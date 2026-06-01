Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa postupovala nezákonne, keď zakázala transrodovým osobám slúžiť v ozbrojených silách. V pondelok 1. júna 2026 o tom rozhodol federálny odvolací súd. Rozhodnutie predstavuje zásadný úder pre administratívu, ktorá sa snažila vylúčiť osoby s rodovou dysfóriou z armády argumentujúc narušením vojenskej pripravenosti.
Dekrét z roku 2025 a kroky ministerstva obrany
Prezident Donald Trump podpísal sporný dekrét ešte 27. januára 2025. V dokumente sa explicitne uvádza, že sexuálna identita transrodových armádnych príslušníkov „je v rozpore so záväzkom vojaka viesť čestný, pravdivý a disciplinovaný životný štýl, a to aj v osobnom živote“. Administratíva tento krok odôvodňovala tým, že takáto identita je škodlivá pre celkovú pripravenosť ozbrojených síl.
V priamej reakcii na tento dekrét vydal minister obrany Pete Hegseth príslušnú smernicu s nasledujúcimi parametrami:
- Smernica vylučuje osoby trpiace rodovou dysfóriou z vojenskej služby.
- Rodová dysfória je definovaná ako lekársky pojem pre nesúlad medzi skutočným pohlavím a pociťovanou rodovou identitou človeka.
- Tento zdravotný stav môžu sprevádzať depresie a samovražedné sklony.
Rozhodnutie odvolacieho súdu a stanoviská sudcov
Pondelňajšie väčšinové stanovisko trojčlenného senátu odvolacieho súdu pre obvod District of Columbia vo veľkej miere potvrdzuje rozhodnutie súdu nižšej inštancie z marca 2025. V tomto predchádzajúcom verdikte sudkyňa Ana Reyesová dospela k záveru, že dekrét prezidenta Donalda Trumpa o vylúčení transrodových vojakov z vojenskej služby pravdepodobne porušuje ich ústavné práva.
Sudca Robert Wilkins, ktorý napísal stanovisko väčšiny senátu, konanie administratívy ostro odsúdil.
„Zdá sa, že tento postup je motivovaný iba túžbou ublížiť politicky nepopulárnej skupine: osobám, ktoré sa identifikujú ako transrodové.“
Naopak, v stanovisku menšiny sa sudca Justin Walker postavil proti zásahom súdnej moci do armádnych záležitostí. Uviedol, že sudcovia jednoducho nemajú právomoc spochybňovať rozhodnutie vylúčiť zo služby transrodových vojakov.
„Nemáme ani odborné znalosti, ani právomoc rozhodovať o tom, či armáda môže žalobcov vylúčiť zo svojich radov. Ústava túto právomoc zveruje Kongresu a najvyššiemu veliteľovi.“
Pondelňajšie rozhodnutie federálneho odvolacieho súdu z 1. júna 2026 jasne demonštruje pretrvávajúci inštitucionálny konflikt medzi výkonnou a súdnou mocou v USA. Zatiaľ čo administratíva Donalda Trumpa a ministerstvo obrany argumentovali pri vylúčení transrodových osôb zachovaním vojenskej pripravenosti a disciplíny, súdna moc tento krok vyhodnotila ako cielenú a protiprávnu snahu ublížiť politicky nepopulárnej menšine. Zásadná je pritom línia názorového rozkolu samotných sudcov – kým väčšina chráni ústavné práva jednotlivcov, menšinové stanovisko sa striktne odvoláva na výlučné bezpečnostné kompetencie Kongresu a najvyššieho veliteľa.