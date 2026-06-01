Európska únia hlási dôležitý posun v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V pondelok 1. júna 2026 Európska komisia potvrdila, že americká spoločnosť Anthropic ponúkla Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) prístup k svojmu extrémne výkonnému modelu umelej inteligencie s názvom Mythos. Tento prelomový krok prichádza po týždňoch intenzívnych rokovaní, keďže model bol doteraz pre európske orgány prísne nedostupný z dôvodu jeho obrovského potenciálu a s ním súvisiacich bezpečnostných rizík.
Obavy z hackerov a elitný klub vyvolených
Americký startup Anthropic predstavil svoj nový model Mythos ešte začiatkom apríla 2026. Prístup k nemu však okamžite a výrazne obmedzil. Spoločnosť totiž tento nástroj považuje za natoľko pokročilý, že je údajne schopný autonómne odhaľovať a následne zneužívať slabé miesta rôznych softvérov. Tieto špecifické vlastnosti vyvolali v odbornej komunite obavy, že by mohol byť model ľahko využitý na rozsiahle hackerské útoky zamerané na kritické systémy štátov a podnikov.
Z tohto dôvodu poskytol Anthropic po spustení Mythosu len prísne obmedzený, predbežný prístup. Vybral si na to iba približne 40 exkluzívnych partnerských organizácií:
- Technologickí giganti z USA: Prístup získali najväčší hráči na trhu, ako sú Amazon, Apple a Google.
- Zahraniční partneri: Mimo územia Spojených štátov amerických sa do tohto elitného zoznamu dostal iba britský AI Security Institute.
Rokovania v San Franciscu a dolaďovanie zmluvy
Absencia európskych orgánov na zozname partnerov s prístupom k modelu viedla nielen k varovaniam od odborníkov na kyberbezpečnosť, ale aj k výzvam, aby Európa začala s vývojom vlastnej a nezávislej verzie. Európska komisia (EK) preto nestrácala čas a iniciovala rokovania so zástupcami Anthropicu, ktoré trvali niekoľko týždňov. Zásadný zlom prinieslo až minulotýždňové stretnutie v San Franciscu, kde európska strana dostala oficiálnu ponuku.
Hovorca EK pre digitálne záležitosti Thomas Regnier v pondelok 1. júna túto ponuku verejne potvrdil. Zdôraznil pritom, že ide o priamy výsledok intenzívnej bilaterálnej spolupráce a aktívnej angažovanosti Komisie.
„Môžem potvrdiť, že Komisia absolvovala s firmou Anthropic niekoľko prínosných stretnutí. Vítame najnovší vývoj v súvislosti s potenciálnym budúcim prístupom k Mythosu.“
Uviedol Regnier pre médiá.
Napriek dosiahnutému pokroku zatiaľ finálna dohoda nebola definitívne uzavretá. Obe strany musia ešte detailne doladiť presné podmienky prístupu ENISA k tomuto modelu. Kľúčovou a citlivou otázkou totiž zostáva, aký recipročný prístup k systémom EÚ na oplátku získa samotný Anthropic.
„Tento najnovší vývoj má mimoriadny význam pre získanie jasného prehľadu o potenciálnych rizikách. Nesmieme zabúdať, že Mythos nie je ojedinelý prípad – na trh sa chystá nová vlna výkonných AI modelov.“
Upozornil na záver hovorca EK.
Získať prístup k modelu Mythos znamená pre Európsku úniu vstup do elitného klubu organizácií, ktoré majú možnosť skúmať najpokročilejšie AI technológie súčasnosti. Pre agentúru ENISA je to jedinečná šanca detailne analyzovať kybernetické hrozby, ktoré by inak zostali skryté až do momentu ich masívneho zneužitia na globálnej sieti. Na druhej strane je opatrnosť Bruselu pri dolaďovaní finálnych podmienok úplne na mieste. Recipročné požiadavky Anthropicu na prístup k európskym systémom môžu predstavovať bezpečnostné riziko samy osebe. Pre Úniu ide však o nevyhnutný taktický krok – ak si chce zachovať digitálnu suverenitu a chápať anatómiu budúcich AI útokov, musí mať k týmto prelomovým a rizikovým modelom priamy prístup.