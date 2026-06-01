Európske odborové zväzy v pondelok vydali varovanie, že porušovanie základných práv zamestnancov v európskom priestore dosiahlo najhoršiu úroveň za viac ako posledné desaťročie. Vyplýva to z najnovšej správy Európskej odborovej konfederácie (ETUC), na ktorú upozornil bruselský spravodajca TASR. Odborári v nadväznosti na tieto zistenia adresovali Európskej komisii (EK) kategorickú požiadavku, aby pripravovaný zákon o kvalite pracovných miest priniesol radikálny zlom a reálnu ochranu ľudí na trhu práce.
Index globálnych práv 2026 šokuje: Právo na štrajk a kolektívne vyjednávanie sú v troskách
Štatistické dáta nezávislých analýz potvrdzujú, že sociálny prepad v členských štátoch nabral od roku 2019 rapídnu dynamiku.
Prehľad alarmujúcich štatistík, porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami a legislatívne ciele európskych odborových centrál:
- Historické minimum indexu ITUC: Nový Index globálnych práv za rok 2026, zverejnený pondelok Medzinárodnou konfederáciou odborových zväzov (ITUC), konštatuje alarmujúci úpadok práv na najnižšiu úroveň od vzniku merania v roku 2014.
- Kritická bilancia von der Leyenovej: Podľa ETUC sa situácia dramaticky zhoršila počas mandátu súčasnej eurokomisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, pričom negatívny trend trvá nepretržite od roku 2019.
- Paralýza práva na protest: Až 73 % členských štátov Európskej únie v uplynulom období preukázateľne porušilo legitímne právo zamestnancov na štrajk, čo predstavuje nárast oproti 68 % v roku 2019.
- Potláčanie sociálneho dialógu: Práva na kolektívne vyjednávanie o mzdách boli porušené v 56 % krajín eurobloku, pričom na začiatku sledovaného obdobia v roku 2019 to bolo len 50 %.
Odborové centrály preto apelujú na Brusel, aby revízia úniového zákona o kvalite pracovných miest nebola len formálnym gestom, ale prelomovou právnou normou.
Hanebná situácia, ktorej v súčasnosti čelia základné práva pracovníkov naprieč celou Európou, jasne ukazuje, že v roku 2026 už nie je žiadny čas na polovičné riešenia či kozmetické úpravy zákonov. Pripravovaný zákon o kvalitných pracovných miestach musí byť skutočným zlomovým bodom. Eskalujúce útoky na právo pracovníkov kolektívne vyjednávať o spravodlivej mzde a dôstojných podmienkach totiž znamenajú, že ďalšie milióny Európanov si nemôžu dovoliť slušný život, a to napriek každodennej tvrdej práci v ťažkých zamestnaniach.
Vojna o dve miliardy z obstarávania: Odbory žiadajú stopku pre antisociálne firmy
Finančné toky z verejných zdrojov by mali podľa novej stratégie prúdiť výhradne k subjektom, ktoré ctia legislatívu a svojich zamestnancov adekvátne odmeňujú.
Reforma pravidiel verejných zákaziek, presadzovanie smernice o minimálnych mzdách a ekonomické riziká nízkej solidarity:
- Reforma verejného obstarávania: ETUC žiada zásadnú transformáciu pravidiel tak, aby gigantický balík dvoch miliárd eur, ktoré štáty ročne vynakladajú na verejné zákazky, končil iba u firiem rešpektujúcich zamestnanecké práva.
- Silná podpora verejnej mienky: Ochrana pracujúcich cez štátne zákazky má masívnu legitimitu, keďže až 72 % občanov EÚ požaduje zavedenie sociálnych podmienok do verejných tendrov.
- Cieľová meta pre kolektívne zmluvy: Európska komisia musí bezodkladne vynútiť implementáciu smernice o primeranej minimálnej mzde, ktorá ukladá členským štátom zvýšiť pokrytie kolektívnymi zmluvami na hranicu najmenej 80 %.
- Obrana pred praktikami „union-busting“: Únia musí v kooperácii s odbormi okamžite zastaviť nelegálne a agresívne podnikové praktiky zamerané na likvidáciu a potláčanie odborových organizácií.
- Riaditelia na úkor produktivity: Generálna tajomníčka ETUC Esther Lynchová varovala, že potláčanie kolektívneho vyjednávania je ekonomickou katastrofou. Spôsobuje pokles inovácií a situáciu, kedy obrovské zisky odčerpávajú akcionári a generálni riaditelia namiesto investícií do produktivity práce.
Podľa odborárskych špičiek sa udržateľná budúcnosť Slovenska a celého kontinentu na začiatku júna 2026 nachádza výhradne v budovaní ekonomiky s vysokou kvalifikáciou a spravodlivou životnou úrovňou.