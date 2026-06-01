Opozičná strana SaS ohlásila podanie podnetu na Generálnu prokuratúru SR pre netransparentné nákupy ministerstva obrany. Predmetom sporu je zmluva za približne tri milióny eur na nákup nábytku do rekonštruovanej budovy bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukurica. Podľa SaS rezort pod vedením Roberta Kaliňáka nezverejnil zoznam nakúpeného tovaru a odmietol ho sprístupniť aj po oficiálnej žiadosti, čo opozícia považuje za porušenie zákona o verejnom obstarávaní a nezákonné utajovanie informácií v čase prísnej konsolidácie verejných financií.
Utajený zoznam a podnet na prokuratúru
Predstavitelia opozičnej strany SaS na pondelkovej tlačovej konferencii 1. júna 2026 ostro skritizovali kroky Ministerstva obrany SR. Tŕňom v oku je miliónová zmluva s dodávateľom nábytku pre zrekonštruovaný objekt Kukurica v Bratislave.
Kľúčové výhrady opozície voči postupu rezortu obrany:
- Absencia zoznamu: Ministerstvo v zmluve za približne tri milióny eur neuviedlo presný zoznam nakúpeného nábytku.
- Odmietnutie infožiadosti: Rezort nesprístupnil detaily nákupu ani po oficiálnom podaní žiadosti o informácie.
- Porovnanie s inými: Keď od rovnakej firmy (Drevona) nakupovali iné štátne inštitúcie, konkrétne položky a počty kusov boli v zmluvách bežne zverejnené.
Poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková (SaS) v tejto súvislosti upozornila na to, že vláda na jednej strane konsoliduje verejné financie na úkor občanov, no jej predstavitelia zároveň peniaze rozhadzujú bez náležitej transparentnosti.
„Zdá sa však, že pre ministra Roberta Kaliňáka jednoducho zákon neplatí. Nezverejnením celej zmluvy a toho, čo ministerstvo nakupuje, ide o jasné porušenie zákona, a preto dnes podávame na ministra Kaliňáka podnet na generálnu prokuratúru a rovnako podávame na generálnu prokuratúru podnet aj za porušenie zákona o verejnom obstarávaní.“
Vyhlásila poslankyňa a vyzvala ministra, aby zoznam okamžite zverejnil.
Problémová Kukurica a nezvládnuté projekty
Kritika SaS sa neobmedzila len na nákup nábytku. Poslanec Juraj Krúpa pripomenul, že rezort obrany sa aktuálne púšťa do množstva veľkých projektov, ktoré podľa neho manažérsky nezvláda. Ako príklad uviedol obchvat Zvolena či výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove.
Samotná rekonštruovaná budova Kukurica, ktorá má po novom slúžiť ako plnohodnotné sídlo rezortu, je dlhodobo terčom kritiky z viacerých strán:
- História objektu: Budova slúžila ministerstvu od roku 1989. Pre zlý technický stav sa postupne vyprázdňovala, až bola v roku 2017 úplne zatvorená.
- Sťažnosti obyvateľov: Samotná rekonštrukcia vyvolala nevôľu obyvateľov okolitej oblasti, ktorým prekážal výrazný svetelný smog.
- Varovanie analytikov: Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) rezortu obrany opakovane odporučil vypracovať jasný plán na zaplnenie priestorov. Analytici sa totiž obávajú nedostatočného a neefektívneho využitia tohto rozsiahleho objektu.
Ministerstvo obrany doteraz akékoľvek pochybenia pri rekonštrukcii a nákupoch odmietalo.
Pondelková iniciatíva SaS z 1. júna 2026 jasne ukazuje, že opozícia bude tému transparentnosti štátnych výdavkov využívať ako hlavnú zbraň proti vládnej konsolidácii. Nákup nábytku za tri milióny eur bez zverejnenia položiek je politicky mimoriadne citlivý, najmä ak iné štátne inštitúcie pri rovnakom dodávateľovi postupovali transparentnejšie. Tlak na ministra Roberta Kaliňáka sa tak stupňuje nielen v politickej rovine, ale presúva sa aj do roviny trestnoprávnej vďaka podnetu na Generálnu prokuratúru. Varovania Útvaru hodnoty za peniaze o chýbajúcom pláne využitia Kukurice navyše dodávajú opozičnej kritike odbornú váhu a podčiarkujú naratív o neefektívnom manažmente kľúčových štátnych projektov.