Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) na pondelkovej tlačovej konferencii dôrazne odmietol iniciatívu opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS), ktoré plánuje systematicky navrhovať jeho odvolanie z funkcie na každej parlamentnej schôdzi. Gašpar označil tieto kroky za čisto účelovú snahu o prekrytie medializovanej kauzy, ktorá sa týka finančných dotácií pre matku lídra opozície Michala Šimečku. V sprievode svojho právneho zástupcu Mareka Paru reagoval aj na závažné svedectvá z uplynulého týždňa a avizoval sériu civilných žalôb voči popredným opozičným politikom. O napätej atmosfére v zákonodarnom zbore informovala agentúra TASR.
Opozícia žiada koniec Gašpara vo vedení parlamentu: Richter odmieta politické súdy
Hnutie Progresívne Slovensko trvá na tom, že obžalovaný politik nemôže reprezentovať najvyšší zákonodarný orgán štátu, zatiaľ čo koalícia hovorí o rešpektovaní prezumpcie neviny.
Argumentácia podpredsedu parlamentu, reakcia poslaneckého klubu Smer-SD a pozadie opozičnej iniciatívy:
- Snaha o trvalé odvolávanie: Hnutie PS odštartovalo politickú ofenzívu s cieľom podávať návrh na zosadenie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady SR pri každej možnej príležitosti.
- Kritika zo strany poslaneckého klubu: Predseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter ostro skritizoval opozíciu za to, že sa pokúša vyvodzovať definitívne politické dôsledky na základe doteraz neukončených súdnych konaní.
- Útoky kvôli kauze Očistec: Progresívci argumentujú najmä platnou obžalobou v kauze Očistec, kde Tibor Gašpar čelí obvineniam zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny priamo v štruktúrach polície.
- Gašparova obhajoba mandátom: Podpredseda parlamentu pripomenul, že vo voľbách získal takmer 140 000 preferenčných hlasov, pričom voliči o jeho troch vtedajších obvineniach vedeli.
Podľa vyjadrenia Tibora Gašpara je útok na jeho stoličku len reakciou na to, že aktívne nastavuje zrkadlo opozičnej politike.
Myslím si, že od prvého dňa tohto parlamentu som tŕňom v oku, pretože si dovolím byť v pléne maximálne aktívny a trošku nastavujem zrkadlo tejto bezzubej opozičnej politike. Chápem, že jediné, čo sa dá voči mojej osobe neustále používať a zneužívať, je ešte stále právoplatne neuzavretá obžaloba v kauze Očistec. K tomuto prípadu sa spolu s obhajcom detailne a vecne vyjadríme až po naplánovanom súdnom pojednávaní 8. júna, kedy verejnosti prinesieme úplne objektívne informácie.
Andruskóovo svedectvo a hrozba žalôb: Advokát Para mieri na Matoviča aj Šimečku
Tlačová konferencia priniesla aj ostré vymedzenie sa voči tvrdeniam odsúdeného svedka Zoltána Andruskóa a avízo právnych krokov na ochranu osobnosti.
Odmietnutie obvinení z kauzy Kuciak, postavenie poškodeného a príprava súdnych žalôb voči opozičným lídrom:
- Odkaz o mlčaní ako nezmysel: Tibor Gašpar rezolútne poprel minulotýždňové tvrdenia Zoltána Andruskóa zo súdu, podľa ktorých mal v minulosti dostať od vtedajšieho policajného prezidenta odkaz, aby mlčal, inak dopadne ako zavraždený exprimátor Hurbanova.
- Mimo kompetencií vyšetrovania: Podpredseda NR SR poukázal na fakt, že vyšetrovanie danej úkladnej vraždy bolo v tom čase úplne mimo jeho reálnej pôsobnosti a navyše bol už dlhšie civilnou osobou.
- Kritika vyšetrovateľov NAKA: V kauze Očistec sa Gašpar považuje zároveň za poškodeného, pričom poukazuje na podozrenia voči skupine vyšetrovateľov, takzvaných čurillovcov, ktorí mali pri práci sami páchať trestnú činnosť.
- Žaloba na Igora Matoviča: Obhajca Marek Para potvrdil, že v procese finalizácie je civilná žaloba na Hnutie Slovensko a jeho lídra Igora Matoviča za verbálne útoky na parlamentnej chodbe z minulého týždňa.
- Právna dohra pre šéfa PS: Právny zástupca zvažuje žalobu aj na Michala Šimečku za jeho vyhlásenia vo víkendovej diskusnej relácii, kde označil podpredsedu parlamentu za priamu tvár organizovaného zločinu.
Politický zápas na začiatku júna 2026 potvrdzuje, že kauzy minulosti budú aj naďalej kľúčovým nástrojom v boji o dôveryhodnosť pred voličmi.