Predseda vlády SR Robert Fico otvorene vstúpil do konfliktu o vedenie parlamentu a pohrozil opozícii tvrdým protiúderom. Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti vyhlásil, že ak Progresívne Slovensko (PS) reálne podá návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara, koaličná väčšina okamžite iniciuje odvolanie podpredsedu parlamentu za PS Martina Dubéciho. Fico označil snahy o zosadenie Gašpara za amorálne divadlo, ktoré má poslúžiť len ako dymová clona na zakrytie kauzy spojenej s dotačným financovaním rodiny Michala Šimečku. O ostrom vyhlásení premiéra informovala agentúra TASR.
Fico prirovnal opozíciu k svorke hyen: Kauzu Očistec označil za zmanipulovaný komplot
Premiér sa plne postavil za svojho straníckeho kolegu, pričom spochybnil zákonnosť celej obžaloby a obvinil vyšetrovacie orgány z vedomého porušovania práva.
Hlavné argumenty Roberta Fica na obranu Tibora Gašpara a predstavenie detailov dotačnej protiofenzívy:
- Absolútne odmietnutie obžaloby: Premiér Robert Fico vyhlásil, že kauza Očistec predstavuje zmanipulovaný a nezákonný pokus o politickú likvidáciu Tibora Gašpara.
- Kritika stíhaných vyšetrovateľov: Svoje tvrdenia opiera o fakt, že pôvodní vyšetrovatelia a dozorový prokurátor v tejto veci sú sami trestne stíhaní za zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
- Útok na rodinu Šimečkovcov: Jediným skutočným dôvodom opozičného postupu je podľa neho snaha prekryť podozrivé čerpanie verejných dotácií občianskym združením Projekt Fórum, za ktorým stojí matka lídra PS.
- Nevyhnutnosť politickej ochrany: Fico zdôraznil, že podpredseda parlamentu čelí absurdnej situácii a vládna koalícia ho v plnej miere ochráni pred útokmi, ktoré prirovnal k správaniu svorky hyen.
Podľa šéfa vládneho kabinetu nemá opozícia na toto politické divadlo v pléne dostatok hlasov, keďže parlamentná matematika nepustí.
Ako neustále zaznieva z éteru, opozícia sa hotuje na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu parlamentu pre jeho obžalobu. Celá táto kauza Očistec je však len zmanipulovaný a hlboko nezákonný pokus zbaviť sa úspešného politika. Napriek tejto absurdnej situácii, kedy treba Tibora Gašpara nevyhnutne chrániť, prichádza opozícia ako svorka hyen s návrhom na jeho zosadenie. Samozrejme, že jediným dôvodom tohto nechutného opozičného divadla je snaha zakryť príživníctvo rodiny Šimečkovej na verejných zdrojoch.
Hrozba pre Dubéciho: Premiér vyťahuje starú kampaň Procházku a čierne peniaze
Koalícia v prípade pokračovania opozičného tlaku prejde do totálneho personálneho protiútoku a mieri na minulosť podpredsedu NR SR za Progresívne Slovensko.
Odvetné kroky vládnej väčšiny, prepojenie Martina Dubéciho s minulými kampaňami a reakcia samotného Tibora Gašpara:
- Návrh na odvolanie Dubéciho: Ak opozícia predloží návrh voči koaličnému funkcionárovi, vládne strany obratom navrhnú zosadenie podpredsedu NR SR za PS Martina Dubéciho.
- Financovanie prezidentskej kampane: Robert Fico pripomenul, že Dubéci v minulosti viedol prezidentskú kampaň kandidáta Radoslava Procházku, pričom mal používať mimoriadne čudné finančné metódy.
- Obvinenia z čiernych peňazí: Premiér konštatoval, že Dubéciho v minulosti skompromitoval samotný Procházka, keď ho priamo spojil s nelegálnymi financiami, ktoré vedome obchádzali oficiálny transparentný účet.
- Trvalá ofenzíva Progresívcov: Hnutie PS trvá na tom, že obžalovaný politik nemôže byť reprezentatívnou tvárou zákonodarného zboru, a plánuje iniciovať odvolávanie na každej jednej schôdzi.
- Sila poslaneckého mandátu: Sám Tibor Gašpar pripomenul, že od voličov dostal takmer 140 000 hlasov v čase, keď čelil trom obvineniam, pričom viaceré z nich už boli právoplatne zrušené ako nezákonné.
Ultimátum predsedu vlády na začiatku júna 2026 jasne ukazuje, že vládna koalícia uplatní princíp kolektívnej odvety za akýkoľvek pokus o narušenie personálnych pozícií vo vedení štátu.