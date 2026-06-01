Na naliehavú žiadosť Bukurešti sa v pondelok o 15.00 h newyorského času (21.00 h SELČ) uskutoční krízové zasadnutie BR OSN v súvislosti s vážnym bezpečnostným incidentom na východnom krídle Aliancie. Dôvodom je minulotýždňový útok, pri ktorom ruský bezpilotný dron zasiahol obytný dom v rumunskom meste Galati. Ide o bezprecedentný moment, kedy sa vojna z Ukrajiny preliala priamo na územie členského štátu NATO s priamym zásahom civilnej infraštruktúry. O diplomatickej ofenzíve Rumunska informovala národná tlačová agentúra Agerpres.

Incident v Galati pred bránami BR OSN: Feruta hovorí o závažnom porušení medzinárodného práva

Rumunská diplomacia okamžite zmobilizovala svojich spojencov a žiada od svetového spoločenstva ráznu odpoveď na narušenie svojej suverenity.

Detaily rumunskej žiadosti, právne pozadie kroku Bukurešti a popis ničivého dopadu útoku dronom:

  • Aktivácia Charty OSN: Velvyslanec Cornel Feruta oznámil, že Rumunsko požiadalo o krízové zasadnutie na základe článkov Charty, ktoré riešia priame ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti.
  • Široká podpora spojencov: Podľa vyjadrení diplomatických špičiek postupuje krajina v plnej koordinácii a s absolútnou podporou partnerských štátov a spojencov z NATO.
  • Zranení civilisti v meste Galati: Ruský samovražedný dron narazil v noci na piatok priamo do strechy obytného domu. Explózia ľahko zranila 53-ročnú ženu a 14-ročného chlapca.
  • Tridsať kíl výbušnín: Vojenskí experti a pyrotechnici po analýze trosiek potvrdili, že bezpilotný stroj niesol minimálne 30 kilogramov vysoko konvenčnej trhaviny.

Vniknutie nepriateľského stroja a jeho následný výbuch v husto zastavanej mestskej aglomerácii považuje Bukurešť za neakceptovateľný akt agresie.

Vniknutie ruského vojenského dronu a jeho následný ničivý výbuch v husto osídlenej oblasti, ktoré viedli k zraneniu rumunských občanov na našom vlastnom území, predstavujú závažné porušenie Charty OSN a medzinárodného práva. Ak má dnes Bezpečnostná rada plniť svoju historickú úlohu pri ochrane globálneho mieru, nemôže pred týmto bezprecedentným útokom zatvárať oči. Nejde len o bezpečnosť Rumunska, ale o stabilitu celého čiernomorského regiónu.

Vyhostenie konzula a zatvorenie konzulátu: Prezident Dan hovorí o zásahu protivzdušnej obrany

Rumunsko v reakcii na eskaláciu prešlo od diplomatických protestov k tvrdým odvetným opatreniam voči diplomatickému zboru Ruskej federácie.

Analýza trajektórie letu, historický kontext narušení vzdušného priestoru a radikálna diplomatická odpoveď Rumunska:

  1. Vplyv bojov nad Dunajom: Rumunský prezident Nicušor Dan priamo počas návštevy zasiahnutého mesta Galati vyhlásil, že dron predtým zrejme zosadila alebo poškodila ukrajinská protivzdušná obrana nad susedným prístavom Reni, čo vychýlilo jeho kurz.
  2. Prvý priamy zásah budovy: Hoci krajina od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 zaznamenala už desiatky narušení vzdušného priestoru, ide o úplne prvý prípad, kedy dron explodoval priamo na rumunskom civilnom objekte.
  3. Permanentné riziko pri prístavoch: Incidenty súvisia s neutíchajúcimi ruskými útokmi na ukrajinské dunajské prístavy, ktoré ležia v tesnej blízkosti rumunských štátnych hraníc.
  4. Tvrdá diplomatická odveta: Bukurešť s okamžitou platnosťou vyhlásila generálneho konzula Ruskej federácie v strategickom meste Konstanca za nežiaducu osobu (persona non grata).
  5. Ukončenie činnosti misie: Ministerstvo zahraničných vecí zároveň oficiálne avizovalo kompletné a trvalé zatvorenie ruského konzulátu v tomto kľúčovom čiernomorskom prístave.

Zasadnutie v New Yorku na začiatku júna 2026 ukáže, ako hlboko dokáže tento incident otriasť už aj tak paralyzovanými vzťahmi medzi Západom a Moskvou.