Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vydal naliehavé varovanie pre slovenských spotrebiteľov. Na základe cielených kontrol na domácom trhu zachytil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Poprade nebezpečný kuchynský riad, ktorý predstavuje vážne riziko pre ľudské zdravie. Ide o sklenený pohár z čínskej výroby, v ktorom laboratórne testy odhalili prekročenie povolených limitov pre toxické ťažké kovy.
Trojnásobne prekročené limity olova a kadmia
Odborníci z Národného referenčného laboratória potvrdili, že testovaná vzorka nespĺňa prísne európske ani národné legislatívne normy pre styk s potravinami.
Informácie o výrobku:
- Identifikačné údaje výrobku: Výstraha sa týka produktu s označením sklenený pohár, s čiarovým kódom EAN: 7521890509112 a kódovým označením ITEM NO.: 50911.
- Krajina pôvodu a distribútor: Ako výrobca je na obale uvedená spoločnosť Camry International Trade Co., Čína, pričom vzorka bola zaistená priamo v slovenskej obchodnej sieti.
- Alarmujúci obsah olova (Pb): Laboratórium nameralo hodnotu až 6,90 mg/predmet, pričom zákonom stanovená limitná hodnota je striktne určená na maximálne 2 mg/predmet.
- Masívna prítomnosť kadmia (Cd): Analýza ukázala uvoľňovanie kadmia na úrovni 0,84 mg/predmet, čo viac než trojnásobne prekračuje povolený bezpečný limit 0,2 mg/predmet.
V pohári z Číny zistili prekročené limity ťažkých kovov; Foto: uvzsr.sk
Výrobok preukázateľne zlyhal pri plnení požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1935/2004, ako aj príslušného výnosu Potravinového kódexu SR.
Olovo aj kadmium majú rôzne nepriaznivé dopady na ľudské zdravie, preto sú pre ich uvoľňovanie z materiálov a predmetov prichádzajúcich do priameho kontaktu s potravinami ustanovené na základe prísnych vedeckých podkladov jasné limity v právnych predpisoch. Keďže testovaný sklenený pohár z Číny tieto limity niekoľkonásobne prekročil, dnes dôrazne odporúčame všetkým občanom, aby ho v žiadnom prípade nepoužívali a chránili tak svoje zdravie.
Výrobok mieri do rýchleho varovného systému RASFF
Hygienici okamžite zakročili a prijímajú reštriktívne opatrenia na zamedzenie ďalšieho predaja toxického pohára na území Slovenska.
Súbor prijatých opatrení, odporúčania pre ostražitosť kupujúcich a postup pri vrátení zakúpeného tovaru:
- Sťahovanie z pultov predajní: Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v týchto chvíľach realizujú neodkladné kroky na okamžité stiahnutie tohto skleneného pohára z trhu v SR.
- Medzinárodné varovanie RASFF: Informácia o nebezpečnom čínskom produkte bude bezodkladne nahlásená do celoeurópskeho Systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) na ochranu ostatných členských štátov.
- Dôrazné varovanie spotrebiteľom: Úrad verejného zdravotníctva SR apeluje na verejnosť, aby si tento konkrétny sklenený pohár s EAN kódom 7521890509112 v obchodoch nekupovala.
- Okamžité vyradenie z domácností: Pokiaľ už občania predmetný výrobok vlastnia, mali by ho ihneď prestať používať na pitie či akýkoľvek iný styk s nápojmi a potravinami.
- Možnosť vrátenia peňazí: Spotrebitelia majú plné právo nebezpečný tovar vrátiť späť v mieste predaja, kde im na základe bezpečnostného rizika musí byť umožnené jeho odovzdanie distribútorovi.
Preventívne kontroly trhu na začiatku júna 2026 opätovne potvrdzujú kľúčovú úlohu štátneho dozoru pri eliminácii zdravotných hrozieb z dovozu.