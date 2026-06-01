Medzi koalíciou a opozíciou sa naplno rozhorela debata o európskych finančných kompenzáciách za techniku, ktorú štát v minulosti daroval brániacej sa Ukrajine. Zatiaľ čo vládni predstavitelia hovoria o hroziacom medzinárodnom škandále zo strany Bruselu, opoziční poslanci vidia vinu úplne inde – v pasivite slovenskej diplomacie a v obštrukciách zo strany susedného Maďarska. Téma rezonuje v parlamente po tom, čo minister obrany Robert Kaliňák cez víkend verejne spochybnil spoľahlivosť európskych partnerov, na čo promptne reagovali opoziční zákonodarcovia. O detailoch tohto sporu dnes informovala agentúra TASR.
Spor o milióny z Bruselu: Krúpa viní Orbána z krátenia balíka, Kaliňák varuje pred škandálom
Podstata konfliktu spočíva v rozdielnom výklade toho, prečo finančné prostriedky z Európskeho mierového nástroja stále nedorazili na účty ministerstva obrany.
Priebeh dotačného sporu, argumenty opozície o maďarskom vete a reakcia na vyhlásenia šéfa rezortu obrany:
- Odmietnutie vládnych tvrdení: Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) rázne vyhlásil, že nemá žiadne informácie o systémových problémoch zo strany Európskej únie pri vyplácaní kompenzácií.
- Maďarská stopa v rozpočte: Poslanec upozornil, že Slovensko mohlo získať podstatne vyššiu sumu, ak by proces vyplácania dlhodobo neblokoval maďarský expremiér Viktor Orbán.
- Postupné zmenšovanie balíka: Podľa Krúpu malo Slovensko pôvodne dostať približne 330 miliónov eur. Kvôli maďarskému vetu sa však balík prerozdelil medzi ďalšie krajiny, ktoré medzitým poslali pomoc, čím naša suma klesla na menej ako polovicu.
- Kaliňákovo varovanie: Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 dňa 31. mája uviedol, že Únia má s vyplatením problém a celá vec vyústi do veľkého škandálu.
Ak by aj v tomto momente existovali reálne prekážky pri transfere peňazí, Juraj Krúpa predpokladá, že administratívne zlyhanie bude skôr na slovenskej strane než v štruktúrach Únie.
Slovensko malo pôvodne získať z európskych zdrojov kompenzáciu vo výške asi 330 miliónov eur. S tým, že keďže ten balík peňazí nekompromisne zablokovalo Maďarsko, tak sa postupne zmenšoval. Prichádzali totiž ďalšie a ďalšie členské krajiny, ktoré poskytovali vojenskú pomoc, a my sme sa dostali na menej ako polovicu, a to priamo „vďaka“ politike Viktora Orbána. Ak má dnes Európa s niečím problém, je to nečinnosť našej vlastnej vlády.
Zodpovednosť padá na vládu: Grendel kritizuje koalíciu za servilnosť voči Budapešti
Kritické hlasy poukazujú na to, že výpadok stoviek miliónov eur výrazne zasiahne modernizačné plány Ozbrojených síl SR.
Analýza politických dôsledkov, finančné očakávania štátu a výčitky smerované k aktuálnej vládnej koalícii:
- Základná podmienka pomoci: Poslanec Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí) zdôraznil, že finančná kompenzácia bola jasnou podmienkou, s ktorou štát pri darovaní techniky stopercentne počítal.
- Chýbajúce zdroje v rezorte: V prípade definitívneho nevyplatenia peňazí budú tieto milióny slovenskej armáde kriticky chýbať pri nákupe novej techniky a modernizácii.
- Kritika pasivity koalície: Grendel ostro skritizoval vládnu koalíciu za to, že sa v Bruseli priamo a dôrazne nepostavila proti maďarskému blokovaniu spoločných európskych peňazí.
- Vyvodenie politickej zodpovednosti: Pokiaľ slovenská diplomacia nedokáže vyrokovať prísľuby, za ktoré bola technika odovzdaná, bude to podľa opozície čistá politická zodpovednosť Ficovho kabinetu.
Slovenská politická reprezentácia v Národnej rade SR na začiatku júna 2026 tak zostáva hlboko rozdelená v otázke, ako efektívne hájiť ekonomické záujmy vlastnej krajiny na medzinárodnej úrovni.