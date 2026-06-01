Ukrajinské nebo čelilo doteraz najmasívnejšiemu náporu od začiatku konfliktu. Ruská federácia vyslala v máji na Ukrajinu rekordných 8 150 bezpilotných dronov s dlhým doletom, čo predstavuje absolútne historické maximum v priebehu jedného mesiaca. Vyplýva to z pondelkovej analýzy údajov ukrajinských vzdušných síl, ktorú na základe kompilácie denných armádnych správ vypracovala svetová agentúra AFP, píše TASR. Tento dramatický nárast útokov prichádza paradoxne v čase, kedy sa zrútili nádeje na diplomatické riešenie po bleskovom krachu trojdňového prímeria.
Dronový teror láme rekordy: Intenzita útokov vzrástla takmer o štvrtinu
Moskva masívne vsádza na opotrebovávaciu vojnu prostredníctvom lacných kamikadze dronov, ktoré kombinovala s ničivými raketovými údermi.
Zvýšenie intenzity útokov, úspešnosť protivzdušnej obrany a pozadie stroskotaného mierového úsilia:
- Skokový nárast v porovnaní s jarou: V porovnaní s mesiacom apríl stúpol celkový počet ruských dronových útokov o alarmujúcich 24 percent.
- Kombinovaný raketový arzenál: Okrem tisícov bezpilotných lietadiel vypálila ruská armáda v máji na ciele vnútri ukrajinského územia aj 211 rakiet, čo je jeden z najvyšších mesačných počtov v histórii.
- Vysoká efektivita obrany Kyjeva: Oficiálne štatistiky ukrajinského vojenského letectva potvrdili, že ich obrancom sa podarilo úspešne zachytiť a zneškodniť približne 91 percent všetkých prichádzajúcich hrozieb.
- Kolaps trojdňového prímeria: K rekordným útokom došlo paradoxne v mesiaci, kedy obe bojujúce strany uzavreli krátke trojdňové prímerie. Nádeje na mier sa však rýchlo rozplynuli, keďže Moskva aj Kyjev sa navzájom obvinili z porušovania dohôd a údery vzápätí zintenzívnili.
Hoci ukrajinská mobilná obranná sieť funguje pri dronoch precízne, pri sofistikovanejších raketách naráža na svoje technické limity.
Ak má dnes naša protivzdušná obrana udržať efektivitu na úrovni 91 percent, potrebujeme nepretržitý prísun sofistikovanej munície od našich partnerov. Ukrajina dokázala po celej krajine vybudovať obdivuhodnú sieť systémov schopnú eliminovať tisíce nepriateľských bezpilotných lietadiel s dlhým doletom, no ochrana pred pokročilými balistickými a riadenými strelami zostáva kriticky závislá od západných technológií. Naše vlastné zásoby protiraketových systémov sa nebezpečne míňajú.
Zelenskyj apeluje na Trumpa: Blízkovýchodný konflikt odčerpáva kritické zásoby zbraní
Geopolitická situácia sa pre Kyjev komplikuje z dôvodu globálneho nedostatku vojenského materiálu, ktorý spôsobil nový vojnový front.
Nedostatok protiraketovej munície, priame rokovania s Bielym domom a vplyv medzinárodnej krízy na dodávky zbraní:
- Varovania ukrajinského velenia: Vojenskí predstavitelia v Kyjeve opakovane vysielajú naliehavé signály, že zásoby kľúčových protiraketových systémov a príslušnej munície klesli na kritické minimum.
- Priamy diplomatický tlak na Washington: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý mesiac osobne adresoval priamu žiadosť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, v ktorej ho požiadal o urgentnú pomoc a dodávky systémov na zostreľovanie ruských rakiet.
- Globálny deficit kvôli Blízkemu východu: Situáciu s nedostatkom vojenského vybavenia pre Ukrajinu výrazne skomplikovala nová vojna na Blízkom východe, ktorá naplno vypukla 28. februára.
- Rozdelenie západných kapacít: Presmerovanie logistických tokov a munície pre potreby nového konfliktu oslabilo kapacity západných spojencov, na ktorých sa Ukrajina pri obrane svojho vzdušného priestoru doposiaľ plne spoliehala.
Analýza z začiatku júna 2026 jasne ukazuje, že schopnosť Ukrajiny odolávať masívnym ruským útokom bude v najbližších mesiacoch závisieť od politických rozhodnutí vo Washingtone.