Digitalizácia prijímacieho konania na stredné školy čelí ostrej skúške. Minister školstva Tomáš Drucker v pondelok 1. júna 2026 priznal, že nový systém elektronických prihlášok (ePrihlášky) zaznamenal technické problémy a preťaženie, no napriek tomu ho označuje za obrovský úspech a krok k transparentnosti. Kým rezort školstva operuje s dátami o desaťtisícoch spokojných žiakov a odstraňovaní byrokracie, opozičné strany KDH a Progresívne Slovensko (PS) hovoria o chaose a neistote. Systém, ktorý má zabrániť zbytočnému blokovaniu miest, tak rozdelil politickú scénu i rodičovskú verejnosť.
Fungovanie automatu a reálne čísla
Hoci bol systém ePrihlášky v pondelok preťažený a vyskytli sa technické problémy, ministerstvo prisľúbilo ich dôkladný audit. Proces zverejňovania rozhodnutí o prijatí a vývesiek prebieha podľa stanoveného harmonogramu od 1. do 5. júna. Už počas prvého dňa zverejnili stredné školy výsledky pre viac ako 60 percent odborov.
Rezort školstva obhajuje nový systém konkrétnymi štatistikami a výhodami:
- Vysoká účasť: Systém ePrihlášky aktívne využilo viac ako 130 000 rodičov.
- Úspešnosť prvej voľby: Až 80 percent prijatých žiakov sa dostalo na školu svojej prvej voľby.
- Zamedzenie blokovania: Vyhodnocovací automat odstránil nutnosť potvrdzovania nástupu na strednú školu, čím zamedzil blokovaniu miest a zabezpečil ich okamžité uvoľňovanie pre ďalších uchádzačov v poradí.
- Optimalizácia: Vyše 10 600 uchádzačov získalo miesto, na ktoré by sa bez centrálneho spracovania inak nedostali, a viac ako 35 000 žiakov bolo systémom optimalizovaných presne podľa ich preferencií.
Kritika opozície a výzva ministerstva
Napriek prezentovaným číslam sa projekt nevyhol tvrdej politickej kritike. Opozičné strany KDH a PS v pondelok upozornili na to, že systém, ktorý mal prijímacie konanie zjednodušiť, v praxi spôsobuje chaos a zbytočnú byrokraciu. Kritizujú predovšetkým zdĺhavý proces, pre ktorý musia žiaci a rodičia čakať na výsledky prijatia či neprijatia dlhé týždne v absolútnej neistote.
Ministerstvo školstva na tieto výhrady reagovalo výzvou, aby opozícia prestala rodičov zneisťovať a strašiť. Rezort zdôraznil, že samotný automat nerozhoduje o osude žiakov – kritériá a poradie určujú samotné stredné školy, kým rodičia definujú len preferenčné poradie škôl.
„Namiesto šírenia nepravdivých tvrdení by bolo vhodné rešpektovať základné fakty o skutočnom fungovaní automatu a prínos pre férovosť výsledkov, ktoré nový systém priniesol.“
Odkázalo opozícii ministerstvo školstva.
Nasadenie systému ePrihlášky z 1. júna 2026 je ukážkovým príkladom bolestivej, no nevyhnutnej digitalizácie štátnej správy. Počiatočné technické výpadky a preťaženie serverov sú pri projektoch takéhoto celonárodného rozsahu takmer pravidlom, čo logicky nahráva opozičnej kritike. Opozícia oprávnene poukazuje na psychologickú záťaž rodičov z dlhého čakania, no dáta ministerstva o 80-percentnej úspešnosti prvej voľby a eliminácii „mŕtvych duší“ blokujúcich miesta svedčia o tom, že algoritmické spracovanie má pre systém obrovský zmysel. Kľúčovou výzvou pre rezort Tomáša Druckera teraz bude nielen technický audit a stabilizácia serverov, ale najmä lepšia komunikačná kampaň, ktorá v budúcich rokoch zbaví rodičov strachu z neznámeho automatu.