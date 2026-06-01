Česká vládna koalícia pod tlakom masívnych občianskych nepokojov zaradila spiatočku a kompletne prekopala plány na transformáciu verejnoprávnych médií. Český premiér Andrej Babiš dnes po rokovaní kabinetu oznámil, že platné zákony o Českej televízii (ČT) a Českom rozhlase (ČRo) sa nakoniec meniť nebudú, čím de facto zmietol zo stola kontroverzný legislatívny balík. Vláda namiesto celkovej reformy presadí iba zmenu formy ich financovania, ktorá definitívne zruší koncesionárske poplatky pre občanov aj firmy a naviaže médiá na štátny rozpočet. Podľa vyhlásenia premiéra tak padol akýkoľvek dôvod na pokračovanie pouličných protestov. O zásadnom ústupe vládnej moci informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš vyhlásil koniec koncesionárskych poplatkov: Verejnoprávne médiá prejdú na štátny rozpočet
Vládny kabinet po vlne ostrej kritiky zo strany odborníkov, novinárskej obce aj verejnosti definitívne opustil pôvodný radikálny návrh z dielne ministerstva kultúry.
Hlavné dôvody stiahnutia mediálneho zákona, nový model financovania a plánované stretnutia s manažmentom médií:
- Koniec poplatkov pre občanov: Premiér Andrej Babiš potvrdil, že namiesto koncesionárskych poplatkov, ktoré od roku 2024 stúpli o 1,4 miliardy korún, bude ČT a ČRo financovať priamo štátny rozpočet.
- Záplava zásadných pripomienok: K pôvodnému vládnemu návrhu zanechali dotknuté inštitúcie okolo 400 oficiálnych pripomienok, čo bol podľa premiéra jeden z hlavných impulzov na legislatívny ústup.
- Okamžitý posun v legislatíve: Novú úpravu, obmedzenú výhradne na oblasť financovania, pripraví ministerstvo kultúry urýchlene a vláda by o nej mala rokovať už o dva týždne.
- Kritické rokovania s riaditeľmi: Budúci týždeň v utorok sa uskutoční dôležitá schôdzka predsedu vlády s generálnymi riaditeľmi oboch dotknutých verejnoprávnych inštitúcií.
Hoci sa najbližšia masová demonštrácia naprieč Českou republikou plánuje na 21. júna, Babiš sa domnieva, že po úprave postoja vlády stratila akýkoľvek zmysel.
Už naozaj ani nie je reálny dôvod v uliciach protestovať. Zákony, ktoré aktuálne platia, sa meniť nebudú a novelou sa transformuje len samotná forma financovania oboch médií. Takže namiesto poplatkov, ktoré sa ľuďom zvýšili, tam odteraz bude pevný rozpočet. Bežní ľudia ani súkromné firmy už nebudú platiť vôbec nič. Pokiaľ novinári o našej vláde klamú a robia reportáže, v ktorých nás účelovo vykresľujú v zlom svetle, tak to si dnes naša vláda nenechá líbiť, hoci akékoľvek fyzické napádanie redaktorov samozrejme rázne odsudzujem.
Macinka sľubuje splnenie cieľa do roku 2027: Babiš opäť zaútočil na objektivitu novinárov
Koaliční partneri zo strany Motoristé sobě obhajujú zmenu vládnej stratégie a tvrdia, že sľub voličom o oslobodení od platenia bude bezvýhradne dodržaný.
Postoj rezortu diplomacie, obrana ministra kultúry a ostrá rétorika vládnych predstaviteľov voči novinárskej obci:
- Rovnaký cieľ inou cestou: Minister zahraničných vecí Petr Macinka zdôraznil, že nová zvolená vládna taktika je síce odlišná, no spoľahlivo vedie k totožnému výsledku.
- Fixný dátum zrušenia platieb: Podľa garancií vládnej koalície nebude od 1. januára 2027 už nikto v Českej republike zaťažovaný povinnosťou platiť koncesionárske poplatky.
- Podpora pre Ota Klempířa: Premiér sa zastal ministra kultúry Ota Klempířa a vyhlásil, že za legislatívny nezdar nemôže, pričom Macinka pripomenul stavebný zákon, kde bolo pripomienok až tisíc a nikto to takto hystericky neriešil.
- Obvinenia z mediálnych výmyslov: Predseda českej vlády na tlačovej konferencii opätovne podrobil ostrej kritike vybrané mainstreamové médiá, ktoré si podľa neho informácie vymýšľajú a neinformujú verejnosť objektívne.
Mocenský obrat na začiatku júna 2026 jasne demonštruje, že mediálna legislatíva zostáva pre Babišov kabinet mimoriadne výbušným politickým terénom.