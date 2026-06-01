Európska únia je pripravená prevziať kľúčovú diplomatickú iniciatívu a pomôcť vyjednať trvalé prímerie medzi Iránom a Spojenými štátmi, pričom mieni využiť svoje expertné kapacity na vyriešenie kritických obáv Washingtonu ohľadom jadrového programu Teheránu. Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová to vyhlásila počas svojej oficiálnej návštevy pakistanského Islamabadu v exkluzívnom rozhovore pre portál POLITICO. Únia, ktorá v minulosti zohrala historickú rolu pri formovaní pôvodnej jadrovej dohody, sa tak pokúša zvrátiť hlboké transatlantické napätie a stabilizovať strategický blízkovýchodný región. O dôležitej mierovej misii európskej diplomacie informuje spravodajca TASR.
EÚ ponúka jadrovú expertízu: Kallasová v Pakistane koordinuje diplomatické úsilie
Zahraničná návšteva šéfky európskej diplomacie v krajine, ktorá funguje ako kľúčový neutrálny prostredník medzi oboma znepriatelenými mocnosťami, signalizuje novú snahu o oživenie medzinárodného dialógu.
Hlavné piliere ponuky Európskej únie, ciele prebiehajúcej misie v Islamabade a kľúčové body plánovaných rokovaní:
- Konkrétny prínos Únie: Podľa vyjadrenia Kaji Kallasovej môže EÚ ponúknuť širokú škálu nástrojov – od koordinácie námorných operácií až po detailné odborné znalosti v oblasti jadrovej energetiky, ktoré zabezpečia udržateľnosť novej dohody.
- Záchrana námorného obchodu: S podporou Pakistanu prebiehajú intenzívne diplomatické procesy s cieľom predĺžiť súčasné dočasné prímerie a definitívne obnoviť voľnú plavbu cez strategický Hormuzský prieliv.
- Komplexná agenda do budúcna: Európska diplomacia zdôrazňuje, že po stabilizácii situácie musia nasledovať hlboké rozhovory o obmedzení raketového programu, kontrole jadrových aktivít a eliminácii vplyvu iránskych regionálnych spojencov.
- Strategické stretnutia na najvyššej úrovni: Vysoká predstaviteľka má v Pakistane naplánovanú sériu schôdzok, na ktorých ju prijmú premiér Šahbáz Šaríf, šéf diplomacie Ishák Dár a veliteľ tamojších ozbrojených síl Ásim Munír.
Európska únia má na čo nadväzovať, keďže pred vyše desiatimi rokmi bola garantom prelomovej jadrovej dohody JCPOA, z ktorej však neskorší Biely dom jednostranne vycúval.
Od námorných operácií EÚ až po ťažko nadobudnuté odborné znalosti v oblasti jadrovej energetiky – EÚ môže zohrať konkrétnu úlohu pri zabezpečení trvalej platnosti prípadnej dohody. S pomocou Pakistanu sa v súčasnosti vedie diplomatické úsilie o predĺženie prímeria medzi USA a Iránom a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Po dočasnej dohode však musia bezpodmienečne nasledovať dôkladnejšie rokovania o jadrovej otázke, raketách, iránskych spojencoch a ďalších témach. Spojené štáty si dnes musia uvedomiť, že stabilná dohoda bez európskych kontrolných mechanizmov nebude dlhodobo fungovať, hoci rešpektujeme ich výhrady.
Transatlantické napätie trvá: Donald Trump zostáva skeptický voči európskym spojencom
Napriek ambicióznym vyhláseniam Bruselu naráža európska iniciatíva na tvrdú politickú realitu vo Washingtone a chladný pragmatizmus hostiteľskej krajiny.
Historické pozadie nezhôd, neistá pozícia európskych vyjednávačov a indície z diplomatických kruhov v Islamabade:
- Odmietnutie vojenskej asistencie: Európske štáty sa odmietli priamo zapojiť do ozbrojeného stretu v Iráne a viaceré z nich zakázali americkým jednotkám využívať vojenské základne na svojom území, čo v Spojených štátoch vyvolalo vlnu nevôle.
- Frustrácia Bieleho domu: Americký prezident Donald Trump netají hlboké sklamanie z postoja európskych partnerov počas konfliktu, čo zásadne spochybňuje ochotu Washingtonu pripustiť Európu k záverečnému vyjednávaciemu stolu.
- Neistý mandát pre Brusel: Analytici upozorňujú, že nateraz vôbec nie je jasné, či administratíva USA pridelí európskym diplomatom akúkoľvek oficiálnu rolu pri povojnovom usporiadaní vzťahov s Teheránom.
- Ignorovanie v oficiálnych správach: O obmedzenom diplomatickom vplyve EÚ svedčí aj fakt, že oficiálne komuniké vydané kanceláriou ministra Isháka Dára po stretnutí s Kallasovou sa o možnej úlohe Európy vôbec nezmieňuje.
Snaha Európskej únie etablovať sa ako globálny mierotvorca tak naráža na limity jej vlastnej doterajšej zdržanlivej vojenskej politiky.