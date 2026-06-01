Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov v pondelok 1. júna 2026 vyhlásil, že dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Ruskom do zimy považuje za realistický výsledok. Ukrajinské vedenie sa tak snaží využiť aktuálnu situáciu a spomalenie postupu ruských vojsk. Rokovania o mieri, ktoré sprostredkovali Spojené štáty americké, pritom v posledných mesiacoch uviazli na mŕtvom bode v dôsledku prebiehajúcej vojny na Blízkom východe.
Zlepšená pozícia a pokyn prezidenta
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľnom televíznom rozhovore (31. mája) otvorene povedal, že chce pokračovať v rokovaniach o zabezpečení mieru s Ruskom ešte pred začiatkom zimy. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je, aby sa za rokovacím stolom čo najviac zohľadnila zlepšená strategická pozícia Kyjeva.
Ukrajinskí predstavitelia totiž avizovali zmeny na bojisku:
- Postup ruských síl na zemi sa podľa nich viditeľne spomalil.
- Kyjev medzičasom výrazne zintenzívnil údery na ruskom území.
- Tieto útoky sú zamerané predovšetkým na ruský ropný priemysel.
Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov na pondelkovej tlačovej konferencii tieto snahy potvrdil a konkretizoval zámery hlavy štátu.
„Toto je pokyn prezidenta: pokúsiť sa ukončiť túto vojnu čo najskôr... najlepšie pred zimou. Podľa môjho názoru je to absolútne vhodné, dobre načasované a realistické.“
Uviedol novinárom Budanov.
Očakávaná americká delegácia
Hoci agentúra Reuters pripomína, že sprostredkovateľské snahy o mierovú dohodu zo strany Spojených štátov pre vojnu na Blízkom východe uviazli na mŕtvom bode, diplomatické kanály zrejme opäť ožívajú. Kyrylo Budanov totiž v pondelok uviedol, že v blízkej budúcnosti očakáva návštevu americkej delegácie.
Podľa jeho vyjadrení by mala delegácia z USA navštíviť nielen Kyjev, ale aj Moskvu. Žiadne ďalšie podrobnosti o zložení delegácie či presnom termíne cesty však novinárom neposkytol.
Snaha Kyjeva o ukončenie vojny ešte pred zimou predstavuje zásadný strategický cieľ ukrajinského vedenia. Zintenzívnenie úderov na ruskú ropnú infraštruktúru a spomalenie postupu ruských síl dáva Volodymyrovi Zelenskému lepšiu vyjednávaciu pozíciu, ktorú sa teraz, podľa slov vedúceho jeho kancelárie, snaží pretaviť do reálnych diplomatických krokov. Avizovaná návšteva americkej delegácie v oboch hlavných mestách môže byť kľúčovým impulzom pre oživenie mierových rokovaní, ktoré v uplynulých mesiacoch paralyzoval konflikt na Blízkom východe.