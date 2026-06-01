Na naliehavú žiadosť Bukurešti sa v pondelok o 15.00 h newyorského času (21.00 h SELČ) uskutoční krízové zasadnutie BR OSN v súvislosti s vážnym bezpečnostným incidentom na východnom krídle Aliancie. Dôvodom je minulotýždňový útok, pri ktorom ruský bezpilotný dron zasiahol obytný dom v rumunskom meste Galati. Ide o bezprecedentný moment, kedy sa vojna z Ukrajiny preliala priamo na územie členského štátu NATO s priamym zásahom civilnej infraštruktúry. O diplomatickej ofenzíve Rumunska informovala národná tlačová agentúra Agerpres.
Incident v Galati pred bránami BR OSN: Feruta hovorí o závažnom porušení medzinárodného práva
Rumunská diplomacia okamžite zmobilizovala svojich spojencov a žiada od svetového spoločenstva ráznu odpoveď na narušenie svojej suverenity.
Detaily rumunskej žiadosti, právne pozadie kroku Bukurešti a popis ničivého dopadu útoku dronom:
- Aktivácia Charty OSN: Velvyslanec Cornel Feruta oznámil, že Rumunsko požiadalo o krízové zasadnutie na základe článkov Charty, ktoré riešia priame ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti.
- Široká podpora spojencov: Podľa vyjadrení diplomatických špičiek postupuje krajina v plnej koordinácii a s absolútnou podporou partnerských štátov a spojencov z NATO.
- Zranení civilisti v meste Galati: Ruský samovražedný dron narazil v noci na piatok priamo do strechy obytného domu. Explózia ľahko zranila 53-ročnú ženu a 14-ročného chlapca.
- Tridsať kíl výbušnín: Vojenskí experti a pyrotechnici po analýze trosiek potvrdili, že bezpilotný stroj niesol minimálne 30 kilogramov vysoko konvenčnej trhaviny.
Vniknutie nepriateľského stroja a jeho následný výbuch v husto zastavanej mestskej aglomerácii považuje Bukurešť za neakceptovateľný akt agresie.
Vniknutie ruského vojenského dronu a jeho následný ničivý výbuch v husto osídlenej oblasti, ktoré viedli k zraneniu rumunských občanov na našom vlastnom území, predstavujú závažné porušenie Charty OSN a medzinárodného práva. Ak má dnes Bezpečnostná rada plniť svoju historickú úlohu pri ochrane globálneho mieru, nemôže pred týmto bezprecedentným útokom zatvárať oči. Nejde len o bezpečnosť Rumunska, ale o stabilitu celého čiernomorského regiónu.
Vyhostenie konzula a zatvorenie konzulátu: Prezident Dan hovorí o zásahu protivzdušnej obrany
Rumunsko v reakcii na eskaláciu prešlo od diplomatických protestov k tvrdým odvetným opatreniam voči diplomatickému zboru Ruskej federácie.
Analýza trajektórie letu, historický kontext narušení vzdušného priestoru a radikálna diplomatická odpoveď Rumunska:
- Vplyv bojov nad Dunajom: Rumunský prezident Nicušor Dan priamo počas návštevy zasiahnutého mesta Galati vyhlásil, že dron predtým zrejme zosadila alebo poškodila ukrajinská protivzdušná obrana nad susedným prístavom Reni, čo vychýlilo jeho kurz.
- Prvý priamy zásah budovy: Hoci krajina od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 zaznamenala už desiatky narušení vzdušného priestoru, ide o úplne prvý prípad, kedy dron explodoval priamo na rumunskom civilnom objekte.
- Permanentné riziko pri prístavoch: Incidenty súvisia s neutíchajúcimi ruskými útokmi na ukrajinské dunajské prístavy, ktoré ležia v tesnej blízkosti rumunských štátnych hraníc.
- Tvrdá diplomatická odveta: Bukurešť s okamžitou platnosťou vyhlásila generálneho konzula Ruskej federácie v strategickom meste Konstanca za nežiaducu osobu (persona non grata).
- Ukončenie činnosti misie: Ministerstvo zahraničných vecí zároveň oficiálne avizovalo kompletné a trvalé zatvorenie ruského konzulátu v tomto kľúčovom čiernomorskom prístave.
Zasadnutie v New Yorku na začiatku júna 2026 ukáže, ako hlboko dokáže tento incident otriasť už aj tak paralyzovanými vzťahmi medzi Západom a Moskvou.