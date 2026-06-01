Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Poprad vykonala úradnú kontrolu potravín v prevádzke Lidl v Kežmarku (Slavkovská cesta). Inšpektori sa zamerali na balené hovädzie mäso z Nemecka, pri ktorom senzorické testy odhalili pokročilé štádiá kazenia vrátane hnilobného zápachu a šedozeleného sfarbenia.
Informácie o výrobku
Kontrolovaným produktom bol výrobok „Hovädzia falošná sviečková z pleca“ s dátumom spotreby 29.04.2026. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na svojom webe približuje aj ďalšie parametre:
- Názov: „Hovädzia falošná sviečková z pleca“.
- Dátum spotreby: 29.04.2026.
- Krajina pôvodu: Nemecko.
- Výrobca: Tönnies Rind GmbH & Co. KG, In der Mark 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück.
- Schvaľovacie číslo: DE NI 10327 EU.
Z piatich vzoriek dve prepadli
Veterinárni inšpektori odobrali priamo v prevádzke vzorky mäsa a poslali ich na odborné senzorické hodnotenie do Veterinárneho a potravinového ústavu (VPÚ) v Dolnom Kubíne. Analýza piatich originálnych balení priniesla šokujúce výsledky:
- 3 balenia: Boli v poriadku, mäso malo tmavočervenú farbu, súdržnú konzistenciu a typickú vôňu.
- 4. balenie: Vykazovalo počiatočné známky kazenia a bolo z neho cítiť jemne kyslý zápach.
- 5. balenie: Malo netesný a uvoľnený zvar obalu. Mäso malo šedozelené matné sfarbenie a vykazovalo výrazný hnilobný zápach.
Na základe týchto zistení laboratórium vyhodnotilo výrobok ako nevyhovujúci a absolútne nevhodný na ľudskú spotrebu, keďže zmyslové zmeny jednoznačne charakterizovali kazenie potraviny.
Do skladov na východe prišli tony mäsa, Lidl ho sťahoval
Podľa zistení kontrolórov bol tento konkrétny tovar dodaný z Nemecka priamo do distribučného skladu Lidl Záborské v celkovom množstve až 10 349,845 kg. Zo skladu bola táto šarža následne distribuovaná do jednotlivých maloobchodných predajní v rámci celého východného regiónu Slovenskej republiky.
K situácii sa aktívne postavilo aj vedenie samotnej predajne. Už v priebehu odberu vzoriek inšpektormi zástupca manažéra kežmarskej prevádzky náhodne otvoril dve balenia a na základe netypickej farby a vône mäsa okamžite stiahol zostávajúci tovar z regálov.
Celoplošné sťahovanie z trhu:
Spoločnosť Lidl SR s. r. o. na základe zistení o nevyhovujúcej kvalite okamžite stiahla z predaja predmetný tovar v celkovom množstve 509,375 kg z ostatných predajní a zabezpečila jeho následnú likvidáciu. Pri dodatočnej kontrole sa už toto hovädzie mäso od nemeckého dodávateľa na predajnej ploche nenachádzalo.
Sviečkovú z Nemecka už raz sťahovali
V prípade Lidlu nejde o prvý takýto zásah kontrolórov. ŠVPS SR na webe v apríli informovala o podobnom zákroku v prevádzke reťazca v Kežmarku. Aj vtedy kontrolóri vyhodnotili falošnú sviečkovú z Nemecka ako nevyhovujúci výrobok.
Problémová šarža s dátumom spotreby 16. 4. 2026 predtým rovnako pochádzala od výrobcu Tönnies Lebensmittelbetrieb GmbH & Co. KG. Do centrálneho skladu Lidl v Záborskom bolo z Nemecka dodaných celkovo 455,735 kg hovädzej sviečkovej, odkiaľ ju distribuovali do predajní.