Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje hrozivých rozmerov, jej objem sa odhaduje až na 17 miliárd eur. V reakcii na tento stav podpísali v pondelok 1. júna 2026 prezident finančnej správy Jozef Kiss a prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová memorandum s názvom „Daňový štít“. Tento strategický dokument má zabezpečiť oveľa efektívnejší boj proti daňovej kriminalite a organizovaným podvodom prostredníctvom vytvorenia spoločných expertných tímov.
Miliardové úniky a zefektívnenie spolupráce
Nová iniciatíva Daňový štít prichádza v čase, keď šedá ekonomika predstavuje obrovskú záťaž pre štátny rozpočet. Kľúčové parametre a dôvody vzniku tohto memoranda sú nasledovné:
- Šedá ekonomika na Slovensku tvorí približne 12 až 13 % hrubého domáceho produktu (HDP).
- Hlavnými príčinami tohto stavu sú najmä nepriznávané tržby, nelegálna práca a rozsiahle daňové úniky.
- Cieľom memoranda je zásadné zefektívnenie vymožiteľnosti práva pri odhaľovaní trestnej činnosti, predovšetkým v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH).
- Základom spolupráce bude vytvorenie expertných tímov, ktoré zabezpečia rýchlejšiu a včasnejšiu výmenu operatívnych informácií medzi oboma inštitúciami.
Úspešnosť kontrol a desiatky podozrivých
Prezident finančnej správy Jozef Kiss pri príležitosti podpisu memoranda zdôraznil, že efektivita daňových kontrol za rok 2026 sa momentálne pohybuje na vysokej úrovni 87 %. V samotnej oblasti DPH táto efektivita dosahuje dokonca viac ako 92 %.
Výsledky zintenzívnenej činnosti za prvé mesiace roka 2026:
- Len za prvé štyri mesiace tohto roka zrealizovala finančná správa 59 kontrol s celkovým finančným nálezom vo výške 54 miliónov eur.
- Počet kontrol v porovnaní s minulým obdobím plošne stúpol zhruba o 30 %, pričom v niektorých segmentoch (najmä pri nepriznávaní tržieb) zaznamenali nárast až o 300 %.
- Analytické činnosti finančnej správy aktuálne identifikovali približne 30 fyzických osôb (Slovákov), za ktorými stoja zložité schémy daňových podvodov.
- S touto skupinou 30 osôb je spojených približne 80 miliónov eur, čo predstavuje jednu z hlavných agend pre nový Daňový štít.
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová v tejto súvislosti upozornila na nutnosť zrýchlenia celého vyšetrovacieho procesu.
„Potrebujeme byť promptní, potrebujeme byť efektívnejší ako doteraz, potrebujeme byť rýchlejší ako naši páchatelia, ktorí, keď sa dozvedia, že už vo veci konáme, tak zahladzujú stopy. Potom je dokumentovanie takýchto trestných činov omnoho náročnejšie, zdĺhavejšie a niekedy sa nám vyšetrovanie ani nepodarí doviesť do úspešného konca.“
Podpis memoranda Daňový štít z 1. júna 2026 predstavuje dôležitý krok k inštitucionálnemu prepojeniu finančnej správy a polície. Objem šedej ekonomiky na úrovni 17 miliárd eur jasne ukazuje, že doterajšie izolované postupy štátnych orgánov boli na organizované skupiny prikrátke. Vytvorenie spoločných expertných tímov má potenciál skrátiť reakčný čas štátu, čo je kľúčové v boji proti páchateľom zahladzujúcim stopy. Vysoká efektivita kontrol v oblasti DPH a jasná identifikácia 30 osôb zodpovedných za úniky vo výške 80 miliónov eur svedčia o tom, že analytické zázemie už štát má vybudované na vysokej úrovni. Skutočným testom Daňového štítu tak bude schopnosť pretaviť tieto analytické dáta do úspešných trestných stíhaní a reálneho navrátenia prostriedkov do štátneho rozpočtu.