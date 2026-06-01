Americký prezident Donald Trump v pondelok 1. júna 2026 šokoval medzinárodnú scénu sériou radikálnych rozhodnutí. Po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom oznámil zastavenie vysielania vojenských jednotiek do Bejrútu a stiahnutie tých, ktoré už boli na ceste. Zároveň ohlásil dosiahnutie okamžitého prímeria medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh. Situáciu na Blízkom východe však naďalej komplikujú izraelské operácie v Libanone, ktoré viedli k pozastaveniu sprostredkúvaných mierových rokovaní zo strany Iránu. Trump na tento krok reagoval so svojou typickou bezprostrednosťou - prerušenie rozhovorov privítal, označil ich za nudné a vyhlásil, že Spojené štáty si vystačia s blokádou.
Zastavené jednotky a prekvapivé prímerie
Zásadný diplomatický obrat nastal po priamej komunikácii medzi Bielym domom, Tel Avivom a zástupcami militantných skupín. Americký prezident Donald Trump sa rozhodol nepokračovať vo vojenskej angažovanosti Spojených štátov priamo v libanonskom hlavnom meste a zároveň sprostredkoval dohodu o zastavení paľby.
„Mal som veľmi produktívny hovor s izraelským premiérom Bibim Netanjahuom a do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky a všetky jednotky, ktoré sú na ceste, sa vrátia späť. Podobne som prostredníctvom vysokopostavených predstaviteľov mal veľmi dobrý hovor s Hizballáhom a súhlasili, že všetka streľba sa zastaví - že Izrael na nich nebude útočiť a oni nebudú útočiť na Izrael.“
Oznámil Trump prostredníctvom sociálnej siete Truth Social.
Tento diplomatický prielom prišiel v čase masívnej izraelskej vojenskej kampane v regióne. Postup izraelských obranných síl na libanonskom území totiž naberal na intenzite:
- Rozšírenie operácií: Izraelská armáda ešte v nedeľu avizovala rozsiahle rozšírenie svojich pozemných operácií.
- Dobytie hradu Beaufort: Strategickým a symbolickým úspechom armády bolo plné obsadenie tohto historického hradu, čo ocenil aj premiér Netanjahu.
- Útoky na predmestia: Premiér Benjamin Netanjahu spoločne s ministrom obrany Jisraelom Kacom v pondelok potvrdili, že armáda dostala rozkaz tvrdo zaútočiť na ciele v bašte Hizballáhu na bejrútskom predmestí Dahíja.
Irán pozastavuje rokovania, Trump reaguje chladne
Izraelské vojenské ťaženie v Libanone malo okamžitý dopad na širšiu geopolitickú situáciu. Iránska tlačová agentúra Tasním v pondelok informovala, že v dôsledku týchto útokov iránsky vyjednávací tím dočasne pozastavuje sprostredkúvanú komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci prebiehajúcich rokovaní o mieri.
Hoci Donald Trump v samostatnom príspevku tvrdil, že rokovania s Iránom napredujú rýchlo, pre televíziu NBC News priznal, že o pozastavení komunikácie vopred nevedel. Novovzniknutú odmlku však podľa vlastných slov víta a je ochotný si počkať.
„Myslím si, že sme hovorili priveľa, ak chcete poznať pravdu. Myslím si, že odmlčať sa by bolo veľmi dobré a mohlo by to byť na dlhý čas. To neznamená, že tam začneme všade zhadzovať bomby. Budeme len mlčať. Ponecháme blokádu.“
Vysvetlil stratégiu administratívy Trump pre NBC News.
Svoj nezáujem o pokračovanie iránskych rozhovorov vzápätí potvrdil aj v rozhovore pre stanicu CNBC, kde sa na margo možného stroskotania rokovaní vyjadril s absolútnou ľahostajnosťou.
„Je mi to úplne jedno. Nemôže ma to zaujímať menej.“
Vyhlásil americký prezident a dodal, že prebiehajúce diplomatické rozhovory už podľa neho začali byť „veľmi nudné“.
Udalosti z pondelka 1. júna 2026 sú ukážkovým príkladom nekonvenčnej zahraničnej politiky Donalda Trumpa. Jeho schopnosť naratívne premostiť eskalujúcu izraelskú ofenzívu v Libanone s vyhlásením okamžitého prímeria s Hizballáhom ukazuje na snahu o rýchle a rázne riešenia. Zrušenie nasadenia amerických vojakov v Bejrúte je jasným signálom neochoty zatahovať USA do priamych pozemných konfliktov. Ešte signifikantnejší je však jeho postoj k Iránu. Kým Teherán sa snažil pozastavením rokovaní vytvoriť diplomatický tlak, Trump tento krok zneutralizoval absolútnym nezáujmom, čím Iránu vzal jeho hlavnú vyjednávaciu páku. Udržanie blokády namiesto vojenskej eskalácie naznačuje, že Washington sa pripravuje na dlhú ekonomickú opotrebovávaciu vojnu, ktorá Trumpovi zjavne vyhovuje viac než nekonečné diskusie.