevie lepšie ako Ukrajinci, ako ich zostreliť a ako ich odhaliť.“
Vyhlásil v pondelok nový predseda lotyšskej vlády na margo ukrajinskej asistencie.
Zdieľanie ukrajinského know-how v Lotyšsku z 1. júna 2026 je priamym dôsledkom prekvapivého vývoja, pri ktorom ukrajinské drony prenikli nad územie členského štátu NATO. Májový zásah ropného skladu nielenže odhalil kritické zlyhania v systémoch protivzdušnej obrany pobaltských krajín, ale dokázal v krátkom čase zvaliť celú lotyšskú vládu Eviky Siliňovej. Nový premiér Andris Kulbergs teraz čelí enormnému tlaku, aby čo najrýchlejšie zabezpečil nebo nad Lotyšskom. Paradoxné nasadenie ukrajinských špecialistov na obranu pred zblúdenými ukrajinskými dronmi podčiarkuje zložitosť rádioelektronického boja, v ktorom ruské rušičky dokážu presmerovať útočiace stroje na aliančné územie. Vybudovanie nového viacúrovňového systému tak bude testom pripravenosti celého regiónu čeliť moderným asymetrickým hrozbám.