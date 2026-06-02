Okolo prímeria na Blízkom východe vládne diplomatický a rétorický chaos. Americký prezident Donald Trump v pondelok 1. júna 2026 vyjadril nádej, že Izrael a libanonské militantné hnutie Hizballáh ukončia vzájomné boje „navždy“. Napriek tomu, že šéf Bieleho domu rázne deklaroval dohodu o zastavení paľby a stiahnutí amerických jednotiek smerujúcich do Bejrútu, izraelský premiér Benjamin Netanjahu si okamžite vyhradil právo na tvrdú odvetu. Napätie medzi spojencami navyše v zákulisí vyostrilo, keď Trump podľa diplomatických zdrojov označil Netanjahua za „blázna“, ktorý ohrozuje kľúčové mierové rozhovory s Iránom.
Trumpova nádej na večný mier a odmietnutie vojsk
Americký prezident Donald Trump sa prostredníctvom svojej sociálnej siete pokúsil upevniť naratív o úspešnom sprostredkovaní prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom, ktoré podporuje Irán. Napriek pretrvávajúcim rizikám vyjadril optimizmus ohľadom dlhodobého riešenia konfliktu.
„Hizballáh súhlasil s tým, že prestane strieľať na Izrael a jeho vojakov. Rovnako aj Izrael súhlasil s tým, že prestane strieľať na nich. Uvidíme, ako dlho to vydrží, dúfajme, že to bude navždy.“
Uviedol líder USA na platforme Truth Social.
Súčasťou tohto diplomatického tlaku bolo aj Trumpovo pondelkové vyhlásenie po telefonáte s izraelským premiérom. V ňom potvrdil, že do Bejrútu nebudú vyslané žiadne americké jednotky a všetky vojenské sily, ktoré sú momentálne na ceste do Libanonu, sa okamžite vrátia späť.
Netanjahuove pochybnosti a ostrý konflikt v zákulisí
Izraelská strana však Trumpov bezbrehý optimizmus nezdieľa. Premiér Benjamin Netanjahu prostredníctvom vyhlásenia svojej kancelárie jasne deklaroval, že akékoľvek prímerie s Hizballáhom vníma s veľkými pochybnosťami a nemieni ohroziť bezpečnosť vlastnej krajiny.
Izraelské podmienky a reakcia na Trumpove vyjadrenia:
- Hrozba odvetou: Netanjahu Trumpovi počas hovoru priamo oznámil, že ak Hizballáh neprestane útočiť na izraelské mestá a občanov, Izrael bez váhania zaútočí na teroristické ciele priamo v Bejrúte.
- Pokračovanie operácií: Stanovisko židovského štátu sa nemení a izraelská armáda bude podľa vopred stanoveného plánu naďalej aktívne pôsobiť v južnom Libanone.
- Zákulisná roztržka: Podľa zistení spravodajského serveru Axios mal Trump po tomto rozhovore nazvať izraelského premiéra „bláznom“.
- Obvinenie z sabotáže: Americký prezident Netanjahua priamo obvinil z toho, že svojím nekompromisným postupom vážne ohrozuje prebiehajúce mierové rokovania s Iránom.
Iránske manévre a Trumpov protirečivý optimizmus
Tento hlboký rozkol medzi Washingtonom a Tel Avivom prichádza v momente, kedy sa komplikujú aj vzťahy s Teheránom. Iránska tlačová agentúra Tasním totiž v pondelok zverejnila informáciu, že kvôli pokračujúcim izraelským útokom v Libanone iránsky vyjednávací tím kompletne pozastavuje sprostredkúvanú komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci mierových rozhovorov.
Donald Trump však krátko nato prišiel s úplne protirečivým tvrdením. V samostatnom príspevku na sociálnej sieti totiž verejnosť ubezpečoval o opaku a napísal, že rokovania s Iránskou islamskou republikou naďalej pokračujú rýchlym tempom.
Udalosti z 1. júna 2026 odhaľujú hlbokú trhlinu v koordinácii medzi USA a Izraelom. Trumpova snaha o rýchle, mediálne atraktívne deklarovanie „večného prímeria“ ostro narazila na realitu izraelskej bezpečnostnej doktríny, podľa ktorej Netanjahu odmieta zložiť zbrane v južnom Libanone. Zákulisný incident, kedy mal Trump označiť izraelského premiéra za blázna, len podčiarkuje frustráciu Bieleho domu z toho, že Tel Aviv svojou ofenzívou sabotuje širšiu americkú stratégiu – dohodu s Iránom. Teherán pritom prostredníctvom agentúry Tasním rozohral šikovnú diplomatickú hru, keď pozastavením rozhovorov vytvoril tlak na USA, aby skrotili svojho blízkovýchodného spojenca. Protirečivé vyhlásenia Trumpa o tom, že rokovania s Iránom napriek tomu rýchlo napredujú, však ukazujú, že americký prezident sa odmieta vzdať svojho naratívu o úspešnom mierotvorcovi bez ohľadu na chaotickú realitu na zemi.