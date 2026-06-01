Výstavba novej strategickej nemocnice v Prešove napreduje podľa plánu a jej finančné náklady zostávajú hlboko pod úrovňou aktuálnych trhových cien. Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásil podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Šéf rezortu obrany, pod ktorý projekt spadá, ostro odmietol snahy opozície o zablokovanie celej investície. Kaliňák zároveň rázne poprel obvinenia mimoparlamentnej strany Demokrati ohľadom údajného výpredaja bojaschopnej slovenskej protivzdušnej obrany do zahraničia, pričom zodpovednosť za zmluvy s privátnym sektorom pripísal bývalému vedeniu ministerstva. O priebehu brífingu informovala agentúra TASR.
Súťaže majú priniesť ešte lepšiu cenu: Kaliňák sľubuje transparentnú kontrolu prešovského projektu
Vládny kabinet deklaruje maximálnu otvorenosť pri realizácii kľúčového infraštruktúrneho projektu na východe Slovenska a odmieta opozičné útoky.
Aktuálny stav verejného obstarávania, dôraz na finálnu kvalitu diela a reakcia na právne kroky kritikov:
- Náklady pod trhovým priemerom: Minister obrany Robert Kaliňák potvrdil, že kalkulované finančné objemy na výstavbu prešovskej nemocnice sú v súčasnosti výhodnejšie než bežné komerčné ceny na trhu.
- Dôraz na kvalitu pred lacnotou: Hoci prebiehajúce tendre môžu stlačiť finálnu sumu ešte nižšie, rezort sa prioritne zameriava na to, aby dodané stavebné materiály a technológie zaručili dlhoročnú životnosť stavby.
- Pravidelný poslanecký a novinársky monitoring: Podpredseda vlády vyjadril stálu pripravenosť organizovať pravidelné kontrolné dni a stretnutia s médiami i poslancami priamo na stavenisku.
- Odmietnutie podnetu na prokuratúru: Snahy opozičných lídrov, ktorí avizovali podanie podnetu na Generálnu prokuratúru SR, označil minister za priamy pokus o úplné zastavenie výstavby dôležitého zdravotníckeho zariadenia.
Podľa slov šéfa rezortu obrany nesmie byť projekt politizovaný, keďže nová nemocnica má slúžiť občanom desiatky rokov.
My s plnou zodpovednosťou tvrdíme, že veľké súťaže, ktoré máme momentálne vyhlásené, môžu štátu priniesť ešte omnoho lepšiu cenu. Ale dnes sa už pozeráme najmä na finálnu kvalitu, aby za túto vysúťaženú cenu bola občanom dodaná aj adekvátna hodnota. Pretože táto nemocnica má v Prešove stáť dlhé roky a slúžiť generáciám. Napriek tomu tu dnes prichádza opozícia, ktorá chce za každú cenu zastaviť výstavbu prešovskej nemocnice, o čom svedčí aj ich nezmyselný podnet na Generálnu prokuratúru SR.
Obrana odmieta obvinenia Demokratov: Systémy KUB vyradilo už bývalé vedenie ministerstva
Rezort v plnej miere garantuje zachovanie obranyschopnosti slovenského vzdušného priestoru a odhaľuje pozadie miliónového kontraktu s Rumunskom.
Garancie počtu batérií protivzdušnej obrany, analýza kúpnej zmluvy a prenesenie politickej zodpovednosti za predaj:
- Odmietnutie obvinení z výpredaja: Robert Kaliňák na tlačovej konferencii rázne poprel tvrdenia strany Demokrati o tom, že by štát predával bojaschopné protilietadlové komplety.
- Zmluvné dedičstvo minulosti: K reálnemu vyradeniu predmetnej vojenskej techniky z výzbroje Ozbrojených síl SR prišlo už v predchádzajúcom období a jej presun do súkromných rúk sa realizoval na základe zmluvy podpísanej bývalým ministrom.
- Zachovanie obrannej kapacity: Slovenská armáda a jej vzdušné sily v roku 2026 disponujú presne rovnakým počtom plne funkčných a bojaschopných batérií systému KUB ako v čase Kaliňákovho nástupu na ministerstvo.
- Miliónový kontrakt privátnych firiem: Mimoparlamentní Demokrati predložili ako dôkaz kúpnu zmluvu medzi slovenskou firmou a rumunským subjektom v hodnote približne 10 miliónov eur bez DPH, ktorej predmetom je technika typu 2K12 KUB.
Vojenská bilancia k začiatku júna 2026 jasne dokazuje, že kapacity protivzdušnej ochrany štátu neboli týmto komerčným obchodom nijako oslabené.