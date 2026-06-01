Poslanci opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) v pondelok oficiálne odovzdali v podateľni Národnej rady (NR) SR podpisy a návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD). Dôvodom pre radikálny krok sú podľa kresťanských demokratov fatálne zlyhania, netransparentnosť a prešľapy sprevádzajúce strategickú výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove. Podľa platného rokovacieho poriadku musí predseda parlamentu zvolať mimoriadnu schôdzu pléna do siedmich dní. O politickom vývoji informovala agentúra TASR.
Stachura hovorí o zbabelosti a zahmlievaní: KDH žiada otvorenú debatu o stomiliónovom projekte
Kresťanskí demokrati obviňujú šéfa rezortu obrany z toho, že namiesto odborných odpovedí ponúka verejnosti len žoviálne vystúpenia v médiách a spolieha sa na politické krytie koalície.
Hlavné výhrady opozície voči ministrovi a aktuálny procedurálny rámec podaného návrhu:
- Podanie návrhu na odvolanie: Poslanecký klub KDH v pondelok úspešne doručil návrh na zosadenie ministra do podateľne Národnej rady SR.
- Sedemdňová lehota na schôdzu: Vedenie parlamentu je teraz legislatívne viazané zvolať mimoriadne rokovanie pléna najneskôr do siedmich kalendárnych dní.
- Obvinenia zo strachu pred expertmi: Poslanec hnutia Peter Stachura verejne vyhlásil, že minister Robert Kaliňák zámerne zahmlieva fakty a odmieta konfrontáciu s odborníkmi na zdravotníctvo.
- Taktika prázdnej sály: Opozícia upozorňuje, že minister sa spolieha na osvedčený scenár, pri ktorom koaliční poslanci opäť nezvolajú schôdzu a zablokujú otvorenie pléna.
Podľa slov Petra Stachuru je situácia okolo kľúčového zdravotníckeho zariadenia neudržateľná a minister musí skladať účty.
Pán minister Kaliňák podľa nášho pevného názoru fatálne zlyhal pri celej koordinácii a výstavbe prešovskej nemocnice. Všetko len rafinovane zahmlieva, chodí žoviálne po televíznych médiách a úprimne sa teší na to, že vládny parlament asi opäť blokovaním neotvorí mimoriadnu schôdzu. My ho preto touto cestou priamo vyzývame na otvorenú, odbornú diskusiu o prešovskej nemocnici, pretože sa zjavne bojí a do médií odmieta chodiť s reálnymi expertmi na zdravotníctvo.
Stopnutá zmluva za 447 miliónov eur: Kaliňák hovorí o falošných útokoch a vyhlásil novú súťaž
Vojenská nemocnica v Prešove, projektovaná ako obrovská strategická investícia, sa pre vážne pochybenia pri stavebných prácach ocitla v úplnom mŕtvom bode.
Chronológia zmluvných vzťahov, technické parametre projektu a argumenty obhajoby vládnej koalície:
- Pozastavenie stavebných prác: Minister obrany koncom apríla oficiálne oznámil, že rezort kompletne zmrazil výstavbu nemocnice kvôli pochybnostiam o kvalite nosných prvkov.
- Astronomická hodnota kontraktu: Rezort obrany vlani podpísal zmluvu na modernizáciu Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote až 447,8 milióna eur bez DPH.
- Zrušenie pôvodnej dohody: Zhotoviteľom stavby bola skupina dodávateľov zastúpená firmou Bekor, pričom zmluvu o dielo uzatvorili s firmou In Vest a štyrmi subdodávateľmi. Na základe kontrol minister avizoval odstúpenie od zmluvy.
- Vyhlásenie nového tendra: S cieľom dokončiť rozostavaný projekt v prešovskom regióne bola obstarávateľom urýchlene vypísaná nová verejná súťaž na zhotoviteľa.
- Spoločná obhajoba s premiérom: Minister obrany rezolútne odmietol tvrdenia o predražení. Spolu s premiérom Robertom Ficom označili kritiku za falošnú s cieľom stopnúť projekt a deklarovali, že stavebný dozor nezlyhal.
- Cieľová kapacita zariadenia: Moderná koncová nemocnica má disponovať základnou kapacitou 1009 lôžok s možnosťou reprofilizácie až na 1200 postelí pre prípad krízového stavu.
Kauza prešovskej nemocnice na začiatku júna 2026 jasne ukazuje, že strategické štátne investície zostávajú na Slovensku najrizikovejším politickým bojiskom.