Letné horúčavy dokážu premeniť nočný odpočinok na hotovú nočnú moru. Ak navyše patríte k ľuďom, ktorých trápi reflux a nepríjemné pálenie záhy, letné noci sú pre vás dvojnásobnou výzvou. Odborníci na spánok však upozorňujú, že riešenie oboch týchto problémov sa skrýva v správnom nastavení vašej spánkovej polohy.
Najlepšia zbraň proti teplu a refluxu: Spánok na boku
Ak hľadáte polohu, ktorá dokáže efektívne ochladiť vaše telo a zároveň uľaviť od symptómov refluxu, odpoveďou je spánok na ľavom boku. Pre časopis The Times to uviedla spánková poradkyňa Alison Jonesová.
Prečo spánok na boku pomáha zvládať horúčavy?
- Lepšie prúdenie vzduchu: Pri spánku na boku je väčšia časť vášho tela vystavená okolitému vzduchu, čo umožňuje efektívnejšie odvádzanie tepla a predchádza prebúdzaniu sa kvôli prehriatiu.
- Uvoľnenie zachyteného tepla: Medzi miesta, ktoré z ľudského tela vyžarujú najviac tepla, patria čelo a kríže. Ak spíte na chrbte, toto teplo sa zachytáva v matracoch. Otočením sa na bok minimalizujete kontakt s posteľou, čím umožníte teplu prirodzene a oveľa rýchlejšie stúpať nahor.
Prečo je dôležitý práve ľavý bok?
Lekári špecializujúci sa na spánkovú medicínu jednoznačne odporúčajú pri problémoch s refluxom a nočným pálením záhy práve polohu na ľavom boku. Ako informuje nadácia Sleep Foundation, výskumy ukazujú, že nočné prejavy refluxu drasticky znižujú kvalitu života, spôsobujú bolesti a narúšajú spánok. Spánok na ľavom boku pomáha anatomicky udržať žalúdočné kyseliny tam, kam patria, a bráni ich návratu do pažeráka.
Dokonalá pozícia pre zdravú chrbticu: Poloha „Snílka“
Nie je však jedno, ako na boku ležíte. Aby ste si okrem chladnej noci zabezpečili aj zdravú chrbticu bez ranných bolestí, expert na spánkovú polohu James Leinhardt odporúča prijať takzvanú polohu „Snílka“ (The Dreamer). Uviedol to v rozhovore pre magazín Tom's Guide.
Ide o polohu plodu na boku, pri ktorej treba dodržať niekoľko krokov:
- Nohy mierne pokrčiť v kolenách.
- Kolená a členky položiť na seba.
- Ruky umiestniť pred tvár – nikdy nie pod vankúš.
Pri polohe „Snílka“ je potrebné spať na boku, nohy položiť na seba a ruky mať uložené pred sebou; Foto: BearFotos/Shutterstock.com
V zásade tým iba replikujete správny a zdravý postoj pri sedení, akurát otočený na bok. Táto poloha vytvára najmenší možný tlak a napätie vo vašej chrbtici.
Polohy, ktorým by ste sa mali vyhnúť
V snahe schladiť sa ľudia často intuitívne volia polohy, ktoré im z dlhodobého hľadiska môžu uškodiť:
- Spánok na bruchu: Z hľadiska odvádzania tepla je táto poloha technicky v poriadku, no pre zdravie chrbtice je najhoršia. Dochádza pri nej k neprirodzenej rotácii krku a namáhaniu chrbtice, čo vedie k vzniku bolesti. Ak považujete spánok na bruchu za najpohodlnejší, podľa odborníkov si pravdepodobne zamieňate skutočné pohodlie so zvykom.
- Spánok na chrbte: Ako sme už spomenuli, táto poloha blokuje únik tepla z oblasti krížov, čo len znásobuje pocit horúčavy v posteli.
Ďalšie tipy pre lepší spánok pri refluxe
Ak vám nočné prejavy refluxu neustále narúšajú spánok, spánkoví lekári odporúčajú okrem zmeny polohy zaviesť aj tieto režimové opatrenia:
- Pravidelne konzultujte svoj stav s lekárom, najmä ak trpíte chronickými príznakmi, dennou ospalosťou alebo chrápaním, ktoré môže signalizovať spánkové apnoe.
- Pred spaním obmedzte konzumáciu ťažkých jedál.
- Vyhnite sa sýteným nápojom, kofeínu a alkoholu vo večerných hodinách.