Očakávaná digitalizácia slovenského školstva narazila na tvrdú realitu a vyvolala vlnu pobúrenia. Nový štátny systém ePrihlášok, ktorý mal rodičom a deviatakom zjednodušiť a urýchliť tohtoročné prijímacie konanie na stredné školy, skolaboval pod náporom používateľov. Opozičné strany KDH, Progresívne Slovensko (PS) a mimoparlamentní Demokrati ostro skritizovali ministerstvo školstva za nezvládnutý proces, technické výpadky a zbytočnú byrokraciu. Desaťtisíce rodín a detí sa dnes namiesto jasných odpovedí ocitli v totálnej neistote a chaose, pričom na zobrazenie výsledkov čakajú celé hodiny. O kritickej situácii v slovenskom vzdelávacom systéme informovala agentúra TASR.
Horecký odmieta vyhodnocovací automat: Štát berie rodinám právo rozhodovať o deťoch
Kresťanskí demokrati upozorňujú, že centralizovaný systém odobral kompetencie riaditeľom škôl a spravil z detí len čísla v algoritme.
Kritika filozofie nového systému, výhrady voči centralizácii a požiadavky na úpravu prijímacieho algoritmu:
- Zlyhanie sľubovaného uľahčenia: Poslanec Ján Horecký pripomenul, že ministerstvo propagovalo ePrihlášky ako veľkú pomoc pre verejnosť, no realita na začiatku júna 2026 je presným opakom.
- Rozhodovanie v rukách strojov: Najväčším problémom nie je len cena projektu, ale samotná filozofia, kde o budúcnosti dieťaťa namiesto rodičov rozhoduje neosobný vyhodnocovací automat.
- Kompetencie riaditeľov v ohrození: Centralizácia procesu obrala vedenia stredných škôl o možnosť riadne napĺňať svoju manažérsku funkciu a flexibilne komunikovať so žiakmi.
- Požiadavka na okamžité zrušenie: KDH dôrazne žiada ministra, aby obmedzil fungovanie automatu a vrátil rodinám právo finálne vybrať strednú školu, ak bolo dieťa úspešné na viacerých miestach.
Bývalý minister školstva preto vyzval súčasné vedenie rezortu, aby prebralo plnú politickú zodpovednosť a zastavilo plytvanie na paralelné systémy.
O budúcnosti dieťaťa predsa nemá v roku 2026 rozhodovať nejaký centrálny vyhodnocovací automat. Ak je dieťa prijaté na viacero škôl, konečné a nezvrátiteľné slovo musia mať vždy rodičia. Štát nemá rodine brať toto slobodné rozhodovanie z rúk len preto, že sa vedenie ministerstva bezhlavo rozhodlo pre centrálny digitálny systém. Dnes tu namiesto pomoci máme len obrovskú neistotu, chaos a týždne zbytočného čakania, ktoré traumatizujú rodičov aj samotných žiakov.
Gažovičová vyčíta Druckerovi miliónové zlyhanie: Demokrati hovoria o chybách v údajoch
Progresívci poukazujú na obrovské finančné náklady, ktoré neodpovedajú dodanej kvalite, zatiaľ čo odborníci varujú pred poškodením práv detí.
Finančné pozadie štátneho IT projektu, porovnanie s minulým rokom a oficiálne stanovisko ministerstva k výpadkom:
- Desať miliónov eur za chaos: Poslankyňa Tina Gažovičová zdôraznila, že nový štátny softvér stál astronomických 10 miliónov eur, no zlyhal vo všetkých troch sľubovaných oblastiach – rýchlosti, jednoduchosti aj transparentnosti.
- Dramatické časové zdržanie: V porovnaní s minulým rokom je proces extrémne pomalý, pričom vlani o tomto čase už rodiny poznali výsledky a stredné školy spracovávali odvolacie konania.
- Práca s chybnými dátami: Expert strany Demokrati Miroslav Sopko upozornil, že systém pracoval s nesprávnymi údajmi, čo priamo ovplyvnilo rozhodnutia o prijatí a poškodilo poctivú prácu samotných škôl.
- Vysoká návštevnosť ako výhovorka: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR argumentuje tým, že od pondelkového rána zaznamenáva servery mimoriadny nápor desaťtisícov ľudí naraz.
- Odporúčanie rezortu k opakovanému prihlasovaniu: Ministerstvo priznalo oneskorené zobrazovanie dát a pomalé načítanie, no namiesto systémového riešenia rodičom odkázalo, aby sa v priebehu dňa pokúšali prihlásiť opakovane.
Digitálny kolaps na začiatku júna 2026 ukazuje, že slovenské e-Government riešenia stále nedokážu zvládnuť kritické momenty celonárodného významu.