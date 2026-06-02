Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a členských štátov EÚ dosiahli v pondelok 1. júna 2026 predbežnú dohodu, ktorá má radikálne zmeniť európsku migračnú politiku. Jej jadrom je príprava pôdy pre zriadenie deportačných centier pre migrantov mimo územia EÚ a výrazné sprísnenie pravidiel pre odmietnutých žiadateľov o azyl, vrátane možnosti dlhodobého zadržiavania. Nová legislatíva však vyvoláva politické kontroverzie, keďže k jej presadeniu došlo vďaka netradičnému spojenectvu európskych ľudovcov s pravicovými a protiimigračnými frakciami.
Návratové centrá a motivácia pre tretie krajiny
Zástupcovia Rady EÚ a Európskeho parlamentu sa v pondelok večer dohodli na nariadení, ktoré má umožniť rýchlejšie a efektívnejšie postupy v rámci celej Únie pri navracaní osôb s nelegálnym pobytom v členských štátoch. Prijatie týchto opatrení privítal Nicholas Ioannides, námestník cyperského ministra pre migráciu, ktorého krajina aktuálne predsedá Rade EÚ.
„Dnešná prelomová dohoda posilňuje dôveryhodnosť migračnej politiky EÚ.“
Zdôraznil Ioannides.
Kľúčovým prvkom dohody je koncept relokácie migrantov. Zatiaľ síce nie je jasné, kde presne takéto centrá vzniknú, no cieľom je znížiť počet migrantov, ktorí majú povinnosť opustiť územie Únie, no naďalej v nej zostávajú. Pravidlá pre nové centrá sú stanovené nasledovne:
- Premiestnenie mimo EÚ: Žiadatelia o azyl, ktorých žiadosť bola zamietnutá a ktorých nie je možné vrátiť do krajín pôvodu, by mohli byť premiestnení do „návratových centier“ situovaných mimo územia EÚ.
- Podmienky uplatnenia: Opatrenie by sa uplatňovalo v prípadoch, keď krajina pôvodu odmietne migranta prijať späť, alebo keď členský štát EÚ s danou krajinou neudržiava diplomatické vzťahy.
- Dohody s tretími krajinami: Predpokladom pre deportácie bude príslušná dohoda s krajinou mimo EÚ. Táto krajina by utečencom poskytla ubytovanie, za čo by mohla získať finančnú kompenzáciu alebo preferenčné zaobchádzanie pri vydávaní víz.
Prísnejšie sankcie, zadržiavanie a politický obrat
Dohoda z 1. júna prináša aj prísnejšie pravidlá s cieľom urýchliť vyhostenie tých migrantov, ktorých je možné vrátiť do ich domovských krajín. Zamietnutí žiadatelia o azyl budú musieť po novom užšie spolupracovať s úradmi.
V prípade nespolupráce alebo bezpečnostného rizika hrozia tvrdé sankcie:
- Strata benefitov a dokladov: Osobám, ktoré nesplnia podmienky, by mohlo hroziť zníženie alebo zrušenie sociálnych dávok, ako aj zabavenie cestovných dokladov.
- Predĺžené zadržiavanie: Nové pravidlá umožňujú zadržanie, ak orgány považujú migranta za osobu, ktorá by mohla utiecť či ohroziť národnú bezpečnosť. Maximálna dĺžka zadržania sa predĺži na 24 mesiacov, pričom vo výnimočných prípadoch ju bude možné predĺžiť o ďalších šesť mesiacov.
Tieto plány sú na európskej úrovni vnímané ako vysoko kontroverzné, najmä kvôli spôsobu ich presadenia. Boli totiž podporené pravicovými stranami v EP, čo je v priamom rozpore s bežnou praxou hľadania konsenzu medzi centristickými silami. Zástupcovia Európskej ľudovej strany (EPP) boli podľa zistení v kontakte so zástupcami protiimigračných frakcií, aby s nimi zosúladili svoje pozície, pričom na komunikáciu využívali aj skupinový chat v aplikácii WhatsApp.
Predbežná dohoda z 1. júna 2026 znamená pre Európsku úniu historický posun v prístupe k migrácii. Model „exteritorializácie“ návratového procesu do tretích krajín ukazuje, že Brusel preberá prísnejšie riešenia, ktorým sa doteraz inštitucionálne bránil. Zavedenie až 30-mesačného zadržiavania a odoberania sociálnych dávok demonštruje jasný prechod od politiky ústretovosti k politike odstrašovania. Rovnako kľúčový je však aj politický rozmer tejto dohody. Skutočnosť, že najväčšia frakcia EPP obišla centristov a koordinovala takto citlivý postup s protiimigračnými silami, potvrdzuje formovanie úplne novej mocenskej osi v Európskom parlamente. Dokument musí ešte formálne schváliť plénum EP a členské štáty, dá sa preto očakávať tvrdý odpor zo strany ľudskoprávnych organizácií a ľavice.